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ВедомостиВедомости

Москва стала аутсайдером по росту цен на вторичное жилье

Лидер рейтинга – Манила: там цены на готовые квартиры с марта 2019 г. по март 2020 г. выросли на 22%. 2-е и 3-е места – у Будапешта и Измира, в обоих городах жилье подорожало на 16,3%.В источнике
С чего всё началось

Москва стала аутсайдером по росту цен на вторичное жилье

Москва опустилась более чем на 100 позиций – с 41-го на 143-е место – в ежегодном рейтинге городов по росту стоимости цен на вторичное жилье (Global Residential Cities Index), составленном консалтинговой компанией Knight Frank.
Ведомости17:17
Подробнее о событии

Петербург обогнал Москву по темпам роста цен на жилье в течение года

Piter.tv04:42

Российский город попал в десятку мегаполисов мира с быстро дорожающим жильем

Lenta.ru04:15

Москва стала аутсайдером по росту цен на вторичное жилье

Ведомости17:17

Москва и Петербург опустились в мировом рейтинге роста цен на жилье

Интерфакс04:25

Москва растеряла позиции в рейтинге цен на жилье

Финмаркет02:58

Москва опустилась на 100 позиций в рейтинге по росту цен на вторичное жилье

Коммерсантъ01:47

Москва вышла из сотни мировых лидеров по росту цен на жилье

РБК04:07
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Убитый в Башкирии ветеран Великой Отечественной войны жил один

Столетний ветеран Великой Отечественной войны, найденный убитым в собственном доме в Башкирии, проживал один и мог самостоятельно себя обслуживать, рассказал РИА Новости источник в следственных органах региона.
Убитый в Башкирии ветеран Великой Отечественной войны жил один
РИА Новости03:08
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В Кремле прокомментировали задержание хабаровского губернатора Фургала

Представитель Кремля Дмитрий Песков провел пресс-конференцию, на которой ответил на вопросы журналистов о задержании хабаровского губернатора Сергея Фургала по подозрению в организации убийств.
РИА Новостивчера в 06:24
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Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане

В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета8 июля в 05:17
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Посольство ответило на обвинения немецкой контрразведки в адрес России

В посольстве России в ФРГ обратили внимание на "антироссийские пассажи" в докладе о работе контрразведки ФРГ, ранее представленном главой германского МВД Хорстом Зеехофером, сожалеют об инструментализации так называемой "российской угрозы", это наносит ущерб отношениям между Москвой и Берлином.
РИА Новости04:42
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Байден поддержал борьбу с расизмом, преклонив колено

На опубликованных видео Байден в костюме и черной полумаске стоит на одном колене в окружении нескольких человек, которые также преклонили колено. https: / / twitter.com / madeleinerivera / status / 1281330786403340288 Напомним, акции против расизма проходят в крупных городах США с конца мая, когда полицейский убил темнокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда.
REGNUM01:57
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В Новосибирской области восьмиклассника заподозрили в убийстве завуча

Следователи Мошковского района завели уголовное дело после убийства заместителя директора по воспитательной работе школы, в котором подозревают местного восьмиклассника, сообщают "Вести Новосибирск".
РИА Новости04:47
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В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса

России, вероятно, придется снова ввести ограничительные меры из-за коронавируса, если жители страны не будут соблюдать социальное дистанцирование и носить маски в общественных местах.
Российская газета22:57
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