Наибольший рост вкладов в апреле–сентябре текущего года был зафиксирован в Москве, следует из данных рейтинга «РИА Новости», опубликованного в воскресенье, 29 ноября. Отмечается, что в среднем объем депозитов на душу населения за указанный срок вырос на 37 тыс. рублей.

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