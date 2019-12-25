Российские власти предложили НАТО начать переговоры о понижении уровня военных учений, вплоть до их непроведения, в районах соприкосновения России и стран альянса.

с чего всё началось

Россия предложила НАТО отказаться от военных учений у границ России и стран альянса, сообщил замглавы МИД России Александр Грушко в беседе с изданием «Коммерсантъ». По его словам, Москву прежде всего беспокоят Балтийский и Черноморский регионы.

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