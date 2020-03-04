Общество
РБКМосква поднялась в мировом рейтинге роста цен на элитное жилье
За год Москва поднялась на семь строк в мировом рейтинге изменения цен на элитное жилье, заняв 16-ю позицию с ростом 4,7%. Российская столица разделила свое место с Дели с аналогичным показателем, обогнав Париж (+ 4, 3) и Лос-Анджелес (+ 1, 3 %).
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Происшествия
Сторонники Навального обратились в ЕСПЧ из-за обысков
Сотрудники Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального направили первые 30 жалоб в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Кино
Съемки сериала «Сваты 7» покинули актеры Кравченко и Железняк
Из Минска, где проходят съемки, уехали актрисы Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
Политика
Znak.com: в центре Москвы пройдет митинг за поправки в Конституцию
На Манежной площади в Москве 15 марта пройдет митинг в поддержку поправок в Конституцию, на него приглашают депутатов Госдумы.
Происшествия
В Москве учительницу уволят из-за ожогов роговиц глаз у школьников
Учительницу школы в Москве, не выключившую в классе кварцевую лампу, из-за чего дети получили ожоги глаз, уволят.
Политика
Путин: фейки о масштабах коронавируса в России поступают из-за границы
Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что, по данным ФСБ, основная часть фейков в социальных сетях о масштабах распространения коронавируса в России поступает из-за границы.
Здоровье
ВОЗ прогнозирует рост заражений коронавирусом на Украине
Ранее сообщалось, что на Украине новым типом коронавируса заразился один человек, и еще шестеро с подозрением на заболевание проходят лабораторные исследования.
Общество
Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам с фейками о коронавирусе
Роскомнадзор расширил список запрещенной информации, включив в него фейковые сообщения о распространении коронавируса в России.
Кино
Фильму «Прощание со Сталиным» выдано прокатное удостоверение
Некоторые кинотеатры приняли решение об отмене предпремьерных показов фильма «Прощание со Сталиным», поскольку у него не было прокатного удостоверения, отмечает сайт Афиша.Daily.
Энергетика
Минфин предложил новую схему льгот для нефтяников на ₽600 млрд
Нефтяники называли эту схему «троллингом»: льгота появлялась в хорошие времена при высоких ценах на нефть и пропадала при низких — как раз когда компании могла бы понадобиться поддержка, сказал РБК источник, близкий к одной из компаний.
Здоровье
Пациентов детской поликлиники № 1 Благовещенска переводят в другие медучреждения
Маленьких пациентов детской поликлиники № 1, расположенной в микрорайоне Благовещенска, переводят в другие медучреждения.
Шоу-бизнес
Надежда Мейхер-Грановская: «Мало ли чего хотел Константин Меладзе»
Ведущий спросил, общается ли Надежда с продюсером «ВИА Гры» Константином Меладзе.
Происшествия
В Твери госпитализирован мужчина с подозрением на коронавирус
В Твери пациент с подозрением на коронавирус госпитализирован в Калининскую больницу, передает "АиФ Тверь" со ссылкой на медицинское учреждение.
Футбол
Президент «Урала» раскритиковал решение о переносе матча Кубка России
Перенос матча 1/4 финала Кубка России по футболу против ярославского "Шинника" повлиял на тренировочный процесс "Урала", заявил РИА Новости президент команды из Екатеринбурга Григорий Иванов.
Биатлон
Адвокат биатлонисток: МОК не признал поддельными подписи Родченкова
Адвокат отечественных биатлонисток Алексей Панич заявил о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) не признал поддельными подписи бывшего главы московской лаборатории Григория Родченкова в заключениях, представленных по допинговому делу.
Шоу-бизнес
Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью
Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
Происшествия
ФСБ разоблачила ячейку террористов в Твери
Наука
Коронавирус мутировал и образовал более агрессивный подтип
Ученые определили, что вирус разделился на два подтипа, которые обозначили L и S. Они различаются степенью агрессивности.
Происшествия
«Ъ»: Египет не признал терактом крушение А321 над Синаем
31 октября 2015 года, на севере Синайского полуострова в Египте потерпел крушение пассажирский лайнер A321 российской авиакомпании "Когалымавиа", погибли все 224 человека, находившихся на борту.
Культура
Бен Аффлек чуть не явился на день рождения сына без подарков. Его выручил Кайло Рен
Общество
Блогер Диденко рассказала о «подарке» от погибшего мужа
Блогер Екатерина Диденко назвала время смерти своего мужа Валентина "подарком" ей от него.
Армия и оружие
Террористы в Идлибе отравились химоружием при попытке провокации
Отмечается, что в ЦПВС имеются доказательства неудавшейся провокации террористов группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" с использованием химического оружия в восточной части зоны деэскалации Идлиб.
Общество
BMW презентовала новый логотип марки
Напомним, ранее свой логотип обновила компания Volkswagen - он тоже стал двухмерным и более простым с точки зрения восприятия.
Музыка
Little Big поедет на «Евровидение» от России
Кино
Pornhub выпустит документальный фильм без порно
Шоу-бизнес
Госпитализирована актриса Инна Макарова
Общество
Италия закрывает школы и университеты из-за коронавируса
Правительство Италии распорядилось закрыть до середины марта все школы и университеты в связи с распространением нового коронавируса.
Политика
Зариф и Лавров обсудили по телефону ситуацию в Идлибе
Министры иностранных дел Ирана и России Мохаммад Джавад Зариф и Сергей Лавров провели в среду телефонный разговор, обсудив ситуацию в сирийской провинции Идлиб.
Общество
Сбербанк создал модель распространения коронавируса в России
Согласно всем сценариям модели ситуация в России выглядит лучше, чем в большинстве стран, сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф в рамках открытия олимпиады "Академии искусственного интеллекта для школьников".