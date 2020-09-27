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РБК
РБК

Москва поднялась на 9 строчек в рейтинге мировых финансовых центров

В предыдущих версиях рейтинга, опубликованных в марте 2020 года и сентябре 2019 года, Москва занимала 71-ю строчку. Рейтинг Z/Yen Group рассчитывается каждые полгода, и нынешний индекс стал уже 28-м по счету, в него вошли 111 финансовых центров.В источнике
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РБК

Москва поднялась на 9 строчек в рейтинге мировых финансовых центров

Москва заняла 62-ю строчку рейтинга глобальных финансовых центров (Global Financial Centres Index), составленного базирующейся в Лондоне консалтинговой компанией Z/Yen Group при поддержке Китайского института развития.
РБК01:25
Подробнее о событии
Life.ru

Москва поднялась на девять строчек в рейтинге мировых финансовых центров

Life.ru07:55
Вечерняя Москва

Москва улучшила позиции в рейтинге глобальных финансовых центров

Вечерняя Москва03:23
Forbes

Москва поднялась на девять строчек в рейтинге глобальных финансовых центров

Forbes04:57
News.ru

Москва поднялась на девять строк в рейтинге мировых финансовых центров

News.ru04:43
Народные новости

Позиции Москвы улучшились в рейтинге финансовых центров мира

Народные новости06:11
Московский Комсомолец

Москва улучшила свои позиции в рейтинге мировых финансовых центров

Московский Комсомолец01:49
РБК

Москва поднялась на 9 строчек в рейтинге мировых финансовых центров

РБК01:25

Юрист сообщил результаты анализов на алкоголь погибшей дочери Конкина

Ранее криминалисты установили, что причиной смерти стало утопление, но для такой пловчихи, какой была София Конкина, это все выглядит более чем нелепо, убеждены многие.
Юрист сообщил результаты анализов на алкоголь погибшей дочери Конкина
Территория новостей25 сентября в 12:39
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В Гомеле на акции оппозиции применили слезоточивый газ

Правоохранительные органы в Гомеле применили в отношении участников несанкционированной акции протеста слезоточивый газ и светотехнические спецсредства, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе ГУВД Гомельского облисполкома.
Интерфакс09:15
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Сын бывшего вице-губернатора Брянской области арестован по делу о ДТП

Советский районный суд Брянска отправил под домашний арест на два месяца сына бывшего вице-губернатора Брянской области Александра Резунова Максима, обвиненного в смертельном ДТП.
Российская газетавчера в 14:25
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В 2021 году тарифы на электроэнергию для граждан РФ вырастут на 5%

Москва, 27 сентября 2020, 08:29 — REGNUM В 2021 году тарифы на электроэнергию для граждан в Российской Федерации вырастут на 5%. Такие данные следуют из подготовленного Министерством экономического развития России прогноза социально-экономического развития страны на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
REGNUM01:29
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От AstraZeneca требуют раскрыть правду о болезнях испытателей вакцины

Компания AstraZeneca остается в эпицентре скандала, связанного с не самыми удовлетворительными результатами испытаний новейшей вакцины против коронавируса, в связи с тем, что в ходе тестов у добровольцев начали проявляться симптомы странных болезней.
Известия20:40
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Александр Искандарян: Обстрелы Азербайджаном территории Нагорного Карабаха не были случайностью

Сегодняшнее обострение в Нагорном Карабахе не было случайностью, поведение Азербайджана последнего времени давало основание полагать, что нечто подобное может произойти, рассказал директор Института Кавказа (Ереван) Александр Искандарян в интервью изданию Украина.ру - Александр Максович, в связи с сегодняшними обострениями в Карабахе Армения объявила всеобщую мобилизацию и военное положение.
Украина.ру07:18