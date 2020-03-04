Общество
РИА НовостиМосква поднялась на 16 место в рейтинге изменения цен на элитное жилье
Согласно исследованию, по росту цен на элитное жилье Москва обогнала Париж, где рост составил 4,3% и Лос-Анджелес (1,3%). Из российских городов в рейтинге также присутствует Санкт-Петербург, который остался на 61 позиции с динамикой в 1%.
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Музыка
Ани Лорак презентовала клип на новую песню
Единоборства
Канделаки ответила на оскорбления Емельяненко
Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки посоветовала бойцу ММА Александру Емельяненко задуматься над своим воспитанием.
Политика
Песков прокомментировал поправку о народе к Конституции
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что поправка к Конституции России, которая вводит понятие «государствообразующий народ», не ущемляет прав национальных меньшинств.
Спорт
Большунов стал третьим в квалификации Кубка мира в Драммене
Российский лыжник Александр Большунов финишировал третьим по итогам квалификации в рамках этапа Кубка мира по лыжным гонкам в норвежском Драммене.
Происшествия
СК попросил арестовать главу корпорации «Ак Барс» по делу о взятке
В феврале 2019 года сообщалось, что чиновник Минобороны РФ Юрий Ефимов в рамках сделки со следствием рассказал о полученных от Мистахова двух взятках на 65 миллионов рублей.
Экономика
Госдума одобрила законопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ
Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о приобретении кабмином у Центробанка пакета акций Сбербанка.
Происшествия
Под Рязанью найдены останки, которые могут принадлежать знакомой фигурантов дела «Сети»
В районе деревни Лопухи в Рязанской области обнаружены останки, которые могут принадлежать пропавшей в 2017 году Екатерине Левченко - знакомой фигурантов дела террористической организации "Сеть" (запрещена в РФ).
Политика
Рада отправила в отставку премьер-министра Украины Гончарука
Верховная Рада Украины утвердила отставку премьер-министра Алексея Гончарука. Об этом сообщается на сайте парламента.
Биатлон
МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными
Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Происшествия
ФСБ разоблачила ячейку террористов в Твери
Экономика
Число сверхбогатых людей в 2019 году в мире выросло на 6,4%
Число сверхбогатых людей в 2019 году в мире выросло на 6,4% По данным консалтинговой компании Knight Frank, не смотря на замедление экономического роста, в прошлом году число людей с чистым капиталом от $30 млн и выше выросло на 6,4%. Теперь их более 513 тыс. по всему миру.
Армия и оружие
Террористы попытались применить химическое оружие в Идлибе
В сирийской провинции Идлиб группа боевиков (примерно 15 человек) попыталась взорвать фугасные боеприпасы с отравляющими химическими веществами.
Происшествия
Водитель скорой из ревности зарезал жену-кардиолога в Москве
Шестидесятилетнего сотрудника московской станции скорой помощи подозревают в убийстве 47-летней супруги — кардиолога с 20-летним стажем.
Общество
На кроссовках Puma появился портрет Гитлера
Армия и оружие
Асад заявил об отсутствии враждебных действий Сирии против Турции
Сирия не совершала никаких враждебных действий в отношении Турции, заявил президент Арабской Республики Башар Асад.
Музыка
Жириновский станцевал под песню Little Big
Шоу-бизнес
Дарья Мороз решила примерить школьную форму
Футбол
Команда из четвертого дивизиона пробилась в полуфинал Кубка Германии
«Саарбрюккен» пробился в полуфинал Кубка Германии. Команда в серии послематчевых пенальти нанесла поражение «Фортуне».
Общество
Сбербанк предупредил о двух волнах распространения коронавируса
Специалисты Сбербанка создали математическую модель распространения коронавируса в России и в мире, пишет ТАСС.
Наука
В Испании завершились испытания анаэробной установки для подлодок
В Испании завершились испытания анаэробной (воздухонезависимой) энергетической установки для новейших подлодок проекта S-80.
Общество
Сергей Краевой освобожден от должности замглавы Минздрава России
Сергей Краевой освобожден от должности заместителя главы Министерства здравоохранения России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Происшествия
Бывшую киберспортсменку приговорили к 116 годам тюрьмы
Бывшую киберспортсменку по CS:GO из Бразилии Шаен «shAy» Викторио приговорили к 116 годам тюремного заключения.
Общество
Блогер Екатерина Диденко назвала смерть мужа 29 февраля его «подарком»
В ночь на 29 февраля в столице произошла трагедия: на банной вечеринке в честь дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко в бассейне оказался сухой лед.
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею может пройти в сокращенном формате
Вице-президент Международной федерации хоккея Калерво Куммола заявил, что в IIHF рассматривают вариант проведения чемпионата мира 2020 года в усеченном формате из-за коронавируса.
Политика
Лавров: заявления Пристайко прямо противоречат Минским соглашениям
Министр иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал на слова украинского коллеги Вадима Пристайко о необходимости размещения миротворцев ООН в Донбассе.
Кино
Актер с российскими корнями получил главную роль во «Властелине колец»
Шоу-бизнес
Бузова не боится «троллинга» Собчак на премии «Муз-ТВ»
Поп-дива Ольга Бузова заявила, что не испугается «троллинга» Ксении Собчак на премии «Муз-ТВ».
Армия и оружие
Нидерланды хотели отправить войска в Донбасс после крушения MH17
Кино