Согласно исследованию, по росту цен на элитное жилье Москва обогнала Париж, где рост составил 4,3% и Лос-Анджелес (1,3%). Из российских городов в рейтинге также присутствует Санкт-Петербург, который остался на 61 позиции с динамикой в 1%.

Москва поднялась на 16 место в рейтинге изменения цен на элитное жилье

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