Экономика

РБКРБКМосква приняла решение не проводить кадастровую оценку в 2020 году

Правительство Москвы приняло решение не проводить кадастровую оценку жилой и коммерческой недвижимости в 2020 году. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге. Для расчета налога на недвижимость будет применяться кадастровая стоимость на 2018 год.
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с чего всё началось
Но всем же понятно, пишет
 глава города, что кадастровая оценка на 1 января 2020 года не имеет ничего общего с реальной ситуацией на "пост-ковидном" рынке недвижимости.
Российская газета03:24

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Москва не будет проводить кадастровую оценку недвижимости в 2020 году

РИА Новости06:29

Собянин объявил о налоговых послаблениях для москвичей

Lenta.ru04:12

Собянин: Москва не будет проводить кадастровую оценку жилой и коммерческой недвижимости в 2020 году

Агентство Москва03:30

Москва не будет проводить кадастровую оценку недвижимости в 2020 году

Москва 2403:58

Москвичи заплатят налоги на недвижимость по кадастровой стоимости 2018 года

РИАМО03:37

Сергей Собянин: Москва не будет проводить кадастровую оценку недвижимости в 2020 году

Вечерняя Москва04:06

Собянин: Налоги у москвичей на жилую и коммерческую недвижимость в 2021 году не вырастут

Российская газета03:24
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Общество

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Кино

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РИА Новости 08:47
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Футбол

«Зенит» объявил о переходе футболиста «Ливерпуля» Ловрена

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Общество

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Кино

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Общество

С 1 августа повышаются пенсии работавших в 2019 году пенсионеров

С 1 августа Отделение Пенсионного фонд России по Республике Татарстан проведет беззаявительный перерасчет страховых пенсий работавших в 2019 году пенсионеров.
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Общество

Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавирусной инфекции усиливается в мире: за последние шесть недель число заболевших практически удвоилось.
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Политика

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Происшествия

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Общество

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