В ситуации вокруг Ирана все стороны должны проявлять сдержанность, прежде всего - США, чью политику в Москве считают неприемлемой, заявил РИА Новости заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

с чего всё началось

По словам дипломата, в Москве считают это «деструктивной и неприемлемой» политикой, пишет РИА «Новости». Напомним, что конгрессмены США проголосовали за ограничение военных полномочий президента Дональда Трампа в отношении Ирана. Теперь за резолюцию должен проголосовать Сенат.

Москва призвала к сдержанности в ситуации вокруг Ирана

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