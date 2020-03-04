Общество

РИА НовостиРИА НовостиМосква поднялась на 16 место в рейтинге изменения цен на элитное жилье

Согласно исследованию, по росту цен на элитное жилье Москва обогнала Париж, где рост составил 4,3% и Лос-Анджелес (1,3%). Из российских городов в рейтинге также присутствует Санкт-Петербург, который остался на 61 позиции с динамикой в 1%.
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Москва поднялась в мировом рейтинге роста цен на элитное жилье

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По росту цен на элитное жилье Москва обогнала Париж и Лос-Анджелес

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МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными

Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
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Число сверхбогатых людей в 2019 году в мире выросло на 6,4% По данным консалтинговой компании Knight Frank, не смотря на замедление экономического роста, в прошлом году число людей с чистым капиталом от $30 млн и выше выросло на 6,4%. Теперь их более 513 тыс. по всему миру.
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Террористы попытались применить химическое оружие в Идлибе

В сирийской провинции Идлиб группа боевиков (примерно 15 человек) попыталась взорвать фугасные боеприпасы с отравляющими химическими веществами.
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Асад заявил об отсутствии враждебных действий Сирии против Турции

Сирия не совершала никаких враждебных действий в отношении Турции, заявил президент Арабской Республики Башар Асад.
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Команда из четвертого дивизиона пробилась в полуфинал Кубка Германии

«Саарбрюккен» пробился в полуфинал Кубка Германии. Команда в серии послематчевых пенальти нанесла поражение «Фортуне».
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Сбербанк предупредил о двух волнах распространения коронавируса

Специалисты Сбербанка создали математическую модель распространения коронавируса в России и в мире, пишет ТАСС.
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В Испании завершились испытания анаэробной (воздухонезависимой) энергетической установки для новейших подлодок проекта S-80.
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Сергей Краевой освобожден от должности замглавы Минздрава России

Сергей Краевой освобожден от должности заместителя главы Министерства здравоохранения России. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Бывшую киберспортсменку приговорили к 116 годам тюрьмы

Бывшую киберспортсменку по CS:GO из Бразилии Шаен «shAy» Викторио приговорили к 116 годам тюремного заключения.
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Блогер Екатерина Диденко назвала смерть мужа 29 февраля его «подарком»

В ночь на 29 февраля в столице произошла трагедия: на банной вечеринке в честь дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко в бассейне оказался сухой лед.
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал на слова украинского коллеги Вадима Пристайко о необходимости размещения миротворцев ООН в Донбассе.
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Актер с российскими корнями получил главную роль во «Властелине колец»

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Нидерланды хотели отправить войска в Донбасс после крушения MH17

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