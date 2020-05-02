Коронавирус
ТАССМосква удвоила число тестирований на коронавирус
Число проводимых в Москве тестирований на наличие коронавируса с 30 апреля увеличилось в два раза, сообщил в субботу мэр столицы Сергей Собянин.
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В Москве в два раза увеличили количество тестов на коронавирус
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы02:20
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РБК 05:19
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Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
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Кремль опроверг информацию СМИ о том, что премьер-министр России Михаил Мишустин покинет свой пост после того, как вылечится от коронавируса.
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В Мичигане протестующие против карантина захватили местный капитолий
Российская газета вчера в 08:01
Здоровье
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На 2 мая в Саратовской области у 535 человек подтвержден COVID, из них 95 человек выздоровели, в том числе 22 человека за минувшие сутки.
Kursk.com 04:16
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Судно «Академик Черский» подошло к месту укладки «Северного потока-2»
Московский Комсомолец вчера в 11:59
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«Я прошла испытание»: выздоровевшая Надежда Бабкина призвала всех беречь друг друга
Артистка призвала всех беречь друг друга, жить долго и радостно.
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Раввин Зиновий Коган, вице-президент Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений в России (КЕРООР) по связям с государственными и общественными организациями, умер в Москве 1 мая от инсульта, написал на странице раввина в Facebook в субботу его сын Илья Коган.
ТАСС 06:14
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Российских военных медиков не пустили в Боснию и Герцеговину
Российские военные специалисты, которых пригласили в Боснию и Герцеговину для помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, не смогли попасть на территорию страны.
РБК 06:32
Здоровье
Главврач больницы в Коммунарке рассказал, как переболел COVID-19
Главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, как у него протекал коронавирус.
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Политика
Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
Коммерсантъ 30 апреля в 15:33
Общество
В Испании задержали бывшего депутата Госдумы
В испанском городе Аликанте задержали бывшего депутата Госдумы и зампреда Ставропольского края Андрея Мургу.
Телеканал RTVI вчера в 14:09
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Россия обогнала Турцию по числу заразившихся коронавирусом
Россия обогнала Турцию по количеству заразившихся коронавирусом и вышла на 7-е место по числу инфицированных, сообщается на сайте Университета Джонса Хопкинса В России число больных достигло 124 054, в Турции же их 122 392.
Московский Комсомолец 06:12
Общество
Собянин: в Москве коронавирусом заболело около 2% горожан
Коммерсантъ 02:19
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Власти Испании со 2 мая начали ослаблять введенные из-за коронавируса ограничительные меры.
Коммерсантъ 03:24
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Названа ведущая к смерти при коронавирусе аномальная патология
По словам одного из авторов исследования профессора Джеймса О’Доннелла, аномальное свертывание крови при тяжелом течении коронавируса значительно увеличивает риск возникновения инсульта или инфаркта.
Известия вчера в 22:41
Наука
Термохалинные течения рассеяли микропластик по дну океана
N+1 вчера в 04:54
Общество
В России подтвердилось рекордное количество новых случаев коронавируса
За последние сутки в России подтверждено 9623 случая новой коронавирусной инфекции в 83 регионах.
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Общество
Попова заявила, что до марта в России коронавируса не было
Некоторые россияне считают, что уже переболели новым коронавирусом в январе-феврале, однако это неверно, до марта его в России не было.
ТАСС 05:18
Общество
Собянин предупредил о возможности ужесточить выдачу пропусков
Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что если на улицах столицы будет много людей и понадобится сократить их количество для предупреждения распространения коронавируса, власти города могут ужесточить меры, сократив выдачу пропусков.
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Общество
Минздрав считает, что ситуация с COVID-19 пока не стабилизировалась
Оснований считать, что ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, пока нет, поэтому пренебрегать правилами безопасности нельзя, сообщила пресс-служба Минздрава России.
РИА Новости 04:53
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Без воды остались жители двух микрорайонов Воронежа
Жители двух микрорайонов Воронежа – Придонского и Подклетного – в субботу, 2 мая, останутся без воды.
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Общество
В Подмосковье ввели «масочный режим»
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о введении в регионе "масочного режима" для снижения рисков распространения коронавируса.
РИА Новости вчера в 11:10