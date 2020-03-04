Общество

РБКРБКМосква поднялась в мировом рейтинге роста цен на элитное жилье

За год Москва поднялась на семь строк в мировом рейтинге изменения цен на элитное жилье, заняв 16-ю позицию с ростом 4,7%. Российская столица разделила свое место с Дели с аналогичным показателем, обогнав Париж (+ 4, 3) и Лос-Анджелес (+ 1, 3 %).
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Москва поднялась в мировом рейтинге роста цен на элитное жилье

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Рынок элитного жилья Монако остается самым дорогим в мире

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По росту цен на элитное жилье Москва обогнала Париж и Лос-Анджелес

МИР 2408:21
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Минфин предложил новую схему льгот для нефтяников на ₽600 млрд

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Пациентов детской поликлиники № 1 Благовещенска переводят в другие медучреждения

Маленьких пациентов детской поликлиники № 1, расположенной в микрорайоне Благовещенска, переводят в другие медучреждения.
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Ведущий спросил, общается ли Надежда с продюсером «ВИА Гры» Константином Меладзе.
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В Твери пациент с подозрением на коронавирус госпитализирован в Калининскую больницу, передает "АиФ Тверь" со ссылкой на медицинское учреждение.
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Президент «Урала» раскритиковал решение о переносе матча Кубка России

Перенос матча 1/4 финала Кубка России по футболу против ярославского "Шинника" повлиял на тренировочный процесс "Урала", заявил РИА Новости президент команды из Екатеринбурга Григорий Иванов.
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Адвокат биатлонисток: МОК не признал поддельными подписи Родченкова

Адвокат отечественных биатлонисток Алексей Панич заявил о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) не признал поддельными подписи бывшего главы московской лаборатории Григория Родченкова в заключениях, представленных по допинговому делу.
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Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью

Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
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Коронавирус мутировал и образовал более агрессивный подтип

Ученые определили, что вирус разделился на два подтипа, которые обозначили L и S. Они различаются степенью агрессивности.
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31 октября 2015 года, на севере Синайского полуострова в Египте потерпел крушение пассажирский лайнер A321 российской авиакомпании "Когалымавиа", погибли все 224 человека, находившихся на борту.
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Бен Аффлек чуть не явился на день рождения сына без подарков. Его выручил Кайло Рен

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BMW презентовала новый логотип марки

Напомним, ранее свой логотип обновила компания Volkswagen - он тоже стал двухмерным и более простым с точки зрения восприятия.
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Италия закрывает школы и университеты из-за коронавируса

Правительство Италии распорядилось закрыть до середины марта все школы и университеты в связи с распространением нового коронавируса.
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Зариф и Лавров обсудили по телефону ситуацию в Идлибе

Министры иностранных дел Ирана и России Мохаммад Джавад Зариф и Сергей Лавров провели в среду телефонный разговор, обсудив ситуацию в сирийской провинции Идлиб.
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Согласно всем сценариям модели ситуация в России выглядит лучше, чем в большинстве стран, сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф в рамках открытия олимпиады "Академии искусственного интеллекта для школьников".
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«От Таисии ничего не осталось»: фанаты сравнили Повалий с мультяшкой

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