Общество

Газета.RuГазета.RuМосква ужесточает требования к тишине в домах

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, ограничивающий проведение шумных работ в домах.
Читать в источнике
Комментировать26

Подробнее о событии

Собянин ограничил проведение шумных работ в период самоизоляции

Москва 2413:47

Собянин ужесточил требования к соблюдению тишины

Московский Комсомолец13:08

Режим самоизоляции продлили в Москве до 11 мая

Вечерняя Москва13:20

В Москве до 13 мая ужесточат требования к соблюдению тишины

Интерфакс13:14

В Москве ужесточили требования к соблюдению тишины в жилых домах

Известия13:13

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил ограничительные меры в городе до 11 мая

Эхо Москвы13:29

Ограничения на проведение шумных работ введут в Москве на время режима повышенной готовности

Агентство Москва13:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 14:13, Ашберн
Футбол

Тарасов объяснил, почему он показал футболку с изображением Путина

ProstoProSport 13:45
Общество

Тульская область вводит цифровые пропуска для передвижения по региону

Тульская область, получившая в апреле возможность протестировать платформу выдачи цифровых пропусков в числе первых семи регионов Центрального федерального округа (ЦФО), вводит пропуска для передвижения по региону с 30 апреля, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе правительства региона.
ТАСС 11:19
392
Политика

Путин объявил о проведении авиационного парада 9 мая

Национальная служба новостей 12:52
251
Политика

Путин подписал указ о продлении ограничений по борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении ограничительных мер, направленных на борьбу с пандемией коронавируса.
Газета.Ru 12:31
532
Экономика

Правительство утвердило порядок предоставления субсидий бизнесу

Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей экономики, сообщается в документе, опубликованном на сайте кабмина.
РИА Новости вчера в 04:51
98
Футбол

Тренер «Торпедо» Игнашевич заявил о необходимости доиграть сезон ФНЛ

Старший тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич написал у себя в Instagram, что, по его мнению, розыгрыш второго по силе дивизиона чемпионата России, Футбольной национальной лиги (ФНЛ), должен быть доведен до конца, а завершить его досрочно было бы несправедливо.
РБК вчера в 13:23
1
Происшествия

На Кубани за сутки коронавирус выявили у 73 человек

Краснодар, 26 апреля 2020, 13:09 — REGNUM 73 новых случая заражения коронавирусом подтверждено на территории Краснодарского края за последние сутки, данные опубликовал федеральный оперштаб 26 апреля.
REGNUM 26 апреля в 06:09
963
Общество

В Москве режим самоизоляции продлен до конца майских праздников

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 режим повышенной готовности продлен в Москве по 11 мая включительно.
Коммерсантъ 13:06
230
Общество

Калининградские власти продлили режим самоизоляции до 11 мая

Калининградские власти продлили режим самоизоляции из-за COVID-19 до 11 мая включительно, но с 29 апреля разрешают работу непродовольственных магазинов, расположенных в здании с отдельным входом, сообщили журналистам в оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 13:19
1
Политика

Путин поручил разработать новый пакет мер поддержки граждан и бизнеса

Президент Российской Федерации Владимир Путин дал поручение правительству разработать новый пакет мер поддержки предпринимателей и граждан.
Национальная служба новостей 11:00
170
Футбол

Тихонов – о Фролове: «Парень просто пересидел на самоизоляции»

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов прокомментировал решение самарского клуба оштрафовать вратаря Евгения Фролова за критику в адрес государства и президента России.
Бомбардир.ру 12:31
Политика

Путин: пик пандемии коронавируса еще не пройден

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам заявил, что пик пандемии коронавируса в России еще не пройден.
Газета.Ru 10:50
127
Политика

Путин подвёл итоги борьбы с пандемией

Президент Владимир Путин выступил с обращением в ходе онлайн-совещания с главами регионов.
Право.ру 11:43
141
Общество

Нового настоятеля Елоховского собора госпитализировали в Москве

Нового настоятеля Богоявленского Елоховского собора Фому Мосолова госпитализировали в Москве, сообщил в своем Telegram-канале глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
МР7.ру 13:28
7
Общество

Минздрав призвал россиян отказаться от поездок на майские праздники

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко предостерег россиян от поездок на майские праздники, включая встречи с родственниками.
Вестник Кавказа 11:57
15
Общество

Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию

Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия.
Lenta.ru вчера в 10:27
1,3K
Происшествия

В Перми закрыли на карантин отделение детской больницы №13

У одного из медработников выявили коронавирус. В Перми закрыли на карантин педиатрическое отделение детской клинической больницы №13.
В курсе.ру 08:54
3
Политика

Согласована дата видеоконференции глав МИД «нормандской четверки»

Видеоконференция министров иностранных дел стран "нормандской четверки" по урегулированию ситуации в Донбассе запланирована на 30 апреля, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Газета.Ru 02:57
7
Общество

Россиянам пообещали совершенно иную жизнь после окончания пандемии

Жители России после окончания пандемии коронавируса столкнутся с новой нормальностью и другой жизнью.
Газета.Ru 01:32
568
Политика

Путин выступит с обращением на совещании с регионами по коронавирусу

Президент РФ Владимир Путин на совещании с регионами по коронавирусу планирует выступить с обращением.
ТАСС 05:21
3,6K
Общество

В Севастополе у 36 строителей выявили коронавирус

У 36 строителей, работавших на военном аэродроме Бельбек в Севастополе, подтвержден коронавирус.
Российская газета 12:45
46
Общество

Министр предупредил Путина об аномально жарком лете

Наступающее лето может стать одним из самых жарких за всю историю, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на совещании с президентом Владимиром Путиным.
РИА Новости вчера в 09:17
1,1K
Общество

Вахтовики на месторождении в Якутии устроили митинг из-за коронавируса

Ранее, как сообщает издание, тест на коронавирус был сделан всем 10 500 рабочим Чаяндинского месторождения.
Газета.Ru 09:58
1,8K
Шоу-бизнес

В театре Бабкиной сообщили об улучшении ее состояния

В театре "Русская песня" рассказали о состоянии госпитализированной руководительницы Надежды Бабкиной.
Газета.Ru 06:36
46
Политика

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru 07:12
1,1K
Политика

Путин предупредил о самом напряженном этапе борьбы с коронавирусом

Россия находится перед самым напряженным этапом борьбы с эпидемией коронавируса.
Lenta.ru 11:23
Футбол

Бывшего вратаря ФК «Оренбург» оштрафуют за интервью о Путине

Интервью Фролов дал Сергею Егорову, автору телеграм-канала и Youtube-шоу «Футбольный Биги».
Телеканал UTV 04:13
Политика

Путин напомнил о примере Спарты из-за ситуации с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин, говоря о защите россиян от коронавирусной инфекции, отметил, что в Спарте бросали слабых и больных в пропасть, но в итоге она утратила государственность, подчеркнув, что эта история поучительна в контексте борьбы с распространением болезни.
РИА Новости 12:37
616
Шоу-бизнес

В новом клипе Тимати снялась экс-возлюбленная Алекса

Интересную сюжетную линию придумали в клипе Тимати и Григория Лепса на песню «С чистого листа».
Вестник 07:25
10
Происшествия

Осуждена бывший вице-президент Внешпромбанка

Осуждена бывший вице-президент Внешпромбанка Хамовнический суд Москвы вынес приговор бывшему заместителю президента Внешпромбанка (ВПБ) Екатерине Глушаковой.
Коммерсантъ 11:39
25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное