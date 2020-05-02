Коронавирус
ТАССМосква удвоила число тестирований на коронавирус
Число проводимых в Москве тестирований на наличие коронавируса с 30 апреля увеличилось в два раза, сообщил в субботу мэр столицы Сергей Собянин.
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И это огромный плюс, поскольку позволяет на ранних стадиях купировать распространение инфекции и своевременно оказывать помощь пострадавшим москвичам. Именно поэтому количество тяжело больных растет не так значительно, как могло бы быть при более плохом сценарии.
— Сергей Собянин, мэр МосквыТАСС 03:02
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В Москве в два раза увеличили количество тестов на коронавирус
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы02:20
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 05:19, Ашберн
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