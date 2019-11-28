Общество
ТВ ЦентрМосква получила премию World Travel Awards-2020
Премия World Travel Awards существует с 1993 года. Эксперты и туристы выбирают лучших в более чем 80 номинациях. Например, в сфере гостиничного бизнеса, туризме, среди городов и достопримечательностей, уточняет ТАСС.
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с чего всё началось
Только что завершилась церемония награждения победителей, где нам вручили туристический "Оскар" в главной номинации, — сообщил в своем аккаунте в инстаграме мэр Москвы Сергей Собянин.РИА Новости13:17
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Премия World Travel Awards: Москва выиграла туристический «Оскар»
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы13:54
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ФПИ сравнил пуск квантового компьютера со взрывом первой атомной бомбы
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Перед Новым годом у правительства Москвы обычно больше работы, а у москвичей есть традиция 31-го числа собираться с коллегами, поэтому 31 декабря не получится сделать выходным, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью «РИА Новости» в четверг, 28 ноября.
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Миллиардеры из списка Forbes предложили Минфину проекты на ₽70 трлн
Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить 70 трлн руб. в случае, если будет введен механизм стабилизации условий ведения бизнеса, предусмотренный законопроектом о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).
Транспорт
Мэрия Москвы впервые подробно прокомментировала проблемы в работе МЦД
Вице-мэр и руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов дал интервью газете «Коммерсантъ», в котором подробно прокомментировал проблемы, которые возникли у пассажиров в первые дни работы Московских центральных диаметров (МЦД).
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Банк России установил факты манипулирования обыкновенными акциями ПАО "Селигдар" на биржевых торгах период с 18 по 27 сентября 2017 года, говорится в сообщении регулятора.
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Эксперты «Финэкспертизы» выпустили исследование, в котором говорится, что в 2018 году почему-то резко уменьшилось число автомобилей дороже 10 млн рублей, хотя в 2015-2017 годах наблюдался рост таких авто.
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Немецкий газовый регулятор Bundesnetzagentur подал апелляцию на решение Верховного суда ЕС, ограничившее доступ «Газпрома» к мощностям газопровода OPAL.
Политика
Делегация Украины сорвала выступление России на форуме в ООН
Делегация Украины попыталась сорвать выступление российского представителя на форуме по вопросам меньшинств ООН, который проходит в Женеве, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.
Шоу-бизнес
Пригожин призвал не считать гонорары Ротару
Общество
Время продажи российского вина предложили продлить до полуночи
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) выступила с предложением продлить время продажи российского вина до полуночи в качестве дополнительной меры поддержки отечественных производителей.
Происшествия
Выгнанную с чаепития в Новосибирске школьницу избил одноклассник
Армия и оружие
Появилось видео пуска ракеты «Тополь» в Астраханской области
Телеканал "Звезда" выложил видео учебного пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь".
Здоровье
Диетологи рассказали, как справиться с жиром на животе после 40 лет
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Турецкое СМИ сравнило Россию со стихийным бедствием для США и Европы
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Спорт
Россия обыграла чемпионов мира в четвертьфинале ЧМ по пляжному футболу
Сборная России по пляжному футболу в четвертьфинале чемпионата мира одержала победу над действующими чемпионами — командной Бразилии.
Общество
В Госдуму все же внесли законопроект о выходном 31 декабря
Ранее власти Томской области объявили 31 декабря 2019 года выходным днем.
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Опубликованный на днях фотоснимок популярной певицы Аллы Пугачевой без макияжа не на шутку удивил её поклонников.
Игры
Steam-релиз Red Dead Redemption 2 назначен на 5 декабря
Компания Rockstar Games объявила дату выхода вестерна Red Dead Redemption 2 в цифровом магазине Steam.
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ЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем» и потерял шансы на плей-офф ЛЕ
Московский ЦСКА на своем поле сыграл вничью с болгарским "Лудогорцем" в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги Европы.
Гаджеты
Компанию Apple покинул главный дизайнер
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Украина изменила порядок пересечения границы в Донбассе
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Яровая предложила ввести в начальной школе предмет «Моя Россия»
Яровая рассказала, как будут воспитывать детей в России Она также отметила, что в плане появился раздел по информационной безопасности детей Кроме того, она предложила предусмотреть в Национальном плане мероприятия, направленные на развитие устной и письменной речи, ввести во всех учебниках справочный раздел "Наши имена" с информацией об отечественных деятелях.
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93-летняя королева Елизавета II подумывает об отречении от престола
Источники UK Express сообщают, что причина передачи трона та же самая, по которой от дел отошел 96-летний супруг королевы - возраст и усталость.
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Жители протестного города Прикамья объяснили власти, почему выходят на митинг
Жители Чайковского (Пермский край), недовольные объединением больниц, объяснили, почему вынуждены выходить на улицы.