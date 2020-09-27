Секрет фирмы 9

В предыдущих версиях рейтинга, опубликованных в марте 2020 года и сентябре 2019 года, Москва занимала 71-ю строчку. Рейтинг Z/Yen Group рассчитывается каждые полгода, и нынешний индекс стал уже 28-м по счету, в него вошли 111 финансовых центров.