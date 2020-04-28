Общество
Газета.RuМосква ужесточает требования к тишине в домах
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, ограничивающий проведение шумных работ в домах.
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Футбол
Тарасов объяснил, почему он показал футболку с изображением Путина
ProstoProSport 13:45
Общество
Тульская область вводит цифровые пропуска для передвижения по региону
Тульская область, получившая в апреле возможность протестировать платформу выдачи цифровых пропусков в числе первых семи регионов Центрального федерального округа (ЦФО), вводит пропуска для передвижения по региону с 30 апреля, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе правительства региона.
ТАСС 11:19
Политика
Путин объявил о проведении авиационного парада 9 мая
Национальная служба новостей 12:52
Политика
Путин подписал указ о продлении ограничений по борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении ограничительных мер, направленных на борьбу с пандемией коронавируса.
Газета.Ru 12:31
Экономика
Правительство утвердило порядок предоставления субсидий бизнесу
Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей экономики, сообщается в документе, опубликованном на сайте кабмина.
РИА Новости вчера в 04:51
Футбол
Тренер «Торпедо» Игнашевич заявил о необходимости доиграть сезон ФНЛ
Старший тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич написал у себя в Instagram, что, по его мнению, розыгрыш второго по силе дивизиона чемпионата России, Футбольной национальной лиги (ФНЛ), должен быть доведен до конца, а завершить его досрочно было бы несправедливо.
РБК вчера в 13:23
Происшествия
На Кубани за сутки коронавирус выявили у 73 человек
Краснодар, 26 апреля 2020, 13:09 — REGNUM 73 новых случая заражения коронавирусом подтверждено на территории Краснодарского края за последние сутки, данные опубликовал федеральный оперштаб 26 апреля.
REGNUM 26 апреля в 06:09
Общество
В Москве режим самоизоляции продлен до конца майских праздников
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 режим повышенной готовности продлен в Москве по 11 мая включительно.
Коммерсантъ 13:06
Общество
Калининградские власти продлили режим самоизоляции до 11 мая
Калининградские власти продлили режим самоизоляции из-за COVID-19 до 11 мая включительно, но с 29 апреля разрешают работу непродовольственных магазинов, расположенных в здании с отдельным входом, сообщили журналистам в оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 13:19
Политика
Путин поручил разработать новый пакет мер поддержки граждан и бизнеса
Президент Российской Федерации Владимир Путин дал поручение правительству разработать новый пакет мер поддержки предпринимателей и граждан.
Национальная служба новостей 11:00
Футбол
Тихонов – о Фролове: «Парень просто пересидел на самоизоляции»
Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов прокомментировал решение самарского клуба оштрафовать вратаря Евгения Фролова за критику в адрес государства и президента России.
Бомбардир.ру 12:31
Политика
Путин: пик пандемии коронавируса еще не пройден
Президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам заявил, что пик пандемии коронавируса в России еще не пройден.
Газета.Ru 10:50
Политика
Путин подвёл итоги борьбы с пандемией
Президент Владимир Путин выступил с обращением в ходе онлайн-совещания с главами регионов.
Право.ру 11:43
Общество
Нового настоятеля Елоховского собора госпитализировали в Москве
Нового настоятеля Богоявленского Елоховского собора Фому Мосолова госпитализировали в Москве, сообщил в своем Telegram-канале глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
МР7.ру 13:28
Общество
Минздрав призвал россиян отказаться от поездок на майские праздники
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко предостерег россиян от поездок на майские праздники, включая встречи с родственниками.
Вестник Кавказа 11:57
Общество
Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию
Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия.
Lenta.ru вчера в 10:27
Происшествия
В Перми закрыли на карантин отделение детской больницы №13
У одного из медработников выявили коронавирус. В Перми закрыли на карантин педиатрическое отделение детской клинической больницы №13.
В курсе.ру 08:54
Политика
Согласована дата видеоконференции глав МИД «нормандской четверки»
Видеоконференция министров иностранных дел стран "нормандской четверки" по урегулированию ситуации в Донбассе запланирована на 30 апреля, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Газета.Ru 02:57
Общество
Россиянам пообещали совершенно иную жизнь после окончания пандемии
Жители России после окончания пандемии коронавируса столкнутся с новой нормальностью и другой жизнью.
Газета.Ru 01:32
Политика
Путин выступит с обращением на совещании с регионами по коронавирусу
Президент РФ Владимир Путин на совещании с регионами по коронавирусу планирует выступить с обращением.
ТАСС 05:21
Общество
В Севастополе у 36 строителей выявили коронавирус
У 36 строителей, работавших на военном аэродроме Бельбек в Севастополе, подтвержден коронавирус.
Российская газета 12:45
Общество
Министр предупредил Путина об аномально жарком лете
Наступающее лето может стать одним из самых жарких за всю историю, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на совещании с президентом Владимиром Путиным.
РИА Новости вчера в 09:17
Общество
Вахтовики на месторождении в Якутии устроили митинг из-за коронавируса
Ранее, как сообщает издание, тест на коронавирус был сделан всем 10 500 рабочим Чаяндинского месторождения.
Газета.Ru 09:58
Шоу-бизнес
В театре Бабкиной сообщили об улучшении ее состояния
В театре "Русская песня" рассказали о состоянии госпитализированной руководительницы Надежды Бабкиной.
Газета.Ru 06:36
Политика
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru 07:12
Политика
Путин предупредил о самом напряженном этапе борьбы с коронавирусом
Россия находится перед самым напряженным этапом борьбы с эпидемией коронавируса.
Lenta.ru 11:23
Футбол
Бывшего вратаря ФК «Оренбург» оштрафуют за интервью о Путине
Интервью Фролов дал Сергею Егорову, автору телеграм-канала и Youtube-шоу «Футбольный Биги».
Телеканал UTV 04:13
Политика
Путин напомнил о примере Спарты из-за ситуации с коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин, говоря о защите россиян от коронавирусной инфекции, отметил, что в Спарте бросали слабых и больных в пропасть, но в итоге она утратила государственность, подчеркнув, что эта история поучительна в контексте борьбы с распространением болезни.
РИА Новости 12:37
Шоу-бизнес
В новом клипе Тимати снялась экс-возлюбленная Алекса
Интересную сюжетную линию придумали в клипе Тимати и Григория Лепса на песню «С чистого листа».
Вестник 07:25
Происшествия
Осуждена бывший вице-президент Внешпромбанка
Осуждена бывший вице-президент Внешпромбанка Хамовнический суд Москвы вынес приговор бывшему заместителю президента Внешпромбанка (ВПБ) Екатерине Глушаковой.
Коммерсантъ 11:39