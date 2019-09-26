Политика

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Москва в качестве ответа на невыдачу Вашингтоном американских виз представителям делегации РФ предлагает проводить заседания Первого комитета Генассамблеи (ГА) ООН не в США.
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Сергей Рябков
В отношении ответных мер, мы в практической плоскости уже поставили вопрос о том, чтобы заседания, например, Первого комитета генеральной Ассамблеи ООН, Комиссии по разоружению - есть такой орган - проводились бы не в Нью-Йорке, не на территории США.
— Сергей Рябков, российский дипломатРоссийская газета 11:57
с чего всё началось

Рябков рассказал об ответных мерах на невыдачу американских виз членам российской делегации в ООН

«В отношении ответных мер, мы в практической плоскости уже поставили вопрос о том, чтобы заседания, например, Первого комитета генеральной Ассамблеи ООН, Комиссии по разоружению – есть такой орган – проводились бы не в Нью-Йорке, не на территории США.
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