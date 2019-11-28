Общество

ТВ ЦентрТВ ЦентрМосква получила премию World Travel Awards-2020

Премия World Travel Awards существует с 1993 года. Эксперты и туристы выбирают лучших в более чем 80 номинациях. Например, в сфере гостиничного бизнеса, туризме, среди городов и достопримечательностей, уточняет ТАСС.
Читать в источнике
Комментировать10
с чего всё началось
Только что завершилась церемония награждения победителей, где нам вручили туристический "Оскар" в главной номинации, — сообщил
 в своем аккаунте в инстаграме мэр Москвы Сергей Собянин.
РИА Новости13:17

Подробнее о событии

Эксперты World Travel Awards признали Москву лучшим городом для туристов

РБК15:16

Крымский курорт получил международную премию World Travel Awards 2019 в четырех номинациях

ТАСС16:07

Премия World Travel Awards: Москва выиграла туристический «Оскар»

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы13:54

Москва получила туристический «Оскар»

Вечерняя Москва13:54

Москву признали лучшим городом для туристов в мире

Lenta.ru14:45

Собянин назвал лучший город Земли

SM News13:23

Москву назвали лучшим городом для туризма в мире

РИА Новости13:17
Показать все источники
Автоматически обработаны 7074 источника, обновлено в 22:42, Ашберн
Происшествия

Найден новый способ мошенничества с банковскими картами

Преступники изобрели новый способ мошенничества с картами, который стал модификацией методов игроков в наперстки и "потерявших" кошелек.
РИА Новости 18:11
Происшествия

Житель Саратова обнаружил на пустыре человеческую голову

По данным следователей, останки обнаружил утром в четверг житель села Воробьевка Заводского района города.
Известия 14:19
Технологии

ФПИ сравнил пуск квантового компьютера со взрывом первой атомной бомбы

Создание и запуск компанией Google 54-кубитного процессора можно справедливо сравнивать с испытанием первой атомной бомбы и полетом в космос первого спутника, рассказал в интервью РИА Новости научный руководитель Всероссийского научно-исследовательского института автоматики им. Духова, член научно-технического совета Фонда перспективных исследований Александр Андрияш.
РИА Новости 19:42
Общество

Собянин отверг возможность сделать 31 декабря выходным днем в Москве

Перед Новым годом у правительства Москвы обычно больше работы, а у москвичей есть традиция 31-го числа собираться с коллегами, поэтому 31 декабря не получится сделать выходным, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью «РИА Новости» в четверг, 28 ноября.
Известия 07:56
Происшествия

В Екатеринбурге убили девятилетнего мальчика

РБК 07:49
Экономика

Миллиардеры из списка Forbes предложили Минфину проекты на ₽70 трлн

Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить 70 трлн руб. в случае, если будет введен механизм стабилизации условий ведения бизнеса, предусмотренный законопроектом о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).
РБК 18:34
Транспорт

Мэрия Москвы впервые подробно прокомментировала проблемы в работе МЦД

Вице-мэр и руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов дал интервью газете «Коммерсантъ», в котором подробно прокомментировал проблемы, которые возникли у пассажиров в первые дни работы Московских центральных диаметров (МЦД).
Ведомости 20:25
Экономика

ЦБ выявил факт манипулирования акциями ПАО «Селигдар»

Банк России установил факты манипулирования обыкновенными акциями ПАО "Селигдар" на биржевых торгах период с 18 по 27 сентября 2017 года, говорится в сообщении регулятора.
ТАСС вчера в 11:52
Авто

В России с налогового учета исчезла четверть элитных авто

Эксперты «Финэкспертизы» выпустили исследование, в котором говорится, что в 2018 году почему-то резко уменьшилось число автомобилей дороже 10 млн рублей, хотя в 2015-2017 годах наблюдался рост таких авто.
Московский Комсомолец 03:42
Армия и оружие

Глава Минобороны Британии назвал Россию «реальной угрозой» для НАТО

Россия представляет для НАТО "реальную угрозу", заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время предвыборных дебатов в Королевском Объединенном институте оборонных исследований RUSI.
РИА Новости 21:23
Общество

