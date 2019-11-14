Политика

ИзвестияИзвестияМосква признала Жанин Аньес временным президентом Боливии

Москва признала сенатора Жанин Аньес временным президентом Боливии, однако РФ насторожена отсутствием кворума в парламенте при голосовании по ее кандидатуре, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. Об этом сообщает «РИА Новости» в четверг, 14 ноября.
Читать в источнике
Комментировать97
с чего всё началось

Москва признала Жанин Аньес временным президентом Боливии

Москва признает Жанин Аньес временным президентом Боливии, так как она заняла эту должность в соответствии с правовыми нормами, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. При этом он отметил, что все, что предшествовало этому, эквивалентно госперевороту.
РИА Новости07:50

Подробнее о событии

Россия признала сенатора Жанин Аньес временным президентом Боливии

Газета.Ru12:39

Москва признала Жанин Аньес временным президентом Боливии

Известия08:16

Россия признала Жанин Аньес временным президентом Боливии

ТАСС07:36

В МИД России заявили о признании Жанин Аньес президентом Боливии

RT на русском07:43

Россия признает Жанин Аньес и. о. президента Боливии

Коммерсантъ07:39

Россия воспринимает Аньес как президента Боливии до выборов, заявили в МИД

РИА Новости08:37

МИД заявил о признании Жанин Аньес руководителем Боливии

РБК07:46
Показать все источники
Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 12:51, Ашберн
Политика

В Конгрессе США начались слушания по импичменту Трампа

В пятницу 15 ноября пройдут слушания бывшего посла США на Украине Мари Йованович.
Новостной фронт вчера в 10:59
Политика

В Киеве пообещали отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту

Первый поезд пойдет из Петербурга 23 декабря (№ 7/8) и отправится в Севастополь с Московского вокзала в 14:00 мск.
РИА Новости вчера в 08:25
Происшествия

В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна

РБК 03:00
Политика

Белоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы

Белоруссия инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях по охране границы, действующий с 1995 года.
RT на русском 04:15
Здоровье

Малышева назвала бесполезные анализы

Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала в эфире передачи «Жить здорово» о бесполезных анализах.
BFM.ru 12:23
Политика

Захарова прокомментировала новые заявления следственной группы по МH17

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала новые заявления Совместной следственной группы (JIT) о причастности России к крушению рейса МH17 в Донбассе в 2014 году.
РИА Новости 09:47
Общество

Госпитализацию Джигарханяна опровергли

Газета.Ru 10:00
Происшествия

Суд отказал герою «Бандитского Петербурга» в УДО

Тосненский городской суд Ленобласти отказал 51-летнему Олегу Маковозу по прозвищу Маклауд в условно-досрочном освобождении.
АиФ Санкт-Петербург 12:24
Политика

Германия приняла регулирующий «Северный поток-2» законопроект

В начале ноября немецкая правящая коалиция разработала законопроект, позволяющий вывести строящийся газопровод «Северный поток-2» из-под действия обновленной газовой директивы Евросоюза.
Lenta.ru вчера в 12:39
Политика

В Бразилии сторонники Гуаидо покинули посольство Венесуэлы

Сторонники Хуана Гуаидо, незаконно провозгласившего себя президентом Венесуэлы, покинули посольство страны в Бразилиа после 12 часов нахождения на его территории, сообщил бразильский депутат Глаубер Брага на видео, распространенном в соцсетях.
РИА Новости вчера в 17:23
Политика

Путин рассказал о задачах российского председательства в БРИКС

Московский Комсомолец 11:01
Общество

В России появился новый вид мошенничества с картами

Мошенники, использующие социальную инженерию для кражи денег с банковских карт, нашли новый способ обналичивания средств.
Газета.Ru 06:21
Фигурное катание

Трусова заявила четыре четверных прыжка на этапе Гран-при в России

Российская фигуристка Александра Трусова планирует исполнить четыре четверных прыжка в произвольной программе на этапе Гран-при в Москве.
RT на русском 03:53
Музыка

