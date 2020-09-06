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Москва призывает Берлин оперативно ответить на запрос по Навальному

Как ранее заявила Захарова, не отвечая на запрос Генпрокуратуры России по ситуации с Алексеем Навальным, Германия тормозит процесс расследования, к которому призывает. По словам дипломата, пока нет уверенности в том, что в Германии не ведут двойную игру.В источнике
С чего всё началось
«Пока уверенности в том, что в Германии не ведут двойную игру нет, ведь Управление юстиции Берлина, которое отвечает за рассмотрение вопросов оказания правовой помощи, только в пятницу получило от властей ФРГ запрос Генпрокуратуры России», — написала Захарова на своей странице в Facebook
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