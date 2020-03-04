Экономика
РИА НовостиМосква поднялась на 16 место в рейтинге изменения цен на элитное жилье
Согласно исследованию, по росту цен на элитное жилье Москва обогнала Париж, где рост составил 4,3% и Лос-Анджелес (1,3%). Из российских городов в рейтинге также присутствует Санкт-Петербург, который остался на 61 позиции с динамикой в 1%.
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Здоровье
Депздрав опроверг информацию о нехватке персонала в НИИ имени Склифосовского
Информация о нехватке персонала в НИИ имени Склифосовского, якобы возникшей в связи с повышенной нагрузкой на медиков из-за коронавируса, не соответствует действительности.
Биатлон
В Кремле прокомментировали информацию о поддельных подписях Родченкова
Адвокат Алексей Панич, который отстаивает интересы российских спортсменок в суде, заявлял, что подписи Родченкова, фигурирующие в деле, являются поддельными.
Общество
Законопроект о досрочных частных пенсиях прошел II чтение Госдумы
Законопроект о новых основаниях для получения страховых пенсий Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 3 марта.
Общество
Сергей Краевой освобожден от должности замглавы Минздрава России
Сергей Краевой освобожден от должности заместителя главы Министерства здравоохранения России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Политика
Песков прокомментировал поправку о народе к Конституции
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что поправка к Конституции России, которая вводит понятие «государствообразующий народ», не ущемляет прав национальных меньшинств.
Игры
Кодзима показал фоторежим Death Stranding на ПК
Политика
ФРГ передаст России данные о советских военнопленных
Главы внешнеполитических ведомств Германии и РФ подписали соглашение о передаче информации о 500 тыс. военнопленных и интернированных советских граждан, которые погибли в германском плену.
Общество
Лукашенко заявил о продолжении закупки Белоруссией российской нефти
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит закупку нефти в России, но также будет работать с другими поставщиками сырья.
Политика
Песков спрогнозировал улучшение ситуации с доходами россиян
Недовольство президента России Владимира Путина стагнацией реальных доходов населения прокомментировал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Армия и оружие
В МИД РФ раскритиковали США за авиаудар по талибам
Музыка
Россию на «Евровидении» 2020 представит группа Little Big
Россию на "Евровидении-2020" в Роттердаме представит рейв-группа Little-big. Об этом сообщает РИА "Новости".
Общество
В правительстве объяснили запрет на вывоз медицинских масок из России
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин распорядился до 1 июня ввести в стране временный запрет на вывоз масок и некоторых других медицинских изделий, среди которых: комбинезоны и костюмы химзащиты, бахилы, вата, марля, бинты, медицинские перчатки и халаты, защитные респираторы и очки, маски с противоаэрозольными фильтрами, некоторые дезинфицирующие и противовирусные средства.
Армия и оружие
Эрдоган запросил у Трампа поддержку из-за операции в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что запросил у американского коллеги Дональда Трампа поддержку боеприпасами в связи с турецкой военной операцией в сирийском Идлибе.
Политика
Путин скорректировал пенсионную поправку в Конституции РФ
Президент России Владимир Путин предложил закрепить в Конституции России положение о сроках индексации пенсий.
Общество
Москвичи массово получают фейковые сообщения о коронавирусе
Тысячи фейковых сообщений о распространении коронавируса в Москве получили за последние несколько дней жители столицы в соцсетях.
Здоровье
В минздраве Украины осудили протесты у дома первого больного COVID-19
Акция протеста в Черновцах, где зафиксирован первый на Украине случай коронавируса, вызывает большую настороженность.
Политика
Россия призвала США продлить СНВ-3
Россия призывает США договориться о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ — СНВ-3).
Происшествия
Власти Египта отказались признавать крушение А321 над Синаем терактом
Апелляционный суд в Каире не стал рассматривать иски семей граждан России, погибших в катастрофе самолета А321 авиакомпании «Когалымавиа» в 2015 года над Синаем.
Политика
«Нафтогаз» обсудил с США меры против «Северного потока – 2»
Глава правления украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев, выступая во вторник в вашингтонском Атлантическом совете, заявил об обсуждении с представителями властей США дополнительных мер, которые направлены на срыв строительства газопровода «Северный поток – 2».
Общество
Греф назвал главные профессии будущего
Глава Сбербанка Герман Греф, выступая в среду, 4 марта, на церемонии открытия финала олимпиады Кружкового движения Национальной технологической инициативы по направлению "Искусственный интеллект", назвал основные профессии будущего.
Общество
Москва стала лидером по индексу IQ городов
Москва, Казань и Петербург получили наибольший индекс цифровизации городского хозяйства "IQ городов" среди 15 российских мегаполисов.
Экономика
ФРС США экстренно снизила ключевую ставку
Федеральная резервная система США понизила ключевую процентную ставку до 1–1,25% с 1,5–1,75%.
Шоу-бизнес
СМИ узнали местонахождение Заворотнюк
Журналисты интернет-издания "Версия Инфо" узнали, где могут прятать всеми любимую артистку.
Происшествия
В Иркутске десять человек отравились салатами из супермаркета
Десять человек были с симптомами острого пищевого отравления были госпитализированы сегодня, четвертого марта, в Иркутскую областную инфекционную больницу.
Политика
Верховная рада опубликовала проект постановления об отставке Гончарука
Верховная рада Украины опубликовала в среду, 4 марта, проект постановления об отставке премьер-министра страны Алексея Гончарука.
Общество
Способное достроить «Северный поток – 2» судно снова сменило курс
В декабре 2019 года из-за введенных США санкций швейцарская компания Allseas, занимавшаяся укладкой труб газопровода «Северный поток – 2», приостановила работы и вывела суда из данного района Балтийского моря.
Армия и оружие
Турция взорвала ЗРПК «Панцирь-С1» в провинции Идлиб
Политика
Кремль не комментирует предстоящий суд по крушению MH17
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком.
Общество
ВЭБ.РФ подал в суд на председателя Совета по правам человека
ВЭБ.РФ подал иск в Арбитражный суд Свердловской области к председателю Совета по правам человека Валерию Фадееву.
Армия и оружие
Загадочную кубинскую подлодку сфотографировали второй раз за 15 лет
В Сети появился снимок одной из самых загадочных подлодок в мире. Журнал Forbes опубликовал любительский снимок, сделанный недавно на Кубе.