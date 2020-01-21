Политика

ИнфоросМосква представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе

На заседании Совета Безопасности ООН, прошедшего 20 января по инициативе российской стороны, были озвучены доказательства фальсификации применения химоружия в сирийской Думе 7 апреля 2018 года, пишет РИА Новости.
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с чего всё началось

Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе

Россия на заседании Совбеза ООН, посвященном обсуждению доклада ОЗХО об итогах расследования инцидента в Думе (Восточная Гута) в 2018 году, представила доказательства фальсификации применения химоружия.
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Происшествия

Новосибирского гаишника, залившего виски в служебную машину, уволили

Начальник главка МВД по Новосибирской области после служебной проверки уволил сотрудника ДПС, который на попавшем в социальные сети видеоролике заливает в машину виски вместо стеклоомывающей жидкости и шутит, что с такой работой может себе это позволить.
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Политика

Путин предложил убрать с должности генпрокурора Чайку

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Lenta.ru вчера в 06:55
Авто

В Mitsubishi рассказали о новинках для России

Официально подтверждено, что в этом году в России появится обновлённый Pajero Sport.
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Происшествия

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«Мужчина причинял ребенку физические и психические страдания, ставя его на колени в угол, на макаронные изделия, на долгое время, лишая возможности сходить в туалет», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
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Глава ПФР рассказал о сокращении числа пенсионеров в 2019 году

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов рассказал в интервью "Российской газете", что в 2019 году, после внесения изменений в пенсионную систему, на пенсию вышло на 355 тысяч человек меньше.
РИА Новости 00:50
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Политика

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил ускоренную подготовку поправок к Конституции, предложенных главой государства Владимиром Путиным, передает корреспондент "Газеты.Ru".
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