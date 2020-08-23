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Pravda.Ru
Pravda.Ru

Москва разрешила Лукашенко вести диалог с оппозицией

Министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал ситуацию в Белоруссии. Он ясно дал понять, что в Москве не будут против, если Лукашенко начнет вести диалог с белорусской оппозицией. "Москва будет не против любого диалога, который Лукашенко предложит оппозиции", — отметил Лавров.В источнике
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РБК

Лавров на фоне протестов заявил о согласии с любым решением Лукашенко

РБК09:52
Российская газета

Лавров: Запад предлагает расчертить Беларусь по своим лекалам

Российская газета08:22
Газета.Ru

Россия не против любого диалога Лукашенко с оппозицией

Газета.Ru08:03
РИА Новости

Запад хочет расчертить Белоруссию по своим лекалам, заявил Лавров

РИА Новости08:13
Московский Комсомолец

Москва дала согласие на диалог Лукашенко с оппозицией

Московский Комсомолец08:05
Известия

Лавров обвинил Запад в намерении «расчертить Белоруссию по своим лекалам»

Известия08:16
Комсомольская правда

Лавров: Запад предлагает расчертить Белоруссию по своим лекалам

Комсомольская правда07:50

В Москве за сутки скончались 10 пациентов с коронавирусом

«В Москве скончались десять пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
RT на русском16:13
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Лидер банды из 90-х рассказал, как расправлялся с ОПГ

Пожизненно осужденный основатель действовавшей в 90-х группировки из Набережных Челнов Эдуард Тагирьянов в интервью газете "Московский комсомолец" рассказал, за что "наказывал" других бандитов и коммерсантов.
РИА Новости13:40