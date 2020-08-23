Москва разрешила Лукашенко вести диалог с оппозицией

Министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал ситуацию в Белоруссии. Он ясно дал понять, что в Москве не будут против, если Лукашенко начнет вести диалог с белорусской оппозицией. "Москва будет не против любого диалога, который Лукашенко предложит оппозиции", — отметил Лавров.

Сергей Лавров министр иностранных дел российской федерации Президент Лукашенко не раз высказывался в последнее время в ходе встреч с рабочими коллективами за диалог, в том числе - важнейшее предложение - диалог о реформе конституции. Нам кажется, что это тот самый путь, который весьма и весьма перспективен.