Москва ужесточает требования к тишине в домах

Общество Тульская область вводит цифровые пропуска для передвижения по региону Тульская область, получившая в апреле возможность протестировать платформу выдачи цифровых пропусков в числе первых семи регионов Центрального федерального округа (ЦФО), вводит пропуска для передвижения по региону с 30 апреля, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе правительства региона. 392

Экономика Правительство утвердило порядок предоставления субсидий бизнесу Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей экономики, сообщается в документе, опубликованном на сайте кабмина. 98

Футбол Тренер «Торпедо» Игнашевич заявил о необходимости доиграть сезон ФНЛ Старший тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич написал у себя в Instagram, что, по его мнению, розыгрыш второго по силе дивизиона чемпионата России, Футбольной национальной лиги (ФНЛ), должен быть доведен до конца, а завершить его досрочно было бы несправедливо. 1

Происшествия На Кубани за сутки коронавирус выявили у 73 человек Краснодар, 26 апреля 2020, 13:09 — REGNUM 73 новых случая заражения коронавирусом подтверждено на территории Краснодарского края за последние сутки, данные опубликовал федеральный оперштаб 26 апреля. 963

Общество Калининградские власти продлили режим самоизоляции до 11 мая Калининградские власти продлили режим самоизоляции из-за COVID-19 до 11 мая включительно, но с 29 апреля разрешают работу непродовольственных магазинов, расположенных в здании с отдельным входом, сообщили журналистам в оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией. 1

Футбол Тихонов – о Фролове: «Парень просто пересидел на самоизоляции» Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов прокомментировал решение самарского клуба оштрафовать вратаря Евгения Фролова за критику в адрес государства и президента России.

Политика Путин: пик пандемии коронавируса еще не пройден Президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам заявил, что пик пандемии коронавируса в России еще не пройден. 127

Общество Нового настоятеля Елоховского собора госпитализировали в Москве Нового настоятеля Богоявленского Елоховского собора Фому Мосолова госпитализировали в Москве, сообщил в своем Telegram-канале глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. 7

Общество Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия. 1,3K

Политика Согласована дата видеоконференции глав МИД «нормандской четверки» Видеоконференция министров иностранных дел стран "нормандской четверки" по урегулированию ситуации в Донбассе запланирована на 30 апреля, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. 7

Общество Министр предупредил Путина об аномально жарком лете Наступающее лето может стать одним из самых жарких за всю историю, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на совещании с президентом Владимиром Путиным. 1,1K

Политика Путин предупредил о самом напряженном этапе борьбы с коронавирусом Россия находится перед самым напряженным этапом борьбы с эпидемией коронавируса.

Политика Путин напомнил о примере Спарты из-за ситуации с коронавирусом Президент РФ Владимир Путин, говоря о защите россиян от коронавирусной инфекции, отметил, что в Спарте бросали слабых и больных в пропасть, но в итоге она утратила государственность, подчеркнув, что эта история поучительна в контексте борьбы с распространением болезни. 616