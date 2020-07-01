с чего всё началось

Посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что российская сторона в рамках интеграции предлагала республике передать большую часть управленческих полномочий на наднациональный уровень в Союзном государстве.

Происшествия В Подмосковье произошел пожар в ангаре с покрышками Как сообщили в ГУ МЧС по региону, площадь пожара 2,1 тыс. кв. м. По данным источника ТАСС в экстренных службах, ангар уже частично обрушился.

Шоу-бизнес Основатель Comedy Club прокомментировал развод Харламова с Асмус Pravda Komsomolskaya / Russian Look Основатель Comedy Club Артур Джанибекян прокомментировал развод юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус. 20

Политика Киевский суд возобновил рассмотрение меры пресечения Порошенко Печерский районный суд Киева в среду продолжил заседание по рассмотрению ходатайства об избрании экс-президенту Украины Петру Порошенко меры пресечения в виде личного обязательства по делу о назначении первого замглавы Службы внешней разведки. 1

Происшествия СК заинтересовался сотрудником Генпрокуратуры, ударившим полицейского "Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил организовать доследственную проверку по факту применения насилия в отношении полицейского бывшим сотрудником Генеральной прокуратуры России", - сообщили в среду в СК России. 9

Политика Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы. 1,9K

Энергетика Правительство Украины отложило введение рыночных цен на газ Киев, 1 июля 2020, 15:09 — REGNUM Правительство Украины в очередной раз отложило переход на рыночные цены на газ для населения страны.

Политика Трамп объяснил суть данных о «сговоре» России с талибами Ранее сторонники Демократической партии заявили, что ситуация с данными о якобы сговоре России с талибами свидетельствует о том, что Трамп преклоняется перед своим российским коллегой Владимиром Путиным. 2

Кино Второй сезон сериала «Ведьмак» получил новое название Вероятно, реакция аудитории оказалась положительной, потому что теперь в качестве рабочего названия для второго сезона шоу значится подзаголовок "Таинственные монстры" (Mysterious Monsters). 1

Футбол Черчесов прокомментировал ошибку Максименко в игре с ЦСКА Ранее Черчесов заявлял, что Максименко может получить вызов в сборную России, но «все надо делать вовремя».

Политика Белорусская ЦИК сократила оппозицию Лукашенко до пяти человек Лукашенко и пять оппонентов 30 июня ЦИК Белоруссии объявила окончательные результаты проверки подписей, которые были сданы участниками президентской кампании в республике. 10

Футбол Акинфеев призвал россиян проголосовать по поправкам в Конституцию Российский футболист Игорь Акинфеев призвал граждан РФ принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию.

Политика Памфилова попросила Зюганова проконтролировать жалобы коммунистов В среду днем Памфилова сказала в ЦИК, что она связалась с Зюгановым и он «открестился» от распространения шаблонов с жалобами среди членов УИК.

Культура Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет. 632

Футбол Лионель Месси забил 700-й гол в карьере Leo #Messi scores 700th pro goal - FC Barcelona (@FCBarcelona) July 1, 2020 Как отмечает портал sportbox.ru, из действующих футболистов только Криштиану Роналду забил свыше 700 голов, 35-летний португалец занимает 6-е место в списке лучших бомбардиров всех времен (728 голов), Месси идёт на 7-й строчке.