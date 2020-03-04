Экономика

РИА НовостиРИА НовостиМосква поднялась на 16 место в рейтинге изменения цен на элитное жилье

Согласно исследованию, по росту цен на элитное жилье Москва обогнала Париж, где рост составил 4,3% и Лос-Анджелес (1,3%). Из российских городов в рейтинге также присутствует Санкт-Петербург, который остался на 61 позиции с динамикой в 1%.
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Рынок элитного жилья Монако вновь признан самым дорогим в мире

РИА Новости03:16

Москва поднялась в мировом рейтинге роста цен на элитное жилье

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В каких городах быстрее дорожает элитная недвижимость?

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Строительная Газета04:17
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Здоровье

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Информация о нехватке персонала в НИИ имени Склифосовского, якобы возникшей в связи с повышенной нагрузкой на медиков из-за коронавируса, не соответствует действительности.
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Биатлон

В Кремле прокомментировали информацию о поддельных подписях Родченкова

Адвокат Алексей Панич, который отстаивает интересы российских спортсменок в суде, заявлял, что подписи Родченкова, фигурирующие в деле, являются поддельными.
Актуальные Новости вчера в 07:55
Общество

Законопроект о досрочных частных пенсиях прошел II чтение Госдумы

Законопроект о новых основаниях для получения страховых пенсий Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 3 марта.
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Сергей Краевой освобожден от должности заместителя главы Министерства здравоохранения России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:25
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Песков прокомментировал поправку о народе к Конституции

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что поправка к Конституции России, которая вводит понятие «государствообразующий народ», не ущемляет прав национальных меньшинств.
RT на русском 04:46
Игры

Кодзима показал фоторежим Death Stranding на ПК

CyberSport.ru 04:12
Политика

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Главы внешнеполитических ведомств Германии и РФ подписали соглашение о передаче информации о 500 тыс. военнопленных и интернированных советских граждан, которые погибли в германском плену.
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Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит закупку нефти в России, но также будет работать с другими поставщиками сырья.
RT на русском вчера в 04:38
Политика

Песков спрогнозировал улучшение ситуации с доходами россиян

Недовольство президента России Владимира Путина стагнацией реальных доходов населения прокомментировал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Экономика сегодня 05:10
Армия и оружие

В МИД РФ раскритиковали США за авиаудар по талибам

Российская газета 04:59
Музыка

Россию на «Евровидении» 2020 представит группа Little Big

Россию на "Евровидении-2020" в Роттердаме представит рейв-группа Little-big. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 01:02
Общество

В правительстве объяснили запрет на вывоз медицинских масок из России

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин распорядился до 1 июня ввести в стране временный запрет на вывоз масок и некоторых других медицинских изделий, среди которых: комбинезоны и костюмы химзащиты, бахилы, вата, марля, бинты, медицинские перчатки и халаты, защитные респираторы и очки, маски с противоаэрозольными фильтрами, некоторые дезинфицирующие и противовирусные средства.
Lenta.ru 04:40
Армия и оружие

Эрдоган запросил у Трампа поддержку из-за операции в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что запросил у американского коллеги Дональда Трампа поддержку боеприпасами в связи с турецкой военной операцией в сирийском Идлибе.
RT на русском 05:03
Политика

Путин скорректировал пенсионную поправку в Конституции РФ

Президент России Владимир Путин предложил закрепить в Конституции России положение о сроках индексации пенсий.
СургутИнтерНовости 02 марта в 23:18
Общество

Москвичи массово получают фейковые сообщения о коронавирусе

Тысячи фейковых сообщений о распространении коронавируса в Москве получили за последние несколько дней жители столицы в соцсетях.
RT на русском вчера в 12:16
Здоровье

В минздраве Украины осудили протесты у дома первого больного COVID-19

Акция протеста в Черновцах, где зафиксирован первый на Украине случай коронавируса, вызывает большую настороженность.
REGNUM 04:42
Политика

Россия призвала США продлить СНВ-3

Россия призывает США договориться о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ — СНВ-3).
Вестник Кавказа 04:27
Происшествия

Власти Египта отказались признавать крушение А321 над Синаем терактом

Апелляционный суд в Каире не стал рассматривать иски семей граждан России, погибших в катастрофе самолета А321 авиакомпании «Когалымавиа» в 2015 года над Синаем.
REGNUM 01:31
Политика

«Нафтогаз» обсудил с США меры против «Северного потока – 2»

Глава правления украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев, выступая во вторник в вашингтонском Атлантическом совете, заявил об обсуждении с представителями властей США дополнительных мер, которые направлены на срыв строительства газопровода «Северный поток – 2».
Известия 02:49
Общество

Греф назвал главные профессии будущего

Глава Сбербанка Герман Греф, выступая в среду, 4 марта, на церемонии открытия финала олимпиады Кружкового движения Национальной технологической инициативы по направлению "Искусственный интеллект", назвал основные профессии будущего.
Газета.Ru 04:55
Общество

Москва стала лидером по индексу IQ городов

Москва, Казань и Петербург получили наибольший индекс цифровизации городского хозяйства "IQ городов" среди 15 российских мегаполисов.
ТАСС вчера в 06:32
Экономика

ФРС США экстренно снизила ключевую ставку

Федеральная резервная система США понизила ключевую процентную ставку до 1–1,25% с 1,5–1,75%.
Коммерсантъ вчера в 10:23
Шоу-бизнес

СМИ узнали местонахождение Заворотнюк

Журналисты интернет-издания "Версия Инфо" узнали, где могут прятать всеми любимую артистку.
Московский Комсомолец 03:26
Происшествия

В Иркутске десять человек отравились салатами из супермаркета

Десять человек были с симптомами острого пищевого отравления были госпитализированы сегодня, четвертого марта, в Иркутскую областную инфекционную больницу.
Российская газета 03:40
Политика

Верховная рада опубликовала проект постановления об отставке Гончарука

Верховная рада Украины опубликовала в среду, 4 марта, проект постановления об отставке премьер-министра страны Алексея Гончарука.
Известия 05:06
Общество

Способное достроить «Северный поток – 2» судно снова сменило курс

В декабре 2019 года из-за введенных США санкций швейцарская компания Allseas, занимавшаяся укладкой труб газопровода «Северный поток – 2», приостановила работы и вывела суда из данного района Балтийского моря.
Известия вчера в 21:43
Армия и оружие

Турция взорвала ЗРПК «Панцирь-С1» в провинции Идлиб

Тульская служба новостей 01:17
Политика

Кремль не комментирует предстоящий суд по крушению MH17

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком.
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ВЭБ.РФ подал в суд на председателя Совета по правам человека

ВЭБ.РФ подал иск в Арбитражный суд Свердловской области к председателю Совета по правам человека Валерию Фадееву.
Ведомости 02:08
Армия и оружие

Загадочную кубинскую подлодку сфотографировали второй раз за 15 лет

В Сети появился снимок одной из самых загадочных подлодок в мире. Журнал Forbes опубликовал любительский снимок, сделанный недавно на Кубе.
Российская газета 04:27
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