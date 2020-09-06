Газета Кемерова 21

Как ранее заявила Захарова, не отвечая на запрос Генпрокуратуры России по ситуации с Алексеем Навальным, Германия тормозит процесс расследования, к которому призывает. По словам дипломата, пока нет уверенности в том, что в Германии не ведут двойную игру.