Общество

Мой район - НовогиреевоМой район - НовогиреевоМосква удвоила число тестирований на COVID-19

Ежесуточно делают до 40 тысяч тестов
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Москва удвоила число тестирований на COVID-19

Мой район - Новогиреево03:49

Москва удвоила число тестирований на COVID-19

Южное Тушино03:01

Москва удвоила число тестирований на COVID-19

Взгляд с Соколиной горы03:32

Москва удвоила число тестирований на COVID-19

Гольяново03:14

Москва удвоила число тестирований на COVID-19

Северный вестник03:03

Москва удвоила число тестирований на COVID-19

Митинский экспресс03:01

Москва удвоила число тестирований на COVID-19

Косино-Ухтомский информационный вестник03:49
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 08:26, Ашберн
Происшествия

Участники церковного хора в Крыму заразились коронавирусом

«Два участника церковного хора в селе Крымское Сакского района заразились коронавирусом», — заявил глава республики в ходе заседания оперативного штаба по нераспространению коронавируса.
Вести Крым 07:41
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Здоровье

Умерла врио главврача госпиталя в Красноярске, выпавшая из окна

ТАСС 03:10
2,6K
Общество

Эксперты выявили пять кожных проявлений коронавируса

ToDay News Ufa 02:01
29
Общество

Ким Чен Ын появился на публике на фоне сообщений о болезни

Государственные СМИ Северной Кореи сообщили о появлении лидера КНДР Ким Чен Ына на публике впервые за 20 дней, передает южнокорейское агентство «Рёнхап».
Коммерсантъ вчера в 18:01
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Общество

Коронавирус подтвержден в 45 районах Нижегородской области

Случаи заражения коронавирусом (COVID-19), по данным на 2 мая, подтверждены в 45 районах и городских округах Нижегородской области, сообщила пресс-служба регионального правительства.
Бизнес News. Время зарабатывать 05:13
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Политика

Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что у него выявили коронавирус.
ТАСС 30 апреля в 13:18
5,9K
Политика

Песков опроверг сообщения о возможном уходе Мишустина с поста премьера

Напомним, вчера в ходе видеоконференции Мишустин сообщил президенту, что заразился коронавирусом.
Инфорос вчера в 02:08
1,1K
Общество

Собянин предупредил о возможности ужесточить выдачу пропусков

Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что если на улицах столицы будет много людей и понадобится сократить их количество для предупреждения распространения коронавируса, власти города могут ужесточить меры, сократив выдачу пропусков.
Известия 05:54
1,5K
Происшествия

В Челябинской области умер ещё один пациент с COVID-19

Челябинск, 2 мая 2020, 08:55 — REGNUM В Челябинской области скончался ещё один пациент с COVID-19. Об этом сообщает региональный минздрав.
REGNUM 01:55
8
Общество

За сутки в России выявлены еще 9623 случая заражения COVID-19

Ситуация в регионах В Москве выявлены 5358 новых случаев COVID-19 за сутки, общее число зарегистрированных в столице диагнозов выросло до 62658.
Интерфакс 04:53
51
Армия и оружие

В преддверии войны с Россией: очередной доклад о мобильности НАТО в Европе

В экспертной среде американского «глубинного государства» продолжается обсуждение проблемы «мобильности НАТО» в Европе для возможной войны с Россией.
Евразия Daily вчера в 03:04
4
Космос

На Луне обнаружили активную тектоническую систему

ГЛАС.RU вчера в 07:14
Здоровье

Главврач больницы в Коммунарке рассказал, как переболел COVID-19

Главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, как у него протекал коронавирус.
РИА Новости 05:34
89
Общество

В Испании задержали бывшего депутата Госдумы

В испанском городе Аликанте задержали бывшего депутата Госдумы и зампреда Ставропольского края Андрея Мургу.
Телеканал RTVI вчера в 14:09
351
Политика

Посол Украины в Берлине отказался возлагать цветы с послом России

Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался принять участие в церемонии возложения цветов павшим советским воинам из-за присутствия посла России Сергея Нечаева, пишет газета Tagesspiegel.
Известия вчера в 18:42
361
Общество

Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули

Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 01:02
1,5K
Гаджеты

Xiaomi представила смартфон Redmi Note 9

ITZine.ru 30 апреля в 12:41
Общество

Жителей Подмосковья начнут штрафовать за отсутствие масок

Как сообщало ИА REGNUM, согласно постановлению губернатора Московской области, жителям региона в период с 1 мая по 11 мая включительно настоятельно рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты — маски и респираторы — при нахождении в местах общего пользования, включая аптеки, магазины, такси, поликлиники.
REGNUM 07:29
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Футбол

Вернер: «Лучше уеду за границу, чем перейду в „Баварию“»

Форвард Тимо Вернер, правами на которого владеет «РБ Лейпциг», рассказал о своем нежелании переходить в мюнхенскую «Баварию».
Евро-футбол.ру 03:18
Общество

Коронавирусом заразились около 2% москвичей

Интерфакс 05:17
1K
Общество

У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США

В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv 30 апреля в 13:36
2,2K
Авто

Представлен Топ-10 лучших заднеприводных авто в истории

При помощи блокировки задние колеса могли двигаться в противоположном направлении на 5,33 градуса, что позволяло Honda иметь компактный радиус разворота - всего 10 метров.
SpeedMe вчера в 13:48
Общество

Коронавирус выявлен у жителей 28 населенных пунктов Ленобласти

Сегодня, 1 мая, Роспотребнадзор сообщает о 44 новых подтвержденных случаях заболевания коронавирусной инфекцией в 28 населенных пунктах Ленинградской области за последние сутки.
Маяк (г. Сосновый Бор) вчера в 05:30
22
Общество

Глава Роспотребнадзора объяснила, с чего начнется отмена самоизоляции

В интервью корреспонденту ТАСС Анна Попова еще раз уточнила, что говорить о постепенном снижении ограничительных мер можно будет только после того, как ежедневное число зараженных начнет уменьшаться.
Московский Комсомолец в Марий Эл вчера в 08:04
1,1K
Общество

В метро Москвы со следующей недели начнут продавать маски

Пассажиры московского метро со следующей недели смогут приобрести маски в ларьках или кассах метро, сообщил заместитель мэра Москвы руководитель транспортного комплекса столицы Максим Ликсутов.
Коммерсантъ 08:14
65
Общество

В Ставрополе прощаются с главой города Андреем Джатдоевым

ГТРК Ставрополье 01:45
65
Общество

«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве

Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета вчера в 08:24
1,1K
Здоровье

В Коммунарке у зараженных коронавирусом нашли новый симптом

У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом.
РИА Новости вчера в 12:33
1,3K
Здоровье

США одобрили использование препарата от Эболы для лечения коронавируса

Управление по контролю за качеством продовольствия и медикаментов (FDA) Минздрава США одобрило применение противовирусного препарата ремдесивир при лечении пациентов с коронавирусом.
Forbes 06:18
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Кино

Премьеру фильма «Джона Уика 4» перенесли на год

Фильм «Пила: Спираль» зрители увидят на год позже - 21 мая 2021 года.
Live24 05:47
6
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