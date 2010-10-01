Общество
Москва 24Москва прошла пик роста заболеваемости новым коронавирусом – Минздрав
"Москва прошла пик роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, поэтому первые девять федеральных медицинских организаций, которые участвовали в оказании помощи больным с коронавирусной инфекцией, в ближайшее время будут перепрофилированы", – цитирует Камкина Агентство "Москва".
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