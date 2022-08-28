Дочерняя компания департамента городского имущества Москвы АО «Развитие активов» в начале августа стала владельцем научно-производственного предприятия «Биотум», следует из данных единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Перерасчет рассматривается с 1 января 2023 года страховой пенсии по старости работающим пенсионерам, исходя из максимального значения индивидуального пенсионного коэффициента (10 вместо 3), применяемого при назначении страховой пенсии, сказано в пояснительной записке.