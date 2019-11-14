Политика

ИзвестияИзвестияМосква признала Жанин Аньес временным президентом Боливии

Москва признала сенатора Жанин Аньес временным президентом Боливии, однако РФ насторожена отсутствием кворума в парламенте при голосовании по ее кандидатуре, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. Об этом сообщает «РИА Новости» в четверг, 14 ноября.
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Москва признала Жанин Аньес временным президентом Боливии

Москва признает Жанин Аньес временным президентом Боливии, так как она заняла эту должность в соответствии с правовыми нормами, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. При этом он отметил, что все, что предшествовало этому, эквивалентно госперевороту.
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ТАСС07:36
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