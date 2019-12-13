Общество
Газета.RuОпределены регионы для вывоза московского мусора
Московские власти подготовили новую схему вывоза отходов из столицы. Проект опубликован на сайте мэрии. Отмечается, что в схеме указаны перспективы накопления, обработки и утилизации мусора на ближайшее десятилетие, то есть до конца 2029 года.
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с чего всё началось
Москва за десять лет вывезет больше 15 млн тонн мусора в Калужскую область и около 9 млн тонн — во Владимирскую, следует из проекта столичной терсхемы, опубликованной на сайте мэрии.Коммерсантъ03:00
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Политика
В Совфеде оценили место России в рейтинге могущественных стран
Вхождение России в тройку самых могущественных стран мира в рейтинге американского журнала вполне естественно, считает член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов.
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Историк Соколов рассказал про отношения с убитой аспиранткой
Общество
В Волгоградской области учительница на уроке отрезала чёлку школьнику
Происшествия
На Урале из грузовика выпала 16-тонная платформа, погиб человек
Платформа гусеничного крана весом в 16 тонн на ходу выпала из кузова грузовика на другие автомобили, один человек погиб, еще трое пострадали, сообщает в понедельник управление ГИБДД по Свердловской области.
Политика
Эрдоган пригрозил США признать геноцид индейцев
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Вашингтону в ответ на признание геноцида армян в 1915 году утвердить резолюцию о геноциде индейцев при колонизации Америки.
Общество
Nord Stream 2 попросила разрешения строить трубопровод зимой
Компания Nord Stream 2, которая выступает оператором газопровода «Северный поток-2», запросила разрешения у немецких властей продолжить строительство у северного побережья Германии в зимние месяцы.
Общество
Роскачество нашло пестициды в двух марках чая
Роскачество выявило вредные вещества в чае двух марок.
Политика
США тайно выслали двух китайских дипломатов за шпионаж
Соединенные Штаты тайно выслали из страны двух сотрудников посольства КНР, подозреваемых в шпионаже.
Интернет
Названы худшие пароли в мире для защиты аккаунтов
Менеджер паролей NordPass назвал самые распространенные и потому "худшие в мире" комбинации, которые пользователи Сети создают для защиты своих аккаунтов.
Здоровье
Прививку от гриппа в 2019 году сделали более 46% россиян
Почти 70 млн россиян, что составляет 46,4% от населения страны, сделали прививку от гриппа в 2019 году.
Наука
Генетик создаст приложение для знакомств по ДНК
Общество
Жители России тратят на еду почти треть своего бюджета
Доля расходов на культуру и досуг в России составляет 7,7%. Меньше всего на активности такого рода тратят жители Молдавии (1,5%), чуть больше — в Северной Македонии и Казахстане (1,8%).
Фигурное катание
Плющенко отреагировал на обвинения Тутберидзе
14 декабря в Instagram командой Тутберидзе была размещена запись с критикой Татьяны Тарасовой и Евгения Плющеко, которые высказались о решение Загитовой приостановить спортивную карьеру.
Футбол
«Ювентус» обыграл «Удинезе» благодаря дублю Роналду
«Удинезе» на выезде проиграл «Ювентусу» в поединке 16-го тура Серии А. Дублем отличился Криштиану Роналду.
Шоу-бизнес
Особенная дочь Светланы Зейналовой выступила на сцене
Особенная дочь российской телеведущей Светлана Зейналова выступила на сцене.
Происшествия
В ДТП с автобусом под Нижним Новгородом пострадали 20 человек
Двадцать человек пострадали в автомобильной аварии с автобусом в Балахнинском районе Нижегородской области.
Общество
Forbes внес россиянку в число самых заметных новых миллиардеров
Журнал Forbes рассказал о самых заметных людях, которые в 2019 году стали миллиардерами. Отмечается, что таких людей было 200.
Экономика
Компании предупредили Медведева о риске замедления цифровой экономики
В начале декабря «Ведомости» сообщили, что Медведев поручил Дворковичу и Акимову проработать и доложить предложения о создании в технопарке «Сколково» государственного интегратора, который будет создавать комплексные отраслевые ИТ-решения и продвигать их среди заказчиков.
Общество
Путин расширил территорию налога для самозанятых
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, расширяющий эксперимент по налогу для самозанятых граждан еще на 19 регионов страны.
Происшествия
Прокуратура проверит дворец спорта в Перми после концерта Макса Коржа
Поводом для проверки стал инцидент во время концерта: фанаты Коржа пронесли в зал файеры, зажгли их, после чего вступили в потасовку с пожарными, которые тушили огонь.
Политика
Максим Соколов может стать вице-губернатором Петербурга
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов направил в городской парламент предложение согласовать кандидатуру бывшего министра транспорта РФ Максима Соколова на должность вице-губернатора, курирующего вопросы транспортной инфраструктуры, инвест-политики и туризма, сообщает пресс-служба администрации губернатора.
Происшествия
В Омске начался суд над родителями, ставившими сына коленями на гречку
Происшествия
На Сахалине нетрезвая компания напала на бригаду скорой помощи
На констатацию смерти молодые люди отреагировали агрессивно, они сначала оскорбляли, а потом напали на сотрудников медицинских служб.
Армия и оружие
Российский «Охотник» назвали оружием «умного» беспилотного боя в Китае
Армия и оружие
Рогозин анонсировал скорый пуск «Сармата»
Первый пуск новейшей российской межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" состоится в ближайшее время, заявил глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин в эфире телеканала "Россия 24".
Политика
В Казахстане предложили обратно переименовать Алматы
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение об обратном переименовании города Алматы в Алма-Ату.
Футбол
Остановленный из-за оскорблений Зозули матч не будет продолжен
Общество
Rambler Group требует заблокировать Twitch в России
Rambler Group, которая владеет эксклюзивными правами на показ матчей Английской премьер-лиги (АПЛ) по футболу, намерена взыскать 180,345 млрд руб. (около $2,9 млрд) со стримингового сервиса Twitch.