Политика
РИА НовостиМосква признала Жанин Аньес временным президентом Боливии
Москва признает Жанин Аньес временным президентом Боливии, так как она заняла эту должность в соответствии с правовыми нормами, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. При этом он отметил, что все, что предшествовало этому, эквивалентно госперевороту.
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Наука
Найден способ очистить кровь от раковых клеток без лекарств
Хайтек+ вчера в 06:48
Политика
Белоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы
Белоруссия инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях по охране границы, действующий с 1995 года.
RT на русском 04:15
Общество
Госдума предложила изменить процедуру раздела имущества супругов
В Государственную думу внесли законопроект, который закрепляет в Семейном кодексе понятие общего имущества супругов.
Комсомольская правда 08:07
Происшествия
ЧП в Благовещенске: студент устроил стрельбу в колледже
В Благовещенске студент устроил стрельбу в учебном заведении.
Восток-Медиа вчера в 21:40
Политика
Киев не получал официального предложения о встрече Путина и Зеленского
Киев не получал официального предложения о встрече президентов России и Украины, о котором ранее говорил экс-президент Нурсултан Назарбаев.
РБК 07:45
Общество
Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами
Мошенники в 80% случаев выводят денежные средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card), пишут «Известия» со ссылкой на Сбербанк и представителей других российских банков.
РБК 00:23
Шоу-бизнес
Ксения Собчак жестко ответила на критику Никиты Михалкова
Телеведущая Ксения Собчак резко отреагировала на слова режиссера Никиты Михалкова о ее свадьбе с Константином Богомоловым.
iReactor вчера в 14:11
Политика
Чешский премьер призвал пересмотреть договор о создании НАТО
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил о необходимости пересмотреть договор о создании НАТО спустя 70 лет существования альянса.
Известия 00:09
Политика
Полномочия ректоров МГУ и СПбГУ предложили продлевать без ограничений
Исключение составляют МГУ и СПбГУ - осенью 2009 года был принят закон, согласно которому, ректоров данных вузов назначает своим указом глава государства, и он же после достижения ими предельного возраста может продлить их полномочия дважды на пятилетний срок.
Российская газета 07:06
Политика
Парламент Молдавии утвердил новое правительство
Парламент Молдавии большинством голосов депутатов утвердил новый состав кабинета министров под руководством экс-министра финансов Иона Кику, сообщила спикер законодательного органа Зинаида Гречаный.
Российская газета 07:36
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.
Российская газета 12 ноября в 21:00
Экономика
Саратовская организация попала в топ-10 самых богатых в стране
Зарегистрированный в Энгельсе Саратовской области фонд социально-экономического развития регионов «Казна Творца Ра» попал в число 10-ти богатейших в РФ.
Коммерсантъ Саратов вчера в 10:15
Политика
Депутат от партии Зеленского заявила в Раде о преследованиях
Внутри фракции партии «Слуга народа» в Верховной Раде Украины произошел новый конфликт с участием беременного депутата Анны Скороход.
Lenta.ru 07:27
Кино
Ремейку «Русалочки» нашли нового принца Эрика
Фильм Про вчера в 03:22
Происшествия
Задержан глава ГУ ФСИН Ростовской области
Обыски идут в Главном управлении ФСИН по Ростовской области, начальник управления Муслим Даххаев и двое его заместителей задержаны, сообщает «Интерфакс».
BFM.ru вчера в 04:27
Происшествия
В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна
Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
РБК 03:00
Здоровье
В США подростку-вейперу пересадили оба легких
Врачи больницы Генри Форда в Детройте провели двойную трансплантацию легких подростку с «болезнью вейперов».
Medical Note вчера в 07:51
Общество
Минюст начал внеплановую проверку ФБК
Проверка должна подтвердить наличие или отсутствие признаков иноагента в деятельности организации, говорится в письме министерства, которое Жданов выложил в твиттере.
Интерфакс 06:24
Экономика
«Почта России» запустит маркетплейс с ассортиментом магазина «Сафмар»
В результате интеграции партнеры рассчитывают увеличить объемы онлайн-заказов на goods.ru на 40% и сократить сроки доставки за счет использования инфраструктуры отделений «Почты России».
РБК 06:55
Авто
Kia показала новые изображения серийной Kia Optima
Компания KIA показала первые официальные снимки серийного седана KIA Optima/K5 новой генерации.
Новые автомобили 12 ноября в 05:23
Армия и оружие
Китайские СМИ назвали новое оружие России «кошмаром для США и НАТО»
РИА Новости вчера в 17:01
Экономика
Глава ПФР рассказал об эффекте неиндексации пенсий работающим
Эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил более 350 млрд рублей на 2020 год.
REGNUM вчера в 07:17
Энергетика
МЭА прогнозирует рост мирового спроса на нефть к 2025 году на 7%
Мировой спрос на нефть к 2025 году вырастет на 6,6 млн б/с - до 103,5 млн б/с, следует из ежегодного прогноза МЭА World Energy Outlook 2019, опубликованном в среду.
ТАСС 12 ноября в 23:24
Футбол
«РЖД Арена» в Черкизове закроется на реконструкцию
Как сообщил сегодня главный архитектор столицы Сергей Кузнецов, работы коснутся также и прилегающих к стадиону территорий.
Эхо Москвы 06:30
Политика
Асад предположил, что основателя «Белых касок» убили по указанию ЦРУ
Бывшего британского военного, одного из основателей неправительственной организации Сирии «Белые каски» Джеймса Ле Мезюрье убили по указанию ЦРУ, предположил президент Сирии Башар Асад.
Коммерсантъ 08:02
Музыка
Линдеманн устроил «драку» с космонавтом на Дворцовой площади
Российская газета 07:44
Происшествия
Задушившие российского подростка в подвале полиции сели в тюрьму
Молодых людей посадили в подвал отдела полиции. Там их по одиночке пятеро полицейских подвергли пыткам и избиениям.
Lenta.ru 06:59
Политика
Коломойский заявил о возможности помириться с Россией за $100 млрд
Один из богатейших бизнесменов Украины Игорь Коломойский заявил о необходимости для страны порвать с Западом и восстановить отношения с Россией.
РБК вчера в 06:46
Здоровье
Ученые: Россия вымирает из-за «депопуляции девяностых»
Демографическая ситуация беспокоит социологов, демографов, которые в среду на Общем собрании РАН обнародовали пугающие цифры депопуляции нашей страны.
Московский Комсомолец вчера в 09:51