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Москва призывает Берлин оперативно ответить на запрос по Навальному

Как ранее заявила Захарова, не отвечая на запрос Генпрокуратуры России по ситуации с Алексеем Навальным, Германия тормозит процесс расследования, к которому призывает. По словам дипломата, пока нет уверенности в том, что в Германии не ведут двойную игру.В источнике
С чего всё началось
У Москвы нет уверенности, что Берлин не ведет «двойную игру» в связи с госпитализацией основателя ФБК Алексея Навального, заявила
 официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Facebook.
Ведомости04:52
Подробнее о событии
РИА Новости

Глава МИД Германии объяснил затягивание расследования по Навальному

РИА Новости13:34
ТАСС

Захарова: Россия готова взаимодействовать с ФРГ по ситуации с Навальным 24 часа в сутки

ТАСС04:59
РБК

Захарова допустила «двойную игру» Германии в ситуации с Навальным

РБК04:38
Телеканал 360°

Захарова заподозрила Германию в «двойной игре» в ситуации с Навальным

Телеканал 360°04:29
Известия

Захарова заявила о готовности РФ круглосуточно сотрудничать с ФРГ по Навальному

Известия05:26
Комсомольская правда

Захарова: Россия готова взаимодействовать с Германией по ситуации с Навальным 24 часа в сутки

Комсомольская правда05:14
RT на русском

Захарова призвала Берлин оперативно ответить на запрос по Навальному

RT на русском09:47

Захарова извинилась за публикацию о переговорах Вучича и Трампа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова извинилась за свою публикацию в Facebook, в которой она прокомментировала переговоры сербского лидера Александра Вучича с президентом США Дональдом Трампом.
Захарова извинилась за публикацию о переговорах Вучича и Трампа
Ведомости09:21
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Россия подготовила в Сирии мгновенный ракетный удар по войскам США

Военный эксперт из издания Avia.pro заявил о том, что в случае нападения американских военнослужащих на российские военные базы в Сирии РФ придется прибегнуть к ракетному удару, способному за считанные секунды их обезвредить.
Территория новостей11:34
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Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем

Рошаль ранее как президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" предложил членам Немецкой врачебной палаты создать совместную экспертную группу, которая будет заниматься лечением Навального и разбираться в обстоятельствах его ситуации.
РИА Новости09:59
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Эксперт призвала подкрепить уроки ОБЖ в России практическими занятиями

Специалист предложила убрать ОБЖ из обучающей программы или приглашать на уроки сотрудников различных экстренных служб, которые учили бы школьников правильно вести себя в экстремальных ситуациях.
МедиаПоток06:57
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В США вуз отстранил от работы преподавателя, притворявшуюся чернокожей

Университет Джорджа Вашингтона в США отстранил от работы преподавательницу Джессику Круг, которая заявила, что всю жизнь обманывала и притворялась темнокожей, будучи белой, и призвал ее покинуть позицию доцента истории.
РИА Новости18:54
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