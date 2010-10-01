Общество

Север СтолицыСевер СтолицыМосква резко увеличила тестирование на коронавирус

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В Москве резко увеличили лабораторные мощности по тестированию на COVID-2019. Об этом сообщил непосредственно мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном портале. Собянин отметил, что перед сферой здравоохранения была поставлена задача -вывести лабораторные исследования на максимальный уровень.
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