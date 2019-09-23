Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что президент России Владимир Путин спустя три с половиной года после принятия соглашения решил его ратифицировать именно 23 сентября - в день саммита ООН по климату.

Интернет WSJ раскрыла проект «Волан-де-Морт» по сбору компромата на Facebook Юристы утверждают, что владельцам популярных аккаунтов и инфлюенсерам сотрудники соцсети не советовали размещать на своих страницах в Instagram (в 2012 году это приложение приобрел Facebook) ссылки на аккаунты в Snapchat.

Экономика Минэкономразвития выступило за защиту минимального дохода должника Минэкономразвития РФ выступает за защиту минимального дохода должника при взыскании с него по долгам, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.

Авто Показали новую версию российского родстера «Крым» Как сообщает портал wroom.ru, спустя три года разработчики показали вторую версию «Крыма», построенную уже с учётом выявленных недостатков первого прототипа.

Здоровье В Индии родился ребенок с четырьмя ногами и тремя руками 24-летняя девушка родила в индийском штате Раджастхан девочку с четырьмя ногами и тремя руками. О редком случае написали в издании Mirror.

Общество Британский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации Совет директоров британского туроператора Thomas Cook пришел к выводу о необходимости объявить "о принудительной ликвидации компании с немедленным вступлением решения в силу", сообщает The Mirror.

Кино Ксения Собчак сыграет в новом сериале Константина Богомолова Ксения Собчак сыграет в новом сериале своего новоиспеченного супруга - режиссера Константина Богомолова.

Происшествия Сенатор от Курской области пожаловался в СК на юмориста Бывший губернатор Курской области, член Совета Федерации РФ Александр Михайлов направил в следственные органы заявление с требованием возбудить уголовное дело в отношении бывшего участника курской команды КВН «Прима» — пародиста и блогера Антона Сасина.

Происшествия В Екатеринбурге пропал журналист В Екатеринбурге без вести пропал журналист Александр Поздеев. Об этом сообщает «Областная газета», в которой он работал ранее.

Политика Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.

Кино «Игра престолов» в четвертый раз получила премию «Эмми» Последний сезон знаменитого сериала канала HBO "Игра престолов" завоевал награду телеакадемии США "Эмми", вновь став "лучшим драматическим сериалом" года.

Политика Украинская делегация подтвердила отказ от участия в работе ПАСЕ О намерении делегации Верховной рады отказаться от участия в осенней сессии ПАСЕ ранее уже сообщал депутат от партии "Слуга народа" Богдан Яремко.

Интернет Роскомнадзор попытается снова заблокировать Telegram Попытки блокировки Telegram начались еще в 2018 году, когда руководство отказалось передать ключи шифрования российскому ФСБ.

Экономика В России названы регионы с наибольшим ростом зарплаты Наибольший рост среднемесячной заработной платы за год зафиксирован в Костромской области, где средняя зарплата составляет 26,9 тысячи рублей.

Общество Как Меган Маркл и принц Гарри на самом деле летели в Африку В августе вокруг королевской пары разразились скандалы из-за того, что Меган Маркл и принц Гарри пользовались частными самолетами, отправившись в отпуск в континентальную Европу.

Армия и оружие Шойгу назвал число военных баз США по всему миру Глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, сколько военных баз США размещено по всему миру.

Политика В МИД Эстонии отрицают заявление об освобождении страны Красной армией МИД Эстонии выразил возмущение в связи с публикацией российскими коллегами документов об освобождении республики советскими войсками.

Происшествия В российском посольстве подтвердили гибель россиянина на Кипре Посольство России на Кипре подтвердило гибель россиянина 1954 года рождения, который отдыхал в городе Протарас.

Политика В команде Зеленского рассказали о видении особого статуса Донбасса Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что украинская власть не намерена идти на федерализацию страны ради возвращения Донбасса.

Происшествия Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019".

Спорт WADA поставило вопрос о несоответствии РУСАДА Всемирное антидопинговое агентство (WADA) инициировало ускоренное рассмотрение вопроса несоответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Общество В Гидрометцентре рассказали, когда придет бабье лето Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в разговоре с "360" заявил, что бабье лето может наступить в октябре.

Футбол СМИ узнали условие увольнения Вальверде из «Барселоны» В субботу, 21 сентября, «Барселона» потерпела второе поражение в стартовых пяти турах чемпионата Испании, уступив на выезде «Гранаде» (0:2). С 7 очками команда Вальверде занимает 7-е место в турнирной таблице Ла Лиги.