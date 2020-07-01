Политика
RT на русскомМосква предлагала Минску вынести полномочия на наднациональный уровень
Посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что российская сторона в рамках интеграции предлагала республике передать большую часть управленческих полномочий на наднациональный уровень в Союзном государстве.
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Как сообщает БЕЛТА, Семашко отметил, что передача полномочий на наднациональный уровень должна происходить «в разумных пределах, без ущерба суверенитету».RT на русском07:20
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Политика
ЦИК опубликовал первые данные по голосованию о поправках к Конституции
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Политика
Путин назвал санкции США против Сирии незаконными
Введены и новые санкции, цель которых - "стремление к экономическому удушению" Сирии, продолжил Путин.
Российская газета 08:30
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В Подмосковье произошел пожар в ангаре с покрышками
Как сообщили в ГУ МЧС по региону, площадь пожара 2,1 тыс. кв. м. По данным источника ТАСС в экстренных службах, ангар уже частично обрушился.
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Транспорт
Глава ГИБДД предложил запретить каршеринг для злостных нарушителей
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Pravda Komsomolskaya / Russian Look Основатель Comedy Club Артур Джанибекян прокомментировал развод юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус.
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Происшествия
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Политика
Киевский суд возобновил рассмотрение меры пресечения Порошенко
Печерский районный суд Киева в среду продолжил заседание по рассмотрению ходатайства об избрании экс-президенту Украины Петру Порошенко меры пресечения в виде личного обязательства по делу о назначении первого замглавы Службы внешней разведки.
РИА Новости 07:20
Происшествия
СК заинтересовался сотрудником Генпрокуратуры, ударившим полицейского
"Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил организовать доследственную проверку по факту применения насилия в отношении полицейского бывшим сотрудником Генеральной прокуратуры России", - сообщили в среду в СК России.
Российская газета 06:28
Политика
Меркель отреагировала на возможность санкций по «Северному потоку — 2»
Ранее в МИД Германии подчеркнули, что возможные санкции США, очевидно, нацелены на остановку «Северного потока — 2», и они неприемлемы.
RT на русском 07:27
Политика
Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru вчера в 15:19
Происшествия
В Свердловской области объявили штормовое предупреждение
Коммерсантъ Екатеринбург 06:51
Энергетика
Правительство Украины отложило введение рыночных цен на газ
Киев, 1 июля 2020, 15:09 — REGNUM Правительство Украины в очередной раз отложило переход на рыночные цены на газ для населения страны.
REGNUM 08:09
Политика
Трамп объяснил суть данных о «сговоре» России с талибами
Ранее сторонники Демократической партии заявили, что ситуация с данными о якобы сговоре России с талибами свидетельствует о том, что Трамп преклоняется перед своим российским коллегой Владимиром Путиным.
Lenta.ru 08:00
Кино
Второй сезон сериала «Ведьмак» получил новое название
Вероятно, реакция аудитории оказалась положительной, потому что теперь в качестве рабочего названия для второго сезона шоу значится подзаголовок "Таинственные монстры" (Mysterious Monsters).
Российская газета вчера в 09:52
Футбол
Черчесов прокомментировал ошибку Максименко в игре с ЦСКА
Ранее Черчесов заявлял, что Максименко может получить вызов в сборную России, но «все надо делать вовремя».
ODDS.ru 08:22
Политика
Белорусская ЦИК сократила оппозицию Лукашенко до пяти человек
Лукашенко и пять оппонентов 30 июня ЦИК Белоруссии объявила окончательные результаты проверки подписей, которые были сданы участниками президентской кампании в республике.
РБК вчера в 15:43
Происшествия
Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова
Известия 29 июня в 15:44
Футбол
Вторая подряд игра «Оренбурга» отменена из-за вспышки коронавируса
В российской Премьер-лиге (РПЛ) объявили об отмене матча 25-го тура чемпионата России между "Оренбургом" и "Уралом" на фоне пандемии коронавируса.
Российская газета 05:17
Футбол
Акинфеев призвал россиян проголосовать по поправкам в Конституцию
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ФАН 05:40
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Что точно изменится для миллионов пенсионеров с 1 июля
Рассчитывать на надбавку смогут порядка 40 тыс. российских граждан. Также для россиян пенсионного возраста вводится новая льгота.
ToDay News Ufa 07:25
Общество
Коронавирусу предложили противопоставить «три Т»
Стратегию "три Т" предложил реализовать директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.
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Памфилова попросила Зюганова проконтролировать жалобы коммунистов
В среду днем Памфилова сказала в ЦИК, что она связалась с Зюгановым и он «открестился» от распространения шаблонов с жалобами среди членов УИК.
РБК 07:18
Происшествия
В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
Актер и хореограф Максим Парфенов трагически погиб в Москве.
Российская газета вчера в 06:54
Культура
Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет.
Газета.Ru 03:52
Футбол
Лионель Месси забил 700-й гол в карьере
Leo #Messi scores 700th pro goal - FC Barcelona (@FCBarcelona) July 1, 2020 Как отмечает портал sportbox.ru, из действующих футболистов только Криштиану Роналду забил свыше 700 голов, 35-летний португалец занимает 6-е место в списке лучших бомбардиров всех времен (728 голов), Месси идёт на 7-й строчке.
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Бахтиер Зайнутдинов: «Мечтаю выиграть трофей вместе с „Ростовом“»
Думаю, пару игроков в РПЛ мы точно увидим.
ФК Ростов 07:00
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Зинедин Зидан: «Меня интересует ситуация с Хакими, но это решение клуба»
Многое может случиться в ближайшее время, но я говорю о спортивной стороне вещей. Меня интересует ситуация с Хакими, но это решение клуба.
Спорт-Экспресс 07:59
Экономика
PayPal с августа прекращает внутренние переводы в России
"Новая бизнес-модель предусматривает прекращение внутренних переводов электронных денежных средств между пользователями PayPal в России", - указывается в письме.
ТАСС вчера в 12:43
Транспорт
Проезд грузового поезда по Крымскому мосту попал на видео
Проезд первого грузового поезда по Крымскому мосту сняли на видео. На кадрах показано, как состав въезжает в тоннель.
РИА Новости вчера в 07:29