Россия на заседании Совбеза ООН, посвященном обсуждению доклада ОЗХО об итогах расследования инцидента в Думе (Восточная Гута) в 2018 году, представила доказательства фальсификации применения химоружия.

с чего всё началось

На заседании Совета Безопасности ООН, прошедшего 20 января по инициативе российской стороны, были озвучены доказательства фальсификации применения химоружия в сирийской Думе 7 апреля 2018 года, пишет РИА Новости.

Политика Володин назвал сообщения о роспуске Госдумы иностранным вмешательством Публикации иностранных СМИ о возможном досрочном роспуске Госдумы являются вбросами, и подобное вмешательство во внутренние дела России недопустимо, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Общество Минюст Украины продаст тюрьмы и оставит деньги себе Министр планирует договориться о механизме, который позволит оставить средства от продажи тюрем внутри ведомства и улучшить его инфраструктуру.

Происшествия Замглавы Генштаба обвинили в хищении почти 6,7 млрд рублей Заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковник Халил Арсланов обвиняется особо крупном мошенничестве по двум эпизодам (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы Второго окружного суда.

Происшествия Новосибирского гаишника, залившего виски в служебную машину, уволили Начальник главка МВД по Новосибирской области после служебной проверки уволил сотрудника ДПС, который на попавшем в социальные сети видеоролике заливает в машину виски вместо стеклоомывающей жидкости и шутит, что с такой работой может себе это позволить.

Политика Путин предложил убрать с должности генпрокурора Чайку 1. Путин предложил сменить генпрокурора 20 января стало известно, что президент России Владимир Путин предложил Совету Федерации освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора в связи с переходом на другую работу.

Происшествия В Пермском крае мужчина заставлял пасынка стоять на макаронах «Мужчина причинял ребенку физические и психические страдания, ставя его на колени в угол, на макаронные изделия, на долгое время, лишая возможности сходить в туалет», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Общество Глава ПФР рассказал о сокращении числа пенсионеров в 2019 году Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов рассказал в интервью "Российской газете", что в 2019 году, после внесения изменений в пенсионную систему, на пенсию вышло на 355 тысяч человек меньше.

Шоу-бизнес Кудрявцева вернулась к работе после удаления имплантов 48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева вышла на работу после операции по удалению грудных имплантов. Она около месяца провела в больнице.