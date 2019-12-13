с чего всё началось

Московские власти подготовили новую схему вывоза отходов из столицы. Проект опубликован на сайте мэрии. Отмечается, что в схеме указаны перспективы накопления, обработки и утилизации мусора на ближайшее десятилетие, то есть до конца 2029 года.

Политика В Совфеде оценили место России в рейтинге могущественных стран Вхождение России в тройку самых могущественных стран мира в рейтинге американского журнала вполне естественно, считает член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов.

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Политика Эрдоган пригрозил США признать геноцид индейцев Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Вашингтону в ответ на признание геноцида армян в 1915 году утвердить резолюцию о геноциде индейцев при колонизации Америки.

Общество Nord Stream 2 попросила разрешения строить трубопровод зимой Компания Nord Stream 2, которая выступает оператором газопровода «Северный поток-2», запросила разрешения у немецких властей продолжить строительство у северного побережья Германии в зимние месяцы.

Интернет Названы худшие пароли в мире для защиты аккаунтов Менеджер паролей NordPass назвал самые распространенные и потому "худшие в мире" комбинации, которые пользователи Сети создают для защиты своих аккаунтов.

Общество Жители России тратят на еду почти треть своего бюджета Доля расходов на культуру и досуг в России составляет 7,7%. Меньше всего на активности такого рода тратят жители Молдавии (1,5%), чуть больше — в Северной Македонии и Казахстане (1,8%).

Фигурное катание Плющенко отреагировал на обвинения Тутберидзе 14 декабря в Instagram командой Тутберидзе была размещена запись с критикой Татьяны Тарасовой и Евгения Плющеко, которые высказались о решение Загитовой приостановить спортивную карьеру.

Экономика Компании предупредили Медведева о риске замедления цифровой экономики В начале декабря «Ведомости» сообщили, что Медведев поручил Дворковичу и Акимову проработать и доложить предложения о создании в технопарке «Сколково» государственного интегратора, который будет создавать комплексные отраслевые ИТ-решения и продвигать их среди заказчиков.

Общество Путин расширил территорию налога для самозанятых Президент РФ Владимир Путин подписал закон, расширяющий эксперимент по налогу для самозанятых граждан еще на 19 регионов страны.

Происшествия Прокуратура проверит дворец спорта в Перми после концерта Макса Коржа Поводом для проверки стал инцидент во время концерта: фанаты Коржа пронесли в зал файеры, зажгли их, после чего вступили в потасовку с пожарными, которые тушили огонь.

Политика Максим Соколов может стать вице-губернатором Петербурга Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов направил в городской парламент предложение согласовать кандидатуру бывшего министра транспорта РФ Максима Соколова на должность вице-губернатора, курирующего вопросы транспортной инфраструктуры, инвест-политики и туризма, сообщает пресс-служба администрации губернатора.

Армия и оружие Рогозин анонсировал скорый пуск «Сармата» Первый пуск новейшей российской межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" состоится в ближайшее время, заявил глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин в эфире телеканала "Россия 24".