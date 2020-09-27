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РБК
РБК

Москва поднялась на 9 строчек в рейтинге мировых финансовых центров

В предыдущих версиях рейтинга, опубликованных в марте 2020 года и сентябре 2019 года, Москва занимала 71-ю строчку. Рейтинг Z/Yen Group рассчитывается каждые полгода, и нынешний индекс стал уже 28-м по счету, в него вошли 111 финансовых центров.В источнике
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РБК

Москва поднялась на 9 строчек в рейтинге мировых финансовых центров

Москва заняла 62-ю строчку рейтинга глобальных финансовых центров (Global Financial Centres Index), составленного базирующейся в Лондоне консалтинговой компанией Z/Yen Group при поддержке Китайского института развития.
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