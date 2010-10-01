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Несколько дней назад президент России Владимир Путин на селекторном совещании с главами регионов поставил задачу — максимально увеличить масштабы тестирования на коронавирус, чтобы своевременно выявлять заболевших. И в столице эта задача успешно решается.
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