с чего всё началось

Премия World Travel Awards существует с 1993 года. Эксперты и туристы выбирают лучших в более чем 80 номинациях. Например, в сфере гостиничного бизнеса, туризме, среди городов и достопримечательностей, уточняет ТАСС.

Происшествия Найден новый способ мошенничества с банковскими картами Преступники изобрели новый способ мошенничества с картами, который стал модификацией методов игроков в наперстки и "потерявших" кошелек.

Технологии ФПИ сравнил пуск квантового компьютера со взрывом первой атомной бомбы Создание и запуск компанией Google 54-кубитного процессора можно справедливо сравнивать с испытанием первой атомной бомбы и полетом в космос первого спутника, рассказал в интервью РИА Новости научный руководитель Всероссийского научно-исследовательского института автоматики им. Духова, член научно-технического совета Фонда перспективных исследований Александр Андрияш.

Общество Собянин отверг возможность сделать 31 декабря выходным днем в Москве Перед Новым годом у правительства Москвы обычно больше работы, а у москвичей есть традиция 31-го числа собираться с коллегами, поэтому 31 декабря не получится сделать выходным, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью «РИА Новости» в четверг, 28 ноября.

Экономика Миллиардеры из списка Forbes предложили Минфину проекты на ₽70 трлн Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить 70 трлн руб. в случае, если будет введен механизм стабилизации условий ведения бизнеса, предусмотренный законопроектом о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).

Транспорт Мэрия Москвы впервые подробно прокомментировала проблемы в работе МЦД Вице-мэр и руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов дал интервью газете «Коммерсантъ», в котором подробно прокомментировал проблемы, которые возникли у пассажиров в первые дни работы Московских центральных диаметров (МЦД).

Экономика ЦБ выявил факт манипулирования акциями ПАО «Селигдар» Банк России установил факты манипулирования обыкновенными акциями ПАО "Селигдар" на биржевых торгах период с 18 по 27 сентября 2017 года, говорится в сообщении регулятора.

Авто В России с налогового учета исчезла четверть элитных авто Эксперты «Финэкспертизы» выпустили исследование, в котором говорится, что в 2018 году почему-то резко уменьшилось число автомобилей дороже 10 млн рублей, хотя в 2015-2017 годах наблюдался рост таких авто.

Общество Германия оспорила ограничение доступа «Газпрома» к OPAL Немецкий газовый регулятор Bundesnetzagentur подал апелляцию на решение Верховного суда ЕС, ограничившее доступ «Газпрома» к мощностям газопровода OPAL.

Политика Делегация Украины сорвала выступление России на форуме в ООН Делегация Украины попыталась сорвать выступление российского представителя на форуме по вопросам меньшинств ООН, который проходит в Женеве, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

Общество Время продажи российского вина предложили продлить до полуночи Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) выступила с предложением продлить время продажи российского вина до полуночи в качестве дополнительной меры поддержки отечественных производителей.

Политика Украина изменила порядок пересечения границы в Донбассе На Украине с 28 ноября вступают в силу новые правила пересечения линии разграничения в Донбассе.