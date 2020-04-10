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Общество В Москве ограничили деятельность каршеринга, такси и строителей В Москве с 13 по 19 апреля будет приостановлена работа каршеринга и ограничены услуги такси, говорится в указе мэра Сергея Собянина. 81

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