Общество
ТАССМосква удвоила число тестирований на коронавирус
Число проводимых в Москве тестирований на наличие коронавируса с 30 апреля увеличилось в два раза, сообщил в субботу мэр столицы Сергей Собянин.
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Другими словами, нам удалось почти в два раза увеличить выявляемость инфекции. По этому показателю Москва вышла в мировые лидеры. И это огромный плюс, поскольку позволяет на ранних стадиях купировать распространение инфекции и своевременно оказывать помощь пострадавшим москвичам.
— Сергей Собянин, мэр МосквыИнтерфакс 02:20
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