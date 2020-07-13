Москва с 13 июля переходит к очередному этапу снятия ограничений
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С 13 июля Москва переходит на следующий этап снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавируса. Улучшение эпидемиологической ситуации позволило отказаться от обязательного ношения масок на улицах.В источнике
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Москва с 13 июля переходит к очередному этапу снятия ограничений
Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 05:12