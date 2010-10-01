Общество

Наша версияНаша версияМосква резко увеличила тестирование на коронавирус

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Реальное число заболевших в Москве составляет 2 процента от количества жителей, что является лучшим результатом среди поражённых пандемией городов в мире. В Москве в два раза увеличилось количество проводимых тестов на коронавирус. Об этом сообщает мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге.
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