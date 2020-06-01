Недвижимость
РИА НовостиМосква вошла в тройку мировых лидеров по росту цен на элитное жилье
Москва по итогам первого квартала вошла в тройку мировых лидеров по темпам роста цен на элитное жилье, сообщила консалтинговая компания Knight Frank.
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Здоровье
В Краснодаре выздоровели 65% заболевших коронавирусов
В Краснодаре на 1 июня в связи с выздоровлением выписали 65% пациентов, ранее госпитализированных с коронавирусной инфекцией.
Деловая газета. Юг 02:27
Общество
На Петровке, 38 снова начались задержания пикетчиков
В Москве у здания ГУ МВД по Москве МВД на Петровке, 38 вновь начались одиночные пикеты и задержания.
Коммерсантъ 12:07
Общество
Анатолий Быков написал Путину письмо из СИЗО
Экс-депутат, бизнесмен Анатолий Быков, арестованный за организацию преступления 26-летней давности, написал из СИЗО письмо президенту России Владимиру Путину.
ТВК вчера в 02:58
Политика
Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
Известия 11:41
Общество
Семьи начали получать новые выплаты на детей
В России семьи в связи с коронавирусом с 1 июня начали получать три новые выплаты на детей, передает ОТР.
Общественное телевидение России 08:31
Политика
Путин распорядился возобновить оказание плановой медпомощи
Президент России Владимир Путин поручил восстановить плановую работу медучреждений в сфере оказания как первичной медицинской помощи, так и специализированной.
Газета.Ru 13:34
Футбол
Сегодня «Лейпциг» приедет в гости к «Кёльну»
В матче первого круга «Лейпциг» разгромил «Кёльн» со счётом: 4:1. Ранее ГЛАС сообщал о том, что Санчо повторил рекорды Месси и Роналду.
ГЛАС.RU 03:47
Общество
Жителям России старше 65 лет продлили срок выдачи больничных
Москва, 1 июня 2020, 14:53 — REGNUM Работающие жители России 65 лет и старше, соблюдающие санитарный режим, могут получить электронные больничные сроком действия с 1 до 11 июня включительно.
REGNUM 07:53
Политика
Назван новый главный следователь МВД России
Lenta.ru 11:20
Политика
США объявили награду в 5 млн долларов за венесуэльского чиновника
Награду в 5 миллионов долларов США за помощь в поимке венесуэльского чиновника Хоселита Рамиреса Камачо, отвечающего за функционирование национальной криптовалюты петро, объявил Госдепартамент США 1 июня, сообщается в распространенном заявлении.
ИА Красная Весна 13:04
Авто
Кроссовер Geely Icon опередил по продажам Kia Sportage
Новый кроссовер Geely Icon, вышедший на китайский рынок в феврале 2020 года, обошел по продажам одного из лидеров местного сегмента SUV – KIA KX5/Sportage.
Автоновости дня вчера в 11:35
Футбол
Футболисты «Ливерпуля» почтили память погибшего в США афроамериканца
Футболисты «Ливерпуля» поддержали акцию #BlackLivesMatter, почтив память погибшего в США афроамериканца Джорджа Флойда.
RT на русском 13:03
Политика
Трамп обвинил американских губернаторов в слабости
В нерешительности и слабости обвинил губернаторов американских штатов президент США Дональд Трамп, сообщает 1 июня CNN.
ИА Красная Весна 13:35
Политика
Телеведущий на Украине пожелал смерти крымчанам и жителям Донбасса
Украинский журналист и писатель Остап Дроздов обратился к жителям Крыма и Донбасса с пожеланиями смерти.
Газета.Ru вчера в 13:29
Политика
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета вчера в 07:34
Космос
Зафиксирована мощнейшая вспышка на Солнце
Lenta.ru 07:32
Футбол
Ахметов отправился в Германию на артроскопию на плечевом суставе
Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов прилетел в Мюнхен. 2 июня ему проведут артроскопию на левом плечевом составе.
Матч ТВ 14:11
Происшествия
В Курске скончался студент, которому отказали в госпитализации
Курск, 1 июня 2020, 19:05 — REGNUM В Курске 27 мая от перитонита скончался 21-летний студент, которого отказались госпитализировать после двух вызовов скорой помощи.
REGNUM 12:05
Происшествия
В Белгородской области ураган снес крыши домов
В поселке Северный в Белгородской области ураганный ветер снес крыши по меньшей мере трех домов.
Газета.Ru 08:02
Здоровье
Очаг коронавируса выявили в больнице под Воронежем
«За последние три дня в Новоусманской райбольнице выявлено 30 положительных тестов на COVID-19», — сообщает структура.
Kursk.com 06:54
Общество
Ракова призвала москвичей отказаться от объятий
Жителям Москвы следует отказаться от объятий и рукопожатий до изобретения вакцины или эффективного лекарства от коронавируса нового типа, заявила вице-мэр столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Газета.Ru 13:10
Кино
Зрителей удивила внешность Тора после фильма «Мстители. Финал»
Родной город 08:17
Общество
Предназначенный для Калининграда СПГ-терминал уплыл в Индийский океан
Плавучее регазификационное судно «Газпрома» «Маршал Василевский», которое предполагается использовать для снабжения Калининграда сжиженным природным газом (СПГ), направилось в Индийский океан.
РБК 08:14
Происшествия
Бывший вице-премьер Крыма за время ареста набрал эпизодов
В последнем варианте обвинения вместо одного эпизода взяточничества, инкриминированного господину Нахлупину изначально, фигурируют уже более 20, а общая сумма подношений с 5 млн возросла до 16,1 млн руб. Все преступные эпизоды относятся к периоду с сентября 2017-го по июнь 2018 года.
Коммерсантъ вчера в 18:05
Армия и оружие
Вьетнам высмеял Украину за попытку поиздеваться над кораблями России
По словам вьетнамских экспертов, украинским военным следует обратить внимание на собственный «москитный флот», поскольку в настоящее время ВМСУ пополняется за счет списанных американских катеров класса «Island».
ГЛАС.RU 04:42
Единоборства
Доминик Рейес отреагировал на отказ Джона Джонса от титула UFC
Disappointing if it is true and he is serious, but the show must go on. https://t.co/HhmbR2VMZR — Dominick Reyes (@DomReyes) May 31, 2020 Освободив титул, Джон Джонс предложил разыграть вакантный пояс между Домиником Рейесом и Яном Блаховичем, которые являются лидерами претендентской гонки в полутяжелом весе.
FightTime.ru вчера в 21:10
Авто
Kia назвала все российские цены на новый кроссовер XCeed
У XCeed 7 вариантов цветов кузова, в том числе новый желтый оттенок Quantum Yellow, который во всем семействе Ceed будет доступен только для этого купе-кроссовера.
Вести.Ru 10:41
Политика
Путин провел телефонный разговор с Трампом
Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом США Дональдом Трампом меры по борьбе с коронавирусом, принимаемые в обеих странах.
ТАСС 12:16