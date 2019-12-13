Общество

Газета.RuГазета.RuОпределены регионы для вывоза московского мусора

Московские власти подготовили новую схему вывоза отходов из столицы. Проект опубликован на сайте мэрии. Отмечается, что в схеме указаны перспективы накопления, обработки и утилизации мусора на ближайшее десятилетие, то есть до конца 2029 года.
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с чего всё началось
Москва за десять лет вывезет больше 15 млн тонн мусора в Калужскую область и около 9 млн тонн — во Владимирскую, следует из проекта столичной терсхемы, опубликованной
 на сайте мэрии.
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Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 04:11, Ашберн
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Особенная дочь Светланы Зейналовой выступила на сцене

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РБК вчера в 22:00
Общество

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В Казахстане предложили обратно переименовать Алматы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение об обратном переименовании города Алматы в Алма-Ату.
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