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Москва стала владельцем научно-производственного предприятия «Биотум»

Власти Москвы приобрели научно-производственное предприятие «Биотум», которое владеет заводом по производству материалов для ремонта дорог на основе битума.
Forbes
Дочерняя компания департамента городского имущества Москвы АО «Развитие активов» в начале августа стала владельцем научно-производственного предприятия «Биотум», следует из данных единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
РБК
ГБУ «Автомобильные дороги» отвечает за состояние асфальта в Москве: по результатам 2021 года учреждение заключило контракты на 97 млрд рублей, с начала 2022 года — на 22 млрд рублей.
Forbes
Компания будет передана в оперативное управление ГБУ Москвы «Автомобильные дороги».
РБК

Подробнее о событии

Москва стала владельцем научно-производственного предприятия «Биотум»
ТАСС18:30
Москва купила завод по производству асфальта
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Власти Москвы приобрели предприятие для производства асфальта
ИА Красная Весна17:46
Власти Москвы купили завод по производству битумных смесей для асфальта
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Власти Москвы купили завод по производству материалов для ремонта дорог
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