Москва разрешила Лукашенко вести диалог с оппозицией
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Министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал ситуацию в Белоруссии. Он ясно дал понять, что в Москве не будут против, если Лукашенко начнет вести диалог с белорусской оппозицией. "Москва будет не против любого диалога, который Лукашенко предложит оппозиции", — отметил Лавров.В источнике
Президент Лукашенко не раз высказывался в последнее время в ходе встреч с рабочими коллективами за диалог, в том числе - важнейшее предложение - диалог о реформе конституции. Нам кажется, что это тот самый путь, который весьма и весьма перспективен.
С чего всё началось
Лавров заявил, что белорусы в силах сами справиться с ситуацией в стране
Народ Белоруссии способен самостоятельно справиться со сложившейся в стране ситуацией.
ТАСС08:53
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