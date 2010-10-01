Общество
Наше СилиноМосква резко увеличила тестирование на коронавирус
Несколько дней назад президент России Владимир Путин на селекторном совещании с главами регионов поставил задачу — максимально увеличить масштабы тестирования на коронавирус, чтобы своевременно выявлять заболевших. И в столице эта задача успешно решается.
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OAnews вчера в 14:25
Общество
Роспотребнадзор сообщил о возможности второй волны коронавируса
Роспотребнадзор предупредил о возможности второй волны заболеваемости COVID-19 в холодное время года.
РИА Новости вчера в 07:46
Шоу-бизнес
Виктория Боня объяснила скандальные слова Регины Тодоренко
Экс-участница телепроекта «Дом-2» и телеведущая Виктория Боня заявила, что поддерживает Регину Тодоренко и некоторые ее размышления о домашнем насилии.
Live24 вчера в 09:29
Политика
Токаев прекратил сенаторские полномочия дочери Назарбаева
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий депутата сената страны Дариги Назарбаевой — она является спикером верхней палаты казахского парламента и старшей дочерью экс-президента Нурсултана Назарбаева.
РБК 02:58
Общество
Минздрав считает, что ситуация с COVID-19 пока не стабилизировалась
Оснований считать, что ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, пока нет, поэтому пренебрегать правилами безопасности нельзя, сообщила пресс-служба Минздрава России.
РИА Новости 04:53
Общество
Обязательный масочный режим ввели в Забайкалье
В Забайкальском крае ввели масочный режим. Теперь ношение защитной маски или респиратора стало обязательным при посещении общественных мест.
EastRussia 01:24
Экономика
ТПП предложила снизить до 18% НДС для торговых центров
Торгово-промышленная палата (ТПП) предлагает снизить ставку НДС для торговых центров до 18%, сообщил «РИА Новости» председатель комитета палаты по предпринимательству в сфере экономики и недвижимости Александр Каньшин.
Коммерсантъ 04:52
Общество
Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 01:02
Общество
В России за сутки выявили 9623 случая заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 9623 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 04:44
Политика
В РПЦ выступили против изображения Сталина в храме Вооруженных сил
Фигура Иосифа Сталина связана с вполне определенными ассоциациями, и его портрета не должно быть в главном храме Вооруженных сил, заявил в эфире радио «Вера» глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
РБК вчера в 10:08
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
Космос
Изобретена ракетно-двигательная система, которая раньше считалась невозможной
Исследователи разработали вращающийся детонационный ракетный двигатель, который может снизить массу и повысить эффективность верхних ступеней космических кораблей.
BitCryptoNews вчера в 09:25
Происшествия
На Первомай в Крыму выявили 249 нарушителей самоизоляции
За сутки на Первомай выявили 249 нарушителей самоизоляции. Наказали 7 родителей, чьи несовершеннолетние дети находились на улице.
Вести Крым 04:21
Общество
В Москве диагностируют коронавирус даже у заболевших без симптомов
Количество проводимых в Москве лабораторных исследований на COVID-19 увеличилось в два раза, к этой работе за прошедшие месяцы присоединились городские, федеральные и частные лаборатории.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 05:07
Здоровье
Умерла врио главврача госпиталя в Красноярске, выпавшая из окна
Временно исполняющая обязанности главного врача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн Елена Непомнящая, находившаяся на лечении после падения из окна больницы, умерла 1 мая.
ТАСС 03:10
Наука
Выявлен еще один возможный способ передачи коронавируса
Исследователи отмечают, что примерно у трети пациентов с COVID-19 в качестве симптомов заболевания наблюдается тошнота и диарея.
Российская газета 03:56
Общество
Деньги от штрафов за нарушение изоляции в Москве потратят на лекарства
Средства от штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве потратят на закупку лекарств для борьбы с коронавирусом.
Lenta.ru 02:44
Здоровье
В Саратовской области выявлено 48 новых случаев коронавируса
По состоянию на 9 часов утра 2 мая лабораторно подтверждено 48 новых случаев коронавируса.
Регион 64 01:50
Общество
За сутки в России выявлены еще 9623 случая заражения COVID-19
Ситуация в регионах В Москве выявлены 5358 новых случаев COVID-19 за сутки, общее число зарегистрированных в столице диагнозов выросло до 62658.
Интерфакс 04:53
Общество
Собянин заявил о европейском сценарии ситуации с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России развивается по сценарию Европы, а не Китая. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, передает ТАСС.
Lenta.ru 04:59
Политика
Песков рассказал об охране здоровья Путина
«Разумеется, в эти дни, особенно в том, что касается главы государства, охрана здоровья и так максимально высокая», — сообщил представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможности усиления мер предосторожности в связи с заражением коронавирусом премьер-министра Михаила Мишустина.
Дождь вчера в 11:00
Общество
Оператор «Северного потока-2» заявил о несогласии с регулятором ФРГ
В компании Nord Stream 2 AG — операторе газопровода «Северный поток-2» — не согласны с предварительным отказом Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA) освободить проект от правил Газовой директивы ЕС.
РБК вчера в 11:40
Здоровье
В Сахалинской области диагностировали еще 4 случая коронавируса
В островном регионе сегодня стало известно еще о четверых гражданах, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19.
РИА Сахалин-Курилы 03:04
Спорт
WADA завершила расследование в отношении 298 российских спортсменов
Эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) завершили расследование по делу о допинг-пробах 298 российских спортсменов, передает пресс-служба организации.
ФАН 30 апреля в 13:12
Общество
Ким Чен Ын появился на публике на фоне сообщений о болезни
Государственные СМИ Северной Кореи сообщили о появлении лидера КНДР Ким Чен Ына на публике впервые за 20 дней, передает южнокорейское агентство «Рёнхап».
Коммерсантъ вчера в 18:01
Происшествия
В Москве грабитель ударил мужчину ножом ради пакета с продуктами
Неизвестный напал на мужчину на востоке Москвы и забрал у него пакет с продуктами.
ТАСС 04:32
Здоровье
Владислав Шапша рассказал о медпомощи калужанам без коронавируса
Сегодня, 2 мая, глава региона рассказал о работе калужских больниц с пациентами, которые не больны коронавирусом, но также нуждаются в медицинской помощи.
Kaluga-poisk.ru 03:10
Культура
Мультсериал про Лунтика покажут в США, Канаде и Латинской Америке
Piter.tv 30 апреля в 09:06
Общество
Стало известно о пяти кожных проявлениях коронавируса
Ученые выделили пять групп пациентов с разными кожными высыпаниями — все они могут быть проявлениями коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 03:24