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Европейско-Азиатские новости
Европейско-Азиатские новости

МИД РФ: Германия тормозит расследование дела Навального

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что представители Германии тормозят расследование по делу об «отравлении» блогера Алексея Навлального.В источнике
С чего всё началось
У Москвы нет уверенности, что Берлин не ведет «двойную игру» в связи с госпитализацией основателя ФБК Алексея Навального, заявила
 официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Facebook.
Ведомости04:52
Подробнее о событии
RT на русском

Москва призывает Берлин оперативно ответить на запрос по Навальному

RT на русском05:06
ТАСС

Захарова: Россия готова взаимодействовать с ФРГ по ситуации с Навальным 24 часа в сутки

ТАСС04:59
Телеканал 360°

Захарова заподозрила Германию в «двойной игре» в ситуации с Навальным

Телеканал 360°04:29
Известия

Захарова заявила о готовности РФ круглосуточно сотрудничать с ФРГ по Навальному

Известия05:26
РИА Новости

Захарова обвинила Берлин в затягивании расследования по Навальному

РИА Новости04:22
Комсомольская правда

Захарова: Россия готова взаимодействовать с Германией по ситуации с Навальным 24 часа в сутки

Комсомольская правда05:14
РБК

Захарова допустила «двойную игру» Германии в ситуации с Навальным

РБК04:38

Фургал и Абызов содержатся в СИЗО «Лефортово» в одной камере

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей, и обвиняемый в коррупции бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов содержатся в одной камере СИЗО "Лефортово".
Фургал и Абызов содержатся в СИЗО «Лефортово» в одной камере
ТАСС06:17
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Netflix намерен привлечь Джейсона Момоа в приквел «Ведьмака»

Актер Джейсон Момоа, известный по роли Кхала Дрого в сериале "Игра престолов", может сыграть в новом шестисерийном фильме по мотивам остросюжетного сериала "Ведьмак" (The Witcher, 2019), созданного по произведениям польского писателя Анджея Сапковского.
Газета.Ru4 сентября в 01:30
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Жительницу Пензы оштрафовали из-за фото носков с рисунком конопли

Ленинский районный суд Пензы оштрафовал на четыре тысячи рублей местную жительницу за рекламу наркосодержащего растения из-за выложенных на ее страницах в соцсетях фотографий носков, на которых изображена конопля, следует из материалов на сайте суда.
РИА Новости05:29
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Протестующие в Портленде применили «коктейли Молотова» против полиции

Участники демонстрации в американском Портленде, где уже около 100 дней не стихают протесты, применили "коктейли Молотова" против сотрудников местных правоохранительных органов, сообщает полиция города.
РИА Новости08:27

Правительство завершило работу над планом восстановления экономики

Правительство закончило подготовку плана восстановления экономики России, документ будет утвержден синхронно с прогнозом социально-экономического развития, рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов в комментарии ТАСС.
Ведомости06:39
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