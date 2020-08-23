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Pravda.Ru
Pravda.Ru

Москва разрешила Лукашенко вести диалог с оппозицией

Министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал ситуацию в Белоруссии. Он ясно дал понять, что в Москве не будут против, если Лукашенко начнет вести диалог с белорусской оппозицией. "Москва будет не против любого диалога, который Лукашенко предложит оппозиции", — отметил Лавров.В источнике
Сергей Лавровминистр иностранных дел российской федерации
Президент Лукашенко не раз высказывался в последнее время в ходе встреч с рабочими коллективами за диалог, в том числе - важнейшее предложение - диалог о реформе конституции. Нам кажется, что это тот самый путь, который весьма и весьма перспективен.
С чего всё началось
ТАСС

Лавров заявил, что белорусы в силах сами справиться с ситуацией в стране

Народ Белоруссии способен самостоятельно справиться со сложившейся в стране ситуацией.
ТАСС08:53
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Лавров заявил о стабилизации ситуации в Белоруссии

Телеканал 360°08:23
РЕН ТВ

Лавров: исходим из того, что Белоруссии не надо навязывать «рецептов»

РЕН ТВ08:16
Комсомольская правда

Лавров: Запад предлагает расчертить Белоруссию по своим лекалам

Комсомольская правда07:50
Московский Комсомолец

Москва дала согласие на диалог Лукашенко с оппозицией

Московский Комсомолец08:05
Lenta.ru

Лавров заявил о стабилизации ситуации в Белоруссии

Lenta.ru07:56
RT на русском

Лавров назвал перспективным курс на реформу Конституции Белоруссии

RT на русском08:11
Газета.Ru

Россия не против любого диалога Лукашенко с оппозицией

Газета.Ru08:03

ВККС разрешила возбудить дело против экс-судьи Белореченского райсуда

21 августа Высшая квалификационная коллегия судей разрешила возбудить уголовное дело в отношении бывшего и.о. председателя Белореченского райсуда Краснодарского края Ирины Дадаш, сообщил «Коммерсант».
Право.ру21 августа в 12:56
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МИД Белоруссии заявил, что руководству страны не нужны советы из Киева

Как передает БелТА, пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз подчеркнул огромное количество внутренних проблем в самой Украине, что должно заставлять руководство страны заниматься именно ими, а не раздачей советов соседям.
Слово и Дело09:11
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Иран получил новые данные с черных ящиков сбитого украинского Boeing

Иранские специалисты получили доступ к части информации с черных ящиков сбитого по ошибке иранскими военными украинского авиалайнера, сообщает в воскресенье агентство Associated Press (AP) со ссылкой на Организацию гражданской авиации Ирана 23 августа.
Известия06:54
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