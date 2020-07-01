Политика

RT на русскомRT на русскомМосква предлагала Минску вынести полномочия на наднациональный уровень

Посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что российская сторона в рамках интеграции предлагала республике передать большую часть управленческих полномочий на наднациональный уровень в Союзном государстве.
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с чего всё началось
Как сообщает
 БЕЛТА, Семашко отметил, что передача полномочий на наднациональный уровень должна происходить «в разумных пределах, без ущерба суверенитету».
RT на русском07:20

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«Руки вверх»: посол Белоруссии охарактеризовал предложение России по Союзному государству

Ruposters.ru08:37

Россия в 2019 году предлагала Белоруссии передать большую часть полномочий

RuNews24.ru08:30

Семашко: Россия предлагала Белоруссии передать на наднациональный уровень 95% полномочий

Avia.pro06:04

Москва предлагала Минску вынести полномочия на наднациональный уровень

RT на русском07:20

Белоруссия пожаловалась на предложение России отказаться от независимости

Московский Комсомолец07:10

Посол Белоруссии: Москва предлагала передать полномочия Минска на наднациональный уровень

Газета.Ru08:04
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Политика

ЦИК опубликовал первые данные по голосованию о поправках к Конституции

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ, предложенных президентом страны Владимиром Путиным в январе, стартовало 25 июня на всей территории России.
Известия 07:58
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Политика

Путин назвал санкции США против Сирии незаконными

Введены и новые санкции, цель которых - "стремление к экономическому удушению" Сирии, продолжил Путин.
Российская газета 08:30
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Происшествия

В Подмосковье произошел пожар в ангаре с покрышками

Как сообщили в ГУ МЧС по региону, площадь пожара 2,1 тыс. кв. м. По данным источника ТАСС в экстренных службах, ангар уже частично обрушился.
Коммерсантъ 08:17
Транспорт

Глава ГИБДД предложил запретить каршеринг для злостных нарушителей

Глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников предложил запретить каршеринг для злостных нарушителей.
RT на русском 07:11
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Шоу-бизнес

Основатель Comedy Club прокомментировал развод Харламова с Асмус

Pravda Komsomolskaya / Russian Look Основатель Comedy Club Артур Джанибекян прокомментировал развод юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус.
РЕН ТВ 05:40
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Происшествия

На территории храма в Ленобласти нашли останки связанного человека

Останки неизвестного человека обнаружили на территории храма в Ленинградской области. У него были связаны руки и ноги.
Российская газета 05:22
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Политика

Киевский суд возобновил рассмотрение меры пресечения Порошенко

Печерский районный суд Киева в среду продолжил заседание по рассмотрению ходатайства об избрании экс-президенту Украины Петру Порошенко меры пресечения в виде личного обязательства по делу о назначении первого замглавы Службы внешней разведки.
РИА Новости 07:20
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Происшествия

СК заинтересовался сотрудником Генпрокуратуры, ударившим полицейского

"Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил организовать доследственную проверку по факту применения насилия в отношении полицейского бывшим сотрудником Генеральной прокуратуры России", - сообщили в среду в СК России.
Российская газета 06:28
9
Политика

Меркель отреагировала на возможность санкций по «Северному потоку — 2»

Ранее в МИД Германии подчеркнули, что возможные санкции США, очевидно, нацелены на остановку «Северного потока — 2», и они неприемлемы.
RT на русском 07:27
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Политика

Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru вчера в 15:19
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Происшествия

В Свердловской области объявили штормовое предупреждение

Коммерсантъ Екатеринбург 06:51
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Энергетика

Правительство Украины отложило введение рыночных цен на газ

Киев, 1 июля 2020, 15:09 — REGNUM Правительство Украины в очередной раз отложило переход на рыночные цены на газ для населения страны.
REGNUM 08:09
Политика

Трамп объяснил суть данных о «сговоре» России с талибами

Ранее сторонники Демократической партии заявили, что ситуация с данными о якобы сговоре России с талибами свидетельствует о том, что Трамп преклоняется перед своим российским коллегой Владимиром Путиным.
Lenta.ru 08:00
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Кино

