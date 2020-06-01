Москва по итогам первого квартала вошла в тройку мировых лидеров по темпам роста цен на элитное жилье, сообщила консалтинговая компания Knight Frank.

Москва вошла в тройку мировых лидеров по росту цен на элитное жилье

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