Германия оспорила ограничение доступа «Газпрома» к OPAL

Немецкий газовый регулятор Bundesnetzagentur подал апелляцию на решение Верховного суда ЕС, ограничившее доступ «Газпрома» к мощностям газопровода OPAL.
Ведомости 11:31
Политика

Делегация Украины сорвала выступление России на форуме в ООН

Делегация Украины попыталась сорвать выступление российского представителя на форуме по вопросам меньшинств ООН, который проходит в Женеве, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.
РИА Новости 22:11
Шоу-бизнес

Пригожин призвал не считать гонорары Ротару

Москва 24 09:18
Музыка

Организаторы представили логотип «Евровидения-2020»

РЕН ТВ 04:52
Общество

Время продажи российского вина предложили продлить до полуночи

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) выступила с предложением продлить время продажи российского вина до полуночи в качестве дополнительной меры поддержки отечественных производителей.
Известия 15:30
Происшествия

Выгнанную с чаепития в Новосибирске школьницу избил одноклассник

Известия вчера в 13:25
Армия и оружие

Появилось видео пуска ракеты «Тополь» в Астраханской области

Телеканал "Звезда" выложил видео учебного пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь".
Газета.Ru 16:54
Здоровье

Диетологи рассказали, как справиться с жиром на животе после 40 лет

Комсомольская правда 05:30
Политика

Турецкое СМИ сравнило Россию со стихийным бедствием для США и Европы

Россия наряду с Турцией и Китаем представляет собой "стихийное бедствие", которое угрожает Западу во главе с США.
РИА Новости 20:17
Спорт

Россия обыграла чемпионов мира в четвертьфинале ЧМ по пляжному футболу

Сборная России по пляжному футболу в четвертьфинале чемпионата мира одержала победу над действующими чемпионами — командной Бразилии.
РБК 17:30
Общество

В Госдуму все же внесли законопроект о выходном 31 декабря

Ранее власти Томской области объявили 31 декабря 2019 года выходным днем.
Newstracker.ru 05:52
Армия и оружие

Турция показала видео испытаний С-400 против F-16

Суть событий 26 ноября в 12:10
Шоу-бизнес

Архивное фото Аллы Пугачевой без макияжа поразило фанатов

Опубликованный на днях фотоснимок популярной певицы Аллы Пугачевой без макияжа не на шутку удивил её поклонников.
Территория новостей вчера в 15:12
Игры

Steam-релиз Red Dead Redemption 2 назначен на 5 декабря

Компания Rockstar Games объявила дату выхода вестерна Red Dead Redemption 2 в цифровом магазине Steam.
3DNews 01:55
Футбол

ЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем» и потерял шансы на плей-офф ЛЕ

Московский ЦСКА на своем поле сыграл вничью с болгарским "Лудогорцем" в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги Европы.
РИА Новости 14:47
Гаджеты

Компанию Apple покинул главный дизайнер

РЕН ТВ 13:56
Политика

Украина изменила порядок пересечения границы в Донбассе

На Украине с 28 ноября вступают в силу новые правила пересечения линии разграничения в Донбассе.
Lenta.ru 09:38
Общество

Яровая предложила ввести в начальной школе предмет «Моя Россия»

Яровая рассказала, как будут воспитывать детей в России Она также отметила, что в плане появился раздел по информационной безопасности детей Кроме того, она предложила предусмотреть в Национальном плане мероприятия, направленные на развитие устной и письменной речи, ввести во всех учебниках справочный раздел "Наши имена" с информацией об отечественных деятелях.
АМИТЕЛ 22:34
Общество

93-летняя королева Елизавета II подумывает об отречении от престола

Источники UK Express сообщают, что причина передачи трона та же самая, по которой от дел отошел 96-летний супруг королевы - возраст и усталость.
Накануне.Ru 02:46
Здоровье

Жители протестного города Прикамья объяснили власти, почему выходят на митинг

Жители Чайковского (Пермский край), недовольные объединением больниц, объяснили, почему вынуждены выходить на улицы.
URA.Ru 10:49
Как работают Яндекс.Новости?
Главное