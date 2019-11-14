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с чего всё началось

Россия признает Жанин Аньес временным президентом Боливии, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. При этом, по его словам, Москва насторожена отсутствием кворума в парламенте при голосовании, передает РИА Новости.

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