Несколько дней назад президент России Владимир Путин на селекторном совещании с главами регионов поставил задачу — максимально увеличить масштабы тестирования на коронавирус, чтобы своевременно выявлять заболевших. И в столице эта задача успешно решается.

Шоу-бизнес Виктория Боня объяснила скандальные слова Регины Тодоренко Экс-участница телепроекта «Дом-2» и телеведущая Виктория Боня заявила, что поддерживает Регину Тодоренко и некоторые ее размышления о домашнем насилии. 5

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Общество Минздрав считает, что ситуация с COVID-19 пока не стабилизировалась Оснований считать, что ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, пока нет, поэтому пренебрегать правилами безопасности нельзя, сообщила пресс-служба Минздрава России.

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Политика В РПЦ выступили против изображения Сталина в храме Вооруженных сил Фигура Иосифа Сталина связана с вполне определенными ассоциациями, и его портрета не должно быть в главном храме Вооруженных сил, заявил в эфире радио «Вера» глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. 85

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