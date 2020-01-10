Политика

RuNews24.ruRuNews24.ruМосква призвала к сдержанности в ситуации вокруг Ирана

По словам дипломата, в Москве считают это «деструктивной и неприемлемой» политикой, пишет РИА «Новости». Напомним, что конгрессмены США проголосовали за ограничение военных полномочий президента Дональда Трампа в отношении Ирана. Теперь за резолюцию должен проголосовать Сенат.
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с чего всё началось

Рябков: Россия призывает всех к сдержанности в ситуации вокруг Ирана

В ситуации вокруг Ирана все стороны должны проявлять сдержанность, прежде всего - США, чью политику в Москве считают неприемлемой, заявил РИА Новости заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.
РИА Новостивчера в 23:52

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В МИД России призвали к сдержанности в ситуации вокруг Ирана

RT на русскомвчера в 23:54

Москва призвала все стороны к сдержанности вокруг Ирана

ТК Звезда00:42

МИД России призвал все стороны к сдержанности в отношении Ирана

Московский Комсомолец00:22

Россия призвала всех к сдержанности в ситуации с Ираном

Известия00:10

МИД напомнил о необходимости проявлять сдержанность в ситуации с Ираном

РБК01:16

Рябков: Россия призывает всех к сдержанности в ситуации вокруг Ирана

РИА Новостивчера в 23:52

МИД РФ: США проводят на Ближнем Востоке политику дестабилизации

REGNUM00:38
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Футбол

Английские СМИ определили возможную роль Чалова в «Челси»

Ранее сообщалось, что «Челси» выплатит за игрока 20 миллионов фунтов. После 19 туров РПЛ на счету у российского форварда пять забитых мячей.
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Происшествия

В Красноярском крае раскрыли совершенное в 2010 году убийство девочки

Красноярские следователи раскрыли убийство 14-летней девушки, совершенное в 2010 году.
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Шоу-бизнес

Алексей Макаров показал, как сейчас выглядит дочь Любови Полищук

Актер Алексей Макаров показал в Instagram свежее селфи с актрисой Мариэттой Цигаль-Полищук.
ТВ Центр 02:53
Политика

Зеленский назвал канадцев жителями «Канадии»

Украинский лидер поблагодарил премьер-министра Канады Джастина Трюдо за предложение о помощи в расследовании крушения самолета в Иране и выразил соболезнования канадцам.
РИА Новости 03:31
Политика

CNN: украинский самолет был сбит двумя иранскими ракетами

Украинский Boieng, разбившийся в Иране, был сбит не одной иранской ракетой, а двумя, сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на источник, близкий к американской разведке.
Коммерсантъ 04:38
Экономика

В России впервые с 2015 года упали продажи одежды и обуви

В России в 2019 году впервые с 2014 года сократились продажи обуви и аксессуаров в стране в 2019 году сократились на 3–4%, до 2,26–2,29 трлн рублей, пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на данные аналитиков Fashion Consulting Group (FCG).
Интерфакс 03:38
Происшествия

Расстрелявший сослуживцев Шамсутдинов написал письмо из СИЗО

Коммерсантъ вчера в 02:48
Происшествия

Ми-8 совершил аварийную посадку в Красноярском крае

В администрации Хатанги отметили, что пассажиров Ми-8 должен забрать вылетевший из села вертолет.
ТАСС 02:04
Происшествия

В Казахстане назвали основную версию авиакатастрофы в Алма-Ате

Крушение самолета Fokker-100 в Алма-Ате произошло по причине обледенения воздушного судна.
REGNUM 04:44
Шоу-бизнес

Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини

Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.
Discover24 08 января в 01:50
Транспорт

В России могут ввести льготы для владельцев электромобилей

Правительство РФ обсуждает возможные льготы для владельцев электромобилей, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Мой Брянск 00:39
Финансы

Рынок акций РФ перешел к росту по основным индексам

Российский рынок акций перешел к росту по основным индексам после снижения на старте торгов, в лидерах роста — бумаги "Мечела", свидетельствуют данные Московской биржи.
ПРАЙМ 08 января в 02:52
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия

Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Российская газета 08 января в 16:33
Общество

Boeing обнародовала внутренние документы по самолету 737 MAX

Компания Boeing обнародовала внутреннюю переписку, в которой отмечается, что сотрудники корпорации знали о проблемах с самолетами 737 Max.
Газета.Ru 03:10
Политика

В МИД России прокомментировали события в Абхазии

Происходящие в Абхазии события являются внутренним делом этой страны, говорится 10 января в комментарии МИД России, опубликованном на сайте ведомства.
REGNUM 03:58
Политика

Появилось новое видео крушения украинского самолета в Иране

Корреспондент «Би-би-си» в Иране Али Хашем опубликовал новое видео, на котором запечатлен момент крушения украинского Boeing 737 в Иране.
Lenta.ru 03:22
Шоу-бизнес

Возлюбленная Илона Маска Клэр Буше родит ему ребенка

Другой фолловер исполнительницы заявил, что ее интересуют деньги Илона Маска.
OAnews 01:24
Общество

Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

Российская газета вчера в 07:49
Авто

Hongqi представила конкурента Mercedes S-Class в лице Hongqi H9

Hongqi H9 показали только в самой роскошной версии с раздельными задними креслами.
Tvoe-avto.com вчера в 17:40
Общество

Один из создателей World of Tanks намерен основать в России партию

Директор по продукту World of Tanks компании Wargaming.net Вячеслав Макаров планирует создать Партию прямой демократии.
Коммерсантъ 03:30
Биатлон

Российские биатлонистки не попали в десятку в спринте

Напомним, накануне в немецком Оберхофе стартовал четвертый этап Кубка мира. Спринт выиграла норвежка Марта Рёйселанн.
Радио Зенит 04:07
Политика

Шэрон Стоун назвала Путина сильным лидером

Актриса Шэрон Стоун в интервью журналу GQ рассказала о своем отношении к президенту России Владимиру Путину и раскритиковала его американского коллегу Дональда Трампа.
РИА Новости вчера в 17:27
Экономика

Лукашенко возмутился российскими ценами на нефть

Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился предложением России к его стране закупать нефть по ценам выше мировых.
Lenta.ru вчера в 11:19
Происшествия

Российский танкер столкнулся с рыболовецким судном у берегов Турции

РИА Новости 01:36
Происшествия

В СК заявили об объективности в деле экс-заведующей роддомом Сармосян

Следствие, несмотря на общественный резонанс, намерено объективно расследовать дело бывшей заведующей роддомом №27 Москвы Марины Сармосян, обвиняемой в халатности и уволенной со своего поста после многочисленных жалоб пациенток, заявил заместитель руководителя 1-го отдела по расследованию особо важных дел столичного главка Следственного комитета (СК) России Владимир Меньшов.
РИА Новости 03:43
Экономика

Касперская просила ЦБ разобраться с «Нэклис-Банком»

Гендиректор группы «InfoWatch» Наталья Касперская сама попросила Банк России разобраться с «Нэклис-Банком», который сегодня лишился лицензии.
ГЛАС.RU 03:37
Общество

Пресс-секретарем главы Башкирии стала 24-летняя Диана Ихсанова

Новым пресс-секретарем главы Республики Башкортостан Радия Хабирова назначена Диана Ихсанова.
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Происшествия

Трое студентов-медиков семь часов делали ампутацию ноги

На семь часов затянули операцию по ампутации ноги три неопытных студента-медика.
Вести.Ru 01:35
Автоспорт

Экипаж Николаева остановился на «Дакаре» из-за проблем с двигателем

Экипаж российской команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Эдуарда Николаева остановился на пятом этапе ралли-рейда "Дакар" из-за проблем с двигателем, сообщается на официальной странице команды в Twitter.
РИА Новости вчера в 05:10
Кино

Вышел трейлер четвертого сезона «Фарго»

В YouTube опубликован трейлер четвертого сезона сериала «Фарго». Премьера новых эпизодов состоится 19 апреля.
Культуромания 03:05
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