Ежесуточно делают до 40 тысяч тестов

Происшествия Участники церковного хора в Крыму заразились коронавирусом «Два участника церковного хора в селе Крымское Сакского района заразились коронавирусом», — заявил глава республики в ходе заседания оперативного штаба по нераспространению коронавируса. 5

Общество Коронавирус подтвержден в 45 районах Нижегородской области Случаи заражения коронавирусом (COVID-19), по данным на 2 мая, подтверждены в 45 районах и городских округах Нижегородской области, сообщила пресс-служба регионального правительства. 214

Общество Собянин предупредил о возможности ужесточить выдачу пропусков Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что если на улицах столицы будет много людей и понадобится сократить их количество для предупреждения распространения коронавируса, власти города могут ужесточить меры, сократив выдачу пропусков. 1,5K

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Политика Посол Украины в Берлине отказался возлагать цветы с послом России Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался принять участие в церемонии возложения цветов павшим советским воинам из-за присутствия посла России Сергея Нечаева, пишет газета Tagesspiegel. 361

Общество Жителей Подмосковья начнут штрафовать за отсутствие масок Как сообщало ИА REGNUM, согласно постановлению губернатора Московской области, жителям региона в период с 1 мая по 11 мая включительно настоятельно рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты — маски и респираторы — при нахождении в местах общего пользования, включая аптеки, магазины, такси, поликлиники. 818

Футбол Вернер: «Лучше уеду за границу, чем перейду в „Баварию“» Форвард Тимо Вернер, правами на которого владеет «РБ Лейпциг», рассказал о своем нежелании переходить в мюнхенскую «Баварию».

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Здоровье В Коммунарке у зараженных коронавирусом нашли новый симптом У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом. 1,3K