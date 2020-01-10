Политика
RuNews24.ruМосква призвала к сдержанности в ситуации вокруг Ирана
По словам дипломата, в Москве считают это «деструктивной и неприемлемой» политикой, пишет РИА «Новости». Напомним, что конгрессмены США проголосовали за ограничение военных полномочий президента Дональда Трампа в отношении Ирана. Теперь за резолюцию должен проголосовать Сенат.
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с чего всё началось
В ситуации вокруг Ирана все стороны должны проявлять сдержанность, прежде всего - США, чью политику в Москве считают неприемлемой, заявил РИА Новости заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.РИА Новостивчера в 23:52
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В МИД России прокомментировали события в Абхазии
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Корреспондент «Би-би-си» в Иране Али Хашем опубликовал новое видео, на котором запечатлен момент крушения украинского Boeing 737 в Иране.
Шоу-бизнес
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Авто
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Шэрон Стоун назвала Путина сильным лидером
Актриса Шэрон Стоун в интервью журналу GQ рассказала о своем отношении к президенту России Владимиру Путину и раскритиковала его американского коллегу Дональда Трампа.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился предложением России к его стране закупать нефть по ценам выше мировых.
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Трое студентов-медиков семь часов делали ампутацию ноги
На семь часов затянули операцию по ампутации ноги три неопытных студента-медика.
Автоспорт
Экипаж Николаева остановился на «Дакаре» из-за проблем с двигателем
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Кино
Вышел трейлер четвертого сезона «Фарго»
В YouTube опубликован трейлер четвертого сезона сериала «Фарго». Премьера новых эпизодов состоится 19 апреля.