Москва стала лидером по росту вкладов населения за полгода
Наибольший рост вкладов в апреле–сентябре текущего года был зафиксирован в Москве, следует из данных рейтинга «РИА Новости», опубликованного в воскресенье, 29 ноября. Отмечается, что в среднем объем депозитов на душу населения за указанный срок вырос на 37 тыс. рублей.В источнике
С чего всё началось
Рейтинг показал, насколько выросли вклады россиян за время пандемии
Для оценки ситуации в регионах эксперты РИА Новости составили рейтинг регионов по динамике банковских вкладов населения. В лидерах Москва Согласно результатам исследования, три субъекта Федерации показали очень хороший прирост депозитов в апреле-сентябре 2020 года.
РИА Новости16:14
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