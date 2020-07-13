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Официальный портал Мэра и Правительства МосквыОфициальный портал Мэра и Правительства Москвы

Москва с 13 июля переходит к очередному этапу снятия ограничений

С 13 июля Москва переходит на следующий этап снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавируса. Улучшение эпидемиологической ситуации позволило отказаться от обязательного ношения масок на улицах.В источнике
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Москва с 13 июля перейдет к новому этапу снятия ограничений

Профиль20:03

Маски на улице необязательны. В Москве начался новый этап снятия антикоронавирусных мер

Life.ru19:27

Москва перешла к новому этапу снятия ограничений

Известия18:14

В Москве отменено обязательное ношение масок и перчаток на улице

ТК Звезда18:31

В Москве с этого дня отменены карантинные ограничения на работу бизнеса и учебных заведений

Эхо Москвы19:24

Москва перешла к новому этапу снятия ограничений

Московский Комсомолец18:45

Москва с 13 июля переходит к очередному этапу снятия ограничений

Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 05:12
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В Белоруссии стартовал выпуск дизельных моторов для ГАЗ и УАЗ

Как сообщает ToDay News Ufa, по данным пресс-службы Минского моторного завода, начинается производство рядного четырехцилиндрового силового агрегата MMZ-4DTI, который содержит объем 2,1 литра, а также отдачу от семидесяти четырех до ста сорока л.с.
ToDay News Ufaвчера в 07:46
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Первый эшелон для строительства водопровода прибыл в Крым

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о прибытии на полуостров первых эшелонов водопроводных труб, которые соединят по временной схеме Тайганское водохранилище с системой водоснабжения Симферополя.
Газета.Ru11 июля в 06:40
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