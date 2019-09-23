Политика
Газета.RuМосква ратифицировала Парижское соглашение по климату
Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что президент России Владимир Путин спустя три с половиной года после принятия соглашения решил его ратифицировать именно 23 сентября - в день саммита ООН по климату.
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Игры
Batman: Arkham Knight вышла в Epic Games Store без защиты Denuvo
CyberSport.ru вчера в 09:48
Интернет
WSJ раскрыла проект «Волан-де-Морт» по сбору компромата на Facebook
Юристы утверждают, что владельцам популярных аккаунтов и инфлюенсерам сотрудники соцсети не советовали размещать на своих страницах в Instagram (в 2012 году это приложение приобрел Facebook) ссылки на аккаунты в Snapchat.
РБК 11:14
Происшествия
СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга
RT на русском 04:12
Гаджеты
Xiaomi показала первое изображение смартфона Mi Mix Alpha
Discover24 21 сентября в 02:53
Экономика
Минэкономразвития выступило за защиту минимального дохода должника
Минэкономразвития РФ выступает за защиту минимального дохода должника при взыскании с него по долгам, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.
РИА Новости 12:52
Авто
Показали новую версию российского родстера «Крым»
Как сообщает портал wroom.ru, спустя три года разработчики показали вторую версию «Крыма», построенную уже с учётом выявленных недостатков первого прототипа.
Тарантас Ньюс 03:51
Здоровье
В Индии родился ребенок с четырьмя ногами и тремя руками
24-летняя девушка родила в индийском штате Раджастхан девочку с четырьмя ногами и тремя руками. О редком случае написали в издании Mirror.
РЕН ТВ 21 сентября в 19:19
Общество
Британский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации
Совет директоров британского туроператора Thomas Cook пришел к выводу о необходимости объявить "о принудительной ликвидации компании с немедленным вступлением решения в силу", сообщает The Mirror.
Интерфакс вчера в 23:20
Кино
Ксения Собчак сыграет в новом сериале Константина Богомолова
Ксения Собчак сыграет в новом сериале своего новоиспеченного супруга - режиссера Константина Богомолова.
Уралинформбюро 08:44
Происшествия
Сенатор от Курской области пожаловался в СК на юмориста
Бывший губернатор Курской области, член Совета Федерации РФ Александр Михайлов направил в следственные органы заявление с требованием возбудить уголовное дело в отношении бывшего участника курской команды КВН «Прима» — пародиста и блогера Антона Сасина.
REGNUM 09:30
Шоу-бизнес
В сети сообщили, что опухоль Заворотнюк оказалась неоперабельной
В сети появилась информация, что опухоль актрисы Анастасии Заворотнюк оказалась неоперабельной.
Газета.Ru 12:05
Происшествия
В Екатеринбурге пропал журналист
В Екатеринбурге без вести пропал журналист Александр Поздеев. Об этом сообщает «Областная газета», в которой он работал ранее.
REGNUM 11:44
Политика
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец вчера в 02:00
Кино
«Игра престолов» в четвертый раз получила премию «Эмми»
Последний сезон знаменитого сериала канала HBO "Игра престолов" завоевал награду телеакадемии США "Эмми", вновь став "лучшим драматическим сериалом" года.
Народные новости 00:56
Политика
Украинская делегация подтвердила отказ от участия в работе ПАСЕ
О намерении делегации Верховной рады отказаться от участия в осенней сессии ПАСЕ ранее уже сообщал депутат от партии "Слуга народа" Богдан Яремко.
Российская газета 12:56
Интернет
Роскомнадзор попытается снова заблокировать Telegram
Попытки блокировки Telegram начались еще в 2018 году, когда руководство отказалось передать ключи шифрования российскому ФСБ.
ГЛАС.RU 12:09
Экономика
В России названы регионы с наибольшим ростом зарплаты
Наибольший рост среднемесячной заработной платы за год зафиксирован в Костромской области, где средняя зарплата составляет 26,9 тысячи рублей.
REGNUM вчера в 22:48
Общество
Как Меган Маркл и принц Гарри на самом деле летели в Африку
В августе вокруг королевской пары разразились скандалы из-за того, что Меган Маркл и принц Гарри пользовались частными самолетами, отправившись в отпуск в континентальную Европу.
Газета.Ru 08:25
Армия и оружие
Шойгу назвал число военных баз США по всему миру
Глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, сколько военных баз США размещено по всему миру.
Газета.Ru вчера в 04:01
Кино
Фильм «Тайна печати дракона» возглавил российский прокат в выходные
Российско-китайский фильм "Тайна печати дракона" стал лидером российского проката, собрав 179,3 млн рублей за минувший уикенд.
ТАСС вчера в 17:37
Политика
В МИД Эстонии отрицают заявление об освобождении страны Красной армией
МИД Эстонии выразил возмущение в связи с публикацией российскими коллегами документов об освобождении республики советскими войсками.
РИА Новости 09:14
Происшествия
В российском посольстве подтвердили гибель россиянина на Кипре
Посольство России на Кипре подтвердило гибель россиянина 1954 года рождения, который отдыхал в городе Протарас.
РБК 10:59
Политика
В команде Зеленского рассказали о видении особого статуса Донбасса
Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что украинская власть не намерена идти на федерализацию страны ради возвращения Донбасса.
Lenta.ru 05:33
Происшествия
Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ
В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019".
Газета.Ru 05:16
Спорт
WADA поставило вопрос о несоответствии РУСАДА
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) инициировало ускоренное рассмотрение вопроса несоответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Life.ru 06:04
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда придет бабье лето
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в разговоре с "360" заявил, что бабье лето может наступить в октябре.
РИА Новости 06:11
Футбол
СМИ узнали условие увольнения Вальверде из «Барселоны»
В субботу, 21 сентября, «Барселона» потерпела второе поражение в стартовых пяти турах чемпионата Испании, уступив на выезде «Гранаде» (0:2). С 7 очками команда Вальверде занимает 7-е место в турнирной таблице Ла Лиги.
Sport24.ru вчера в 21:41
Общество
На Первом канале прокомментировали возвращение оскандалившегося Друзя
В телекомпании «Игра-ТВ», которая занимается производством программы, сообщили, что Друзь принес извинения за произошедшее.
Lenta.ru 10:05