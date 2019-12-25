Политика
Lenta.ruМосква предложила НАТО отказаться от беспокоящих друг друга учений
Россия предложила НАТО отказаться от военных учений у границ России и стран альянса, сообщил замглавы МИД России Александр Грушко в беседе с изданием «Коммерсантъ». По его словам, Москву прежде всего беспокоят Балтийский и Черноморский регионы.
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Российские власти предложили НАТО начать переговоры о понижении уровня военных учений, вплоть до их непроведения, в районах соприкосновения России и стран альянса.Коммерсантъ13:02
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«Никак не отреагировали»: Москва предлагала НАТО отказаться от военных учений у российских границ
Комсомольская правда13:46
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Суд арестовал имущество замглавы Генштаба ВС на несколько млн рублей
Арестованы земельные участки и объекты недвижимости обвиняемого общей стоимостью несколько млн рублей, заявил источник.
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Курсант вуза МВД задержал в московском метро женщину с ножом
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Глава СПЧ раскритиковал идею сделать 31 декабря выходным днем
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Финансы
Министр финансов США объяснил, куда «исчезли» $1,5 триллиона наличными
Министр финансов США Стивен Мнучин ответил на вопрос, куда "исчезли" полтора триллиона долларов наличными, которых, по мнению некоторых журналистов, не могут досчитаться центробанки мира.
Культура
Организаторы «Burning Man» подали в суд на земельное управление США
Компания Black Rock City, создатель знаменитого фестиваля «Burning Man» в пустыне Невады, подала в суд на земельное управление США за слишком большой налоговый сбор, пишет Красная весна.
Гаджеты
Эксперт рассказал, как не следует заряжать смартфон
По словам эксперта, ресурс батареи смартфона сокращается медленнее при уровне заряда в 30-50%.
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Экономика
«Аэрофлот» отказывается покупать «Суперджеты» без гарантий «Ростеха»
Гарантия остаточной стоимости дает покупателю право через определенный срок (обычно 10—12 лет) продать самолет обратно производителю (или гаранту) за определенную часть стоимости нового.
Политика
WP: в США разрабатывают тактику информационной войны против России
Киберкомадование США разрабатывает тактику информационной войны против высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов на случай, если Москва попытается "вмешаться" в президентские выборы 2020 года в Соединенных Штатах, утверждает газета Washington Post со ссылкой на источники.
Армия и оружие
Российская военная полиция заняла опорный пункт американцев в Сирии
Еще несколько дней назад опорный пункт в здании бывшей школы занимали американские военные.
Общество
Минобороны России намерено повысить оклады и пенсии военнослужащих
Оклады российских военнослужащих вырастут на 7% в ближайшие два года, также будут увеличены пенсии военных пенсионеров, заявила заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова в интервью изданию "Известия".
Экономика
В 2020 году в России вырастут тарифы ЖКХ
С 1 июля 2020 года плата за коммунальные услуги в России вырастет среднем на 4%. В дальнейшем индексация тарифов будет происходить раз в год, рассказали «Известиям» в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).
Армия и оружие
Израиль ответил ударами по объектам ХАМАС на ракетный обстрел
Самолеты израильских ВВС нанесли удары по объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля на официальной странице в Twitter.
Общество
С производителя игрушек взыщут 33 млн рублей за свинку Пеппа
По словам Лукьянова, Арбитражный суд Москвы 20 декабря удовлетворил иск британской Entertainment One UK, владеющей правами на анимационного персонажа свинку Пеппу, о взыскании 32,9 млн руб. с российского производителя и дистрибутора игрушек «Симбат».
Гаджеты
Популярность продуктов с шиной PCIe 4.0 сможет обеспечить только Intel
Пока лидер рынка микропроцессоров не начнёт поставлять на рынок свои процессоры и чипсеты с контролерами PCIe 4.0, настоящей популярности новой шине не видать.
Происшествия
Вице-мэра Екатеринбурга проверили на причастность к организации массовых беспорядков в сквере
Вице-мэр Екатеринбурга Екатерина Куземка могла стать фигурантом уголовного дела о массовых беспорядках в сквере у Театра драмы, однако по неизвестным причинам следствие прекратилось.
Экономика
Новак объяснил поддержку проекта «Ямал СПГ» со стороны государства
Министр энергетики России Александр Новак считает, что государство не останется «в минусе» от поддержки проекта «Ямал СПГ», реализуемого компанией «Новатэк».
Политика
Новак заявил о возможности Allseas достроить «Северный поток-2»
Американские санкции в отношении «Северного потока-2», который планировалось достроить в начале 2020 года, скажутся на сроках завершения строительства, на это понадобится «чуть больше времени», сказал в понедельник, 23 декабря, премьер-министр Дмитрий Медведев.
Кино
«КиноПоиск» составил список лучших фильмов 2019 года
Аналитики учитывали оценки, которые пользователи ставили вышедшим в 2019 году фильмам, и назвали самые лучшие картины уходящего года.
Экономика
Новак считает, что грязную нефть уберут к середине 2020 года
Министр энергетики Александр Новак заявил, что грязная нефть может быть убрана до середины 2020 года.
Общество
«Ъ»: россияне смогут регистрировать автомобили в автосалоне
Россияне смогут зарегистрировать новый автомобиль в автосалоне без посещения ГИБДД, соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Происшествия
В Якутии при провале под лед двух большегрузов погибли два человека
Семейная пара погибла при провале под лед двух большегрузов на реке Лена в Якутии, сообщил РИА Новости заместитель главы Жиганского района Валерий Сергеев.
Хоккей
Путин рассказал, что в последнее время мало спит
Президент России Владимир Путин в перерыве матча Ночной хоккейной лиги на Красной площади рассказал, что в последнее время спал по четыре-пять часов.
Армия и оружие
В КНДР осудили увеличение разведывательных полетов у своих границ
Разведывательные полеты военной авиации США и Южной Кореи у границ КНДР участились и «переросли в постоянное наблюдение».
Общество
QIWI продала свою сеть постаматов
QIWI продала сеть постаматов — QIWI Box — логистическому оператору PickPoint, сообщил представитель платежного сервиса и подтвердила представитель PickPoint.
Кино
«Звездные войны: Скайуокер. Восход» возглавили прокат в России
Новая часть саги «Звездные войны» американского режиссера Джей Джей Абрамса стала лидером проката в России.
Экономика
Аптекам готовят программу компенсаций бесплатных лекарств
Аптекам готовят программу компенсаций бесплатных лекарств Минздрав разработал механизм проведения пилотного проекта по лекарственному обеспечению лиц, перенесших острые сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ).
Происшествия
В Приморье мальчик застрелил младшую сестру из ружья
В Приморье в среду мальчик во время игры с ружьём застрелил свою младшую сестру.
Политика
Сирия подаст иск против США за хищение нефти
Сирийские власти ведут подготовку к подаче иска против США за разграбление нефтяных ресурсов страны.
Общество
Диетолог рассказала о пользе майонеза
Умеренное употребление майонеза не навредит организму. Кроме того, соус может принести пользу.