Экономика
РБКМосква приняла решение не проводить кадастровую оценку в 2020 году
Правительство Москвы приняло решение не проводить кадастровую оценку жилой и коммерческой недвижимости в 2020 году. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге. Для расчета налога на недвижимость будет применяться кадастровая стоимость на 2018 год.
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Сергей Собянин: Москва не будет проводить кадастровую оценку недвижимости в 2020 году
Вечерняя Москвавчера в 04:06
Собянин: Москва не будет проводить кадастровую оценку жилой и коммерческой недвижимости в 2020 году
Агентство Москвавчера в 03:30
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Можно было бы организовать этот бой, но он закончил с выступлениями. Конечно, возможен вариант с поединком против Сен-Пьера.
Газета.Ru 01:24
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Глава Чукотки Роман Копин госпитализирован с пневмонией после контакта с больным коронавирусом. Об этом политик сообщил в Instagram.
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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус 27 июля на брифинге в Женеве заявил, что пандемия коронавирусной инфекции в мире усиливается.
Известия вчера в 07:08
Экономика
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Американские фондовые индексы повысились по итогам торгов в понедельник при поддержке акций компаний технологического сектора.
Финмаркет 02:36
Политика
Трамп заявил, что после пандемии в США наступит «золотой век»
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Аргументы и Факты вчера в 11:09
Энергетика
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Китай же, напротив, отказывается от дешевого трубопроводного газа России в пользу Туркмении, Узбекистана и Казахстана.
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BCG оценила бремя углеродного налога для России в 3-4,8 млрд долларов
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Российская газета вчера в 17:01
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В РФ с 1 августа увеличатся пенсии работавших в 2019 году пенсионеров
Для получения выплаты должно соблюдаться главное условие – гражданин пенсионного возраста должен был работать в течение всего 2019 года.
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Общество
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В США начались крупнейшие испытания вакцины от COVID-2019
Как отмечает агентство, это крупнейшее в мире по числу добровольцев тестирование вакцины от COVID-2019.
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Общество
Определено отношение россиян к электронным трудовым книжкам
Недостатками электронной трудовой книжки россияне посчитали вероятность потери данных в результате технических сбоев, а также угрозу утечки данных или их несанкционированного изменения.
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Прикуривший от церковной свечи в Чите подросток извинился
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РИА Новости вчера в 05:08