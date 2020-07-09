Москва стала аутсайдером по росту цен на вторичное жилье

РБК 2

Лидер рейтинга – Манила: там цены на готовые квартиры с марта 2019 г. по март 2020 г. выросли на 22%. 2-е и 3-е места – у Будапешта и Измира, в обоих городах жилье подорожало на 16,3%.