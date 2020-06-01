Недвижимость
РИА НовостиМосква вошла в тройку мировых лидеров по росту цен на элитное жилье
Москва по итