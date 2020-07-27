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РБК
РБК

Москва приняла решение не проводить кадастровую оценку в 2020 году

Правительство Москвы приняло решение не проводить кадастровую оценку жилой и коммерческой недвижимости в 2020 году. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге. Для расчета налога на недвижимость будет применяться кадастровая стоимость на 2018 год.В источнике
Подробнее о событии
РИАМО

Москвичи заплатят налоги на недвижимость по кадастровой стоимости 2018 года

РИАМО03:37
Lenta.ru

Собянин объявил о налоговых послаблениях для москвичей

Lenta.ru04:12
Вечерняя Москва

Сергей Собянин: Москва не будет проводить кадастровую оценку недвижимости в 2020 году

Вечерняя Москва04:06
Москва 24

Москва не будет проводить кадастровую оценку недвижимости в 2020 году

Москва 2403:58
РИА Новости

Москва не будет проводить кадастровую оценку недвижимости в 2020 году

РИА Новости06:29
Агентство Москва

Собянин: Москва не будет проводить кадастровую оценку жилой и коммерческой недвижимости в 2020 году

Агентство Москва03:30
Российская газета

Собянин: Налоги у москвичей на жилую и коммерческую недвижимость в 2021 году не вырастут

Российская газета03:24
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Жители Хабаровска вышли на вторую за день акцию в поддержку Фургала

Вторая за день несанкционированная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходит в субботу в Хабаровске, передал корреспондент агентства "Интерфакса".
Жители Хабаровска вышли на вторую за день акцию в поддержку Фургала
Интерфакс25 июля в 06:51
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Во Вьетнаме объяснили вспышку коронавируса

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 во вьетнамском приморском городе Дананге и ближайших провинциях, где зарегистрированы четыре случая заражения от неизвестных носителей инфекции за последние 5 дней, вызвана новым типом вируса, ранее не встречавшимся в стране, сообщает в понедельник интернет-портал правительства Вьетнама.
РИА Новости06:11
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Стали известны детали пребывания Ефремова под домашним арестом

Детали пребывания подозреваемого под арестом в понедельник, 27 июля, со ссылкой на источник публикует ТАСС По данным источника агентства, актер ни разу не нарушил условий содержания под домашним арестом и выполнял все наложенные судом ограничения.
Lenta.ru06:44
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Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом

Ранее "Поединок будет интересен далеко за пределами России": что говорят перед боем Емельяненко — Исмаилов Уже во втором раунде у Емельяненко появилась рассечка над глазом, которая кровоточила всю третью пятиминутку.
CT news03:32
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