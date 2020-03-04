За год Москва поднялась на семь строк в мировом рейтинге изменения цен на элитное жилье, заняв 16-ю позицию с ростом 4,7%. Российская столица разделила свое место с Дели с аналогичным показателем, обогнав Париж (+ 4, 3) и Лос-Анджелес (+ 1, 3 %).

Москва поднялась в мировом рейтинге роста цен на элитное жилье

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Политика Путин: фейки о масштабах коронавируса в России поступают из-за границы Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что, по данным ФСБ, основная часть фейков в социальных сетях о масштабах распространения коронавируса в России поступает из-за границы.

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Происшествия «Ъ»: Египет не признал терактом крушение А321 над Синаем 31 октября 2015 года, на севере Синайского полуострова в Египте потерпел крушение пассажирский лайнер A321 российской авиакомпании "Когалымавиа", погибли все 224 человека, находившихся на борту.

Общество BMW презентовала новый логотип марки Напомним, ранее свой логотип обновила компания Volkswagen - он тоже стал двухмерным и более простым с точки зрения восприятия.

Общество Италия закрывает школы и университеты из-за коронавируса Правительство Италии распорядилось закрыть до середины марта все школы и университеты в связи с распространением нового коронавируса.

Политика Зариф и Лавров обсудили по телефону ситуацию в Идлибе Министры иностранных дел Ирана и России Мохаммад Джавад Зариф и Сергей Лавров провели в среду телефонный разговор, обсудив ситуацию в сирийской провинции Идлиб.