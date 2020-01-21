Политика
ИнфоросМосква представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе
На заседании Совета Безопасности ООН, прошедшего 20 января по инициативе российской стороны, были озвучены доказательства фальсификации применения химоружия в сирийской Думе 7 апреля 2018 года, пишет РИА Новости.
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с чего всё началось
Россия на заседании Совбеза ООН, посвященном обсуждению доклада ОЗХО об итогах расследования инцидента в Думе (Восточная Гута) в 2018 году, представила доказательства фальсификации применения химоружия.РИА Новостивчера в 17:49
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Постпред Великобритании раскритиковалa Россию из-за созыва Совбеза ООН по Сирии
Комсомольская правдавчера в 22:26
Британия в СБ ООН раскритиковала Россию за созыв заседания по Сирии
Московский Комсомолецвчера в 16:14
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Политика
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Публикации иностранных СМИ о возможном досрочном роспуске Госдумы являются вбросами, и подобное вмешательство во внутренние дела России недопустимо, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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Министр планирует договориться о механизме, который позволит оставить средства от продажи тюрем внутри ведомства и улучшить его инфраструктуру.
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Проверка возможного завышения строительства первой очереди космодрома «Восточный» обойдётся Роскосмосу в 255 млн рублей.
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Замглавы Генштаба обвинили в хищении почти 6,7 млрд рублей
Заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковник Халил Арсланов обвиняется особо крупном мошенничестве по двум эпизодам (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы Второго окружного суда.
Религия
На Урале планируется построить самый большой храм в мире
Происшествия
Новосибирского гаишника, залившего виски в служебную машину, уволили
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Политика
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1. Путин предложил сменить генпрокурора 20 января стало известно, что президент России Владимир Путин предложил Совету Федерации освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора в связи с переходом на другую работу.
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Официально подтверждено, что в этом году в России появится обновлённый Pajero Sport.
Происшествия
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«Мужчина причинял ребенку физические и психические страдания, ставя его на колени в угол, на макаронные изделия, на долгое время, лишая возможности сходить в туалет», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
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Глава ПФР рассказал о сокращении числа пенсионеров в 2019 году
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов рассказал в интервью "Российской газете", что в 2019 году, после внесения изменений в пенсионную систему, на пенсию вышло на 355 тысяч человек меньше.
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Empire опубликовал список лучших фильмов XXI века
Политика
Вице-премьер Акимов не войдёт в новый состав правительства
Михаил Мишустин стал премьер-министром России 16 января 2020 года. Госдума согласовала его кандидатуру во время заседания.
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Питта и Энистон сняли обнимающимися и счастливыми на красной дорожке
Питт получил награду за роль в фильме "Однажды в Голливуде", а Энистон - за сериал "Утреннее шоу".
Общество
Уроженка Чечни обратилась в СКР из-за попыток изгнать из нее джинна
Уроженка Грозного, 22-летняя чеченка Аминат Лорсанова обратилась в Следственный комитет России с жалобой на избиения и пытки из-за ее сексуальной ориентации и отказа от ислама.
Происшествия
В Петербурге женщину убило током на улице из-за оборванного провода
В Санкт-Петербурге женщину убило током во время прогулки с собакой. По предварительным данным, она наступила на оборванный электропровод.
Шоу-бизнес
Кудрявцева вернулась к работе после удаления имплантов
48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева вышла на работу после операции по удалению грудных имплантов. Она около месяца провела в больнице.
Политика
В Кремле объяснили ускоренную подготовку поправок к Конституции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил ускоренную подготовку поправок к Конституции, предложенных главой государства Владимиром Путиным, передает корреспондент "Газеты.Ru".
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Раскрыта стоимость Samsung Galaxy S20 и «раскладушки» Galaxy Z Flip
Главный редактор известного ресурса XDA Developers Макс Вайнбах (Max Weinbach) в своём Twitter-аккаунте раскрыл стоимость готовящейся к выпуску серии смартфонов Samsung Galaxy S20.
Армия и оружие
Столтенберг: у НАТО есть способные заглянуть вглубь РФ беспилотники
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Рэпера Гуфа задержали в аэропорту Абу-Даби
Рэпер Алексей Долматов, более известный под сценическим прозвищем Гуф, был задержан полицией в Абу-Даби.
Авто
Стартовали продажи обновленного седана Datsun on-DO
Российские дилеры Datsun начали принимать заказы на рестайлинговые седаны on-DO.
Происшествия
На Урале жестоко избит пятиклассник
В Свердловской области жестоко избит ученик пятого класса одной из школ Ивделя.
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Шоу-бизнес
Сын Собчак объявил о желании всегда жить на Мальдивах
Сын Собчак объявил о желании всегда жить на Мальдивах Телеведущая активно приучает малолетнего Платона к роскоши.
Общество
В Сбербанке рассказали о мощнейшей в его истории DDoS-атаке
Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал, что в январе текущего года банк столкнулся с самой мощной DDoS-атакой в своей истории.