Сергей Соседов раскритиковал концерт Аллы Пугачевой в Минске

Bimru.ru 01:52
Хоккей

Ак Барс — Трактор 4:1 (3-й период)

Sportbox.RU 12:05
Шоу-бизнес

Татьяна Навка опубликовала милое видео с дочерью, крестницей и мамой

Спортсменка полетела отдыхать с младшей дочерью Надей, мамой, сестрой Натальей и маленькой крестницей.
Летидор 12 ноября в 08:46
Здоровье

Ученые: Россия вымирает из-за «депопуляции девяностых»

Демографическая ситуация беспокоит социологов, демографов, которые в среду на Общем собрании РАН обнародовали пугающие цифры депопуляции нашей страны.
Московский Комсомолец вчера в 09:51
Культура

Боярский, Лановой и Янковский не попали под определение Мединского «культурные люди»

Ничего не знает о портале «Культура.рф» актёр Иван Янковский.
Говорит Москва 12:29
Общество

Кирилл Терешин показал «руки-базуки» после удаления «рук-базук»

Кирилл Терешин, получивший прозвище «руки-базуки», опубликовал в Instagram видео после операции.
Пятый канал вчера в 20:16
Политика

Министр обороны Украины назвал Россию врагом

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк считает Россию врагом, из-за чего с ней невозможны финансово-экономические отношения.
РИА Новости 05:20
Происшествия

В Калифорнии подросток открыл стрельбу в школе, есть пострадавшие

По меньшей мере шесть человек ранены в результате стрельбы в школе города Санта-Кларита в штате Калифорния в США, сообщает телеканал NBC.
РИА Новости 11:39
Футбол

Семин рассказал о трансферных планах «Локомотива» на зиму

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин рассказал, какие трансферные задачи будут решать железнодорожники в зимнее трансферное окно.
Матч ТВ 12:47
Авто

УАЗ готовит новый необычный фургон на базе УАЗ «Профи»

Ульяновский автозавод запустит «в серию» новый многофункциональный фургон на базе УАЗ «Профи», построенный совместно Коломенским опытно-механическим заводом.
Автоновости дня 12 ноября в 23:43
Общество

Владелец «Рольфа» решил продать бизнес

Кипрская Delance Limited, через которую семья Сергея Петрова контролирует крупнейшего российского автодилера «Рольф», начинает процесс по изучению возможностей продажи бизнеса, сообщается в пресс-релизе компании.
Ведомости 12:05
Авто

Кроссовер Mazda CX-30 назван самым безопасным автомобилем

Впервые за всю историю Euro NCAP протестированный автомобиль продемонстрировал практически идеальный результат в категории «безопасность взрослых пассажиров».
Tvoe-avto.com 07:35
Происшествия

Коллеги историка Соколова оплатили его адвоката

На суде сам Соколов назвал такое решение суда справедливым, но защита настаивала на домашнем аресте.
РИА Новости 10:36
Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
РБК вчера в 12:25
Шоу-бизнес

Ксения Собчак жестко ответила на критику Никиты Михалкова

Телеведущая Ксения Собчак резко отреагировала на слова режиссера Никиты Михалкова о ее свадьбе с Константином Богомоловым.
iReactor вчера в 14:11
Футбол

«Локомотив» оценил братьев Миранчуков в €100 млн

Отмечается, что Алексея оценили в €60 млн, а Антона — в €40 млн.
Газета.Ru 09:56
Происшествия

Суд арестовал еще одного фигуранта дела об угрозах московскому судье

Интерфакс 12:26
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эво Моралес
Боливийский политик
Боливийский государственный деятель, президент Боливии. По национальности аймара, он считается первым представителем коренного населения Америки, руководящим Боливией за более чем 400 лет со времён начала испанской колонизации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Боливия
Государство в Южной Америке
Государство в центральной части Южной Америки. Боливия граничит на севере и северо-востоке с Бразилией, на юго-востоке - с Парагваем, на юге - с Аргентиной, на юго-западе и западе - с Чили и Перу.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное