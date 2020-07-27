Экономика
РБКМосква приняла решение не проводить кадастровую оценку в 2020 году
Правительство Москвы приняло решение не проводить кадастровую оценку жилой и коммерческой недвижимости в 2020 году. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге. Для расчета налога на недвижимость будет применяться кадастровая стоимость на 2018 год.
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Собянин: Налоги у москвичей на жилую и коммерческую недвижимость в 2021 году не вырастут
Российская газета03:24
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Общество
За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность
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Мишустин подписал постановление о трудоустройстве женщин с детьми
Председатель правительства уточнил, что этим категориям граждан после выхода на пенсию или из декретного отпуска зачастую необходимо пройти переобучение или повысить квалификацию, однако ранее региональные госслужбы занятости не могли самостоятельно заключать договоры и выделять субсидии организаторам подобных курсов.
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RT на русском 03:14
Здоровье
Более 98% россиян с коронавирусом поправляются без особого лечения
Глава международных проектов по безопасности пациентов и персонализированной медицине Юрий Киселев в беседе с газетой «Известия» рассказал, по каким причинам нельзя принимать рецептурные препараты без назначения лечащего врача.
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Газета.Ru 24 июля в 09:24
Экономика
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Правительство одобрило выделение средств на выплату пособий безработным. Об этом сообщается на сайте кабмина.
РИА Новости 25 июля в 03:39
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RT на русском вчера в 09:00
Финансы
С какими курсами доллар и евро встретят сентябрь
Специально для "Российской газеты" Петр Пушкарев, шеф-аналитик TeleTrade, определил ориентиры движения валют в августе и рассказал о событиях ближайшей недели.
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Число выявленных случаев заражения коронавирусом в России увеличилось за сутки на 5 635, общее количество заразившихся достигло 818 120.
ТАСС 04:24
Происшествия
Следователи проверяют причастность Фургала еще к двум преступлениям
Следственный комитет России проверяет причастность экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к еще одному убийству и покушению на предпринимателей, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 03:41
Армия и оружие
Военный эксперт рассказал о российской «красной ядерной линии»
Эксперт уверен, что новая редакция «Основ государственной политики в области ядерного сдерживания» позволит это реализовать с помощью объявления «красной ядерной линии», под которую попадается уничтожение противником даже одного российского РПКСН.
ФАН 05:10
Экономика
«Лента» в 1-м полугодии увеличила выручку на 9,6%
Ритейлер "Лента" (Петербург) в первом полугодии увеличил розничную выручку на 9,6% по сравнению с аналогичным показателем минувшего года, до 213,4 миллиардов рублей.
Деловое.ТВ 04:10
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Карпин признал Дзюбу лучшим игроком чемпионата России
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин выбрал трех лучших игроков минувшего розыгрыша Российской Премьер-лиги.
Нева Спорт 04:18
Общество
Бывший начальник охраны Лукашенко приговорен к 12 годам тюрьмы
Суд признал виновным бывшего заместителя госсекретаря Совета безопасности Белоруссии, экс-главу службы безопасности президента Андрея Втюрина в получении взятки в $192 тыс. и приговорил его к 12 годам лишения свободы, пишет портал tut.by.
Газета.Ru 04:44
Транспорт
Метро Екатеринбурга признано одним из худших в России
Лучшим было признано метро Москвы, а второе место досталось Казани. На третьем расположилась Самара.
Екатеринбург в интернете 04:44
Футбол
«Зенит» завоевал Кубок России по футболу, обыграв «Химки»
Единственный гол, благодаря которому "Зенит" стал обладателем Кубка России, был забит на 84-й минуте матча Артемом Дзюбой с пенальти.
Новые Известия 25 июля в 12:26
Общество
Домашний интернет и кабельное телевидение могут подорожать в России
Используется и больше тяжелого контента.В России по итогам 2020 года цены на домашний интернет и кабельное телевидение могут подняться на 15%.
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Армия и оружие
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Оказывается, у США крылатых ракет «Томагавк» на боевых кораблях 8 тысяч, а у России ее «Калибров» – всего 120.
Московский Комсомолец 25 июля в 03:30
Экономика
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Москва, 24 июля 2020, 19:15 — REGNUM Доля убыточных организаций в России в январе-мае 2020 года выросла на 3,8 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года года и составила 36%.
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Леонид Якубович опроверг свой уход из шоу «Поле чудес»
Известный российский телеведущий Леонид Якубович опроверг слухи о своем уходе из капитал-шоу "Поле чудес".
Piter.tv 00:45
Футбол
«Барселона» рассчитывает продать Филиппе Коутиньо за € 80 млн
«Барселона» хочет выручить с продажи Филиппе € 80 млн.
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FT сообщила об утрате Россией статуса сильнейшего соперника США
За три последних года Россия потеряла статус главного соперника США, эту роль теперь играет Китай, пишет Financial Times (FT).
РБК 04:39
Шоу-бизнес
Сын Высоцкого прокомментировал замену головы памятника музыканту
РИА Новости Сын барда Владимира Высоцкого Никита считает, что обновленный памятник поэту на Ваганьковском кладбище лучше отображает образ, изначально задуманный скульптором.
РЕН ТВ 25 июля в 12:00
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Лэмпард объяснил отсутствие Кепы в составе на матч с «Вулверхэмптоном»
Главный тренер лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард объяснил отсутствие вратаря Кепы Ариисабалаги в стартовом составе на матч с "Вулверхэмптоном" в рамках 38-го тура чемпионата Англии.
Газета.Ru вчера в 11:21
Транспорт
Развязку на Ялтинском кольце в Севастополе построят на год раньше
Двухуровневую развязку на Ялтинском кольце в Севастополе собираются построить на год раньше срока.
Крым 24 05:25
Авто
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В России, в скором времени, тоже планируется сделать датчики контроля за давлением в шинах обязательным элементом для всех машина.
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Старые версии Windows 10 компания Microsoft обновит принудительно, что связано с переходом на следующий этап распространения последнего крупного обновления ОС.
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Николай Костер-Вальдау празднует 50-летие
27 июля 1970 года в Рудкёбинге родился датский актёр Николай Костер-Вальдау.
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