Экономика
РБКМосква приняла решение не проводить кадастровую оценку в 2020 году
Правительство Москвы приняло решение не проводить кадастровую оценку жилой и коммерческой недвижимости в 2020 году. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге. Для расчета налога на недвижимость будет применяться кадастровая стоимость на 2018 год.
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Общество
Гидрометцентр не рекомендовал загорать на юге России
Москва, 27 июля 2020, 08:16 — REGNUM Специалисты Гидрометцентра рекомендуют избегать длительного нахождения на солнце в ряде регионов центральной и южной части России.
REGNUM 01:16
Общество
21 сентября отменяются поезда из Южно-Сахалинска в Ноглики и обратно
21 сентября текущего года отменяются пассажирские поезда №603 Южно-Сахалинск — Ноглики и №604 Ноглики — Южно-Сахалинск в связи с необходимостью проведения путевых ремонтных работ на перегоне Макаров — Туманово.
Сахалин.Инфо 18:45
Здоровье
Из 200 мест в бийском коронавирусном госпитале заняты 165
На 27 июля в госпитале находятся 165 больных, то есть он загружен на 83%, сообщил министр здравоохранения края Дмитрий Попов.
Бийский рабочий 04:29
Общество
Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета»
Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
РБК 15:06
Происшествия
На Камчатке поймали браконьеров, которые сетями перекрыли устье реки
На берегу Авачинского залива в Камчатском крае поймали браконьеров, которые без труда ловили лосося, который шел на нерест в реку Котельную, сообщает Vostok.Today.
Vostok.Today 04:39
Политика
Маргарита Симоньян: «Идущая во всем мире гибридная война шарахает нас так, что мама, не горюй»
Радио Комсомольская правда 13:00
Экономика
Держи фонд шире: неподтвержденные доходы отдадут пенсионерам
Пока в пользу государства изымается только имущество, приобретенное на неподтвержденные доходы, — в этом году ПФР впервые получил 21,4 млрд рублей за конфискованную у чиновников недвижимость.
Известия 17:01
Шоу-бизнес
Богомолов спровоцировал слухи о беременности Собчак
Известный российский режиссер Константин Богомолов спровоцировал очередную волну слухов о беременности ведущей Ксении Собчак.
Актуальные Новости 09:28
Общество
«Не по себе, но чертовски круто»: российская подлодка поразила шведов
Подлодка был просто гигантской и издавала громкий звук. Было немного не по себе, но вообще-то чертовски круто.
Российская газета 15:13
Гаджеты
Названы лучшие модели процессоров Intel для игр и работы
Эксперты издания TechSpot назвали лучшие модели процессоров Intel для игр и работы.
Ferra вчера в 11:16
Энергетика
Китай отказался от газа из России
Китай же, напротив, отказывается от дешевого трубопроводного газа России в пользу Туркмении, Узбекистана и Казахстана.
Капитал страны 07:43
Наука
Новый вид жука может помочь с отходами из пластика
По словам ученых, если воспользоваться разлагающим пластик штамм, который был обнаружен в этом исследовании и воспроизвести состав кишечной флоры жука, то вполне вероятно, что можно будет полностью биодеградировать полистирол.
Популярная механика 05:32
Космос
В атмосфере Марса найдены возможные следы метана
ТК Звезда 18:29
Спорт
Родченков потребовал отстранить Россию от ОИ в Токио
Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Георгий Родченков призвал отстранить сборную России от Олимпийских игр 2021 года в Токио.
МК-Спорт 05:39
Фигурное катание
Фигуристка Липницкая впервые показала свою дочь
Олимпийская чемпионка Сочи 2014 года в командных соревнованиях фигуристка Юлия Липницкая опубликовала фото с дочерью.
Российская газета 17:18
Политика
Эксперты ожидают выхода Нидерландов из Евросоюза
Великобритания еще не вышла окончательно из Евросоюза - дедлайн истекает в декабре – как уже другая страна стала следующим кандидатом на выход - Нидерланды.
Газета.Ru вчера в 08:21
Шоу-бизнес
Модель решилась показать свои неудачные фото и восхитила поклонников
Американская модель Айрленд Болдуин, дочь актеров Ким Бейсингер и Алека Болдуина, показала свои "неудачные" фотографии и восхитила поклонников смелостью.
РЕН ТВ 07:43
Космос
Аппарат Perseverance займется поиском возможных следов жизни на Марсе
Поиском следов жизни на Марсе и испытанием новых технических решений, которые могут быть использованы при пилотируемой экспедиции к Марсу и исследовании других планет Солнечной системы, займется американский марсоход Perseverance.
РЕН ТВ 17:13
Футбол
Ультрас «Динамо» выпустили жесткое заявление по ситуации с Луческу
Ультрас киевского "Динамо" выпустили жесткое заявление по поводу ситуации с главным тренером команды Мирней Луческу.
Газета.Ru 16:28
Футбол
Артур отказался выступать за «Барселону» и возвращаться в клуб
Полузащитник "Барселоны" Артур отказался выступать за клуб и принял решение не возвращаться в стан сине-гранатовых до фоициального завершения перехода в туринский "Ювентус".
Газета.Ru 16:53
Космос
SpaceX совершит новую попытку запуска на орбиту спутников Starlink
ТК Звезда 25 июля в 17:04
Происшествия
Следствие просит суд арестовать пятерых участников драки в Москве
Следствие просит суд об аресте пятерых человек, подозреваемых в участии в массовой драке на юге Москвы.
RT на русском 12:06
Общество
Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса
Реакция Роспотребнадзора Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
РИА Новости 18:46
Экономика
Объем ипотечного кредитования в России за полгода вырос на 20%
Во втором квартале 2020 года объем выдачи кредитов вырос на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
REGNUM 05:42
Политика
Киев опроверг информацию о вербовке своих граждан в Карабах
«В ходе беседы замминистра Василий Боднар официально опроверг информацию о вербовке украинских граждан для участия в нагорно-карабахском конфликте», - сказано в сообщении посольства Армении на Украине.
Ридус 16:17