Второй сезон сериала «Ведьмак» получил новое название

Вероятно, реакция аудитории оказалась положительной, потому что теперь в качестве рабочего названия для второго сезона шоу значится подзаголовок "Таинственные монстры" (Mysterious Monsters).
Российская газета вчера в 09:52
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Футбол

Черчесов прокомментировал ошибку Максименко в игре с ЦСКА

Ранее Черчесов заявлял, что Максименко может получить вызов в сборную России, но «все надо делать вовремя».
ODDS.ru 08:22
Политика

Белорусская ЦИК сократила оппозицию Лукашенко до пяти человек

Лукашенко и пять оппонентов 30 июня ЦИК Белоруссии объявила окончательные результаты проверки подписей, которые были сданы участниками президентской кампании в республике.
РБК вчера в 15:43
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Происшествия

Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова

Известия 29 июня в 15:44
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Футбол

Вторая подряд игра «Оренбурга» отменена из-за вспышки коронавируса

В российской Премьер-лиге (РПЛ) объявили об отмене матча 25-го тура чемпионата России между "Оренбургом" и "Уралом" на фоне пандемии коронавируса.
Российская газета 05:17
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Футбол

Акинфеев призвал россиян проголосовать по поправкам в Конституцию

Российский футболист Игорь Акинфеев призвал граждан РФ принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию.
ФАН 05:40
Экономика

Что точно изменится для миллионов пенсионеров с 1 июля

Рассчитывать на надбавку смогут порядка 40 тыс. российских граждан. Также для россиян пенсионного возраста вводится новая льгота.
ToDay News Ufa 07:25
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Политика

В Кремле ответили Кадырову на идею о пожизненном президентстве Путина

CT news 07:02
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Общество

Коронавирусу предложили противопоставить «три Т»

Стратегию "три Т" предложил реализовать директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.
Вести.Ru 05:24
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Политика

Памфилова попросила Зюганова проконтролировать жалобы коммунистов

В среду днем Памфилова сказала в ЦИК, что она связалась с Зюгановым и он «открестился» от распространения шаблонов с жалобами среди членов УИК.
РБК 07:18
Происшествия

В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов

Актер и хореограф Максим Парфенов трагически погиб в Москве.
Российская газета вчера в 06:54
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Культура

Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет

Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет.
Газета.Ru 03:52
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Футбол

Лионель Месси забил 700-й гол в карьере

Leo #Messi scores 700th pro goal - FC Barcelona (@FCBarcelona) July 1, 2020 Как отмечает портал sportbox.ru, из действующих футболистов только Криштиану Роналду забил свыше 700 голов, 35-летний португалец занимает 6-е место в списке лучших бомбардиров всех времен (728 голов), Месси идёт на 7-й строчке.
Накануне.Ru 01:25
Футбол

Бахтиер Зайнутдинов: «Мечтаю выиграть трофей вместе с „Ростовом“»

Думаю, пару игроков в РПЛ мы точно увидим.
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Футбол

Зинедин Зидан: «Меня интересует ситуация с Хакими, но это решение клуба»

Многое может случиться в ближайшее время, но я говорю о спортивной стороне вещей. Меня интересует ситуация с Хакими, но это решение клуба.
Спорт-Экспресс 07:59
Экономика

PayPal с августа прекращает внутренние переводы в России

"Новая бизнес-модель предусматривает прекращение внутренних переводов электронных денежных средств между пользователями PayPal в России", - указывается в письме.
ТАСС вчера в 12:43
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Транспорт

Проезд грузового поезда по Крымскому мосту попал на видео

Проезд первого грузового поезда по Крымскому мосту сняли на видео. На кадрах показано, как состав въезжает в тоннель.
РИА Новости вчера в 07:29
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Владимир Ильич Семашко
Белорусский политик
Белорусский государственный деятель, министр энергетики Республики Беларусь, заместитель Премьер-министра Республики Беларусь. С 13 ноября 2018 года - Чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Российской Федерации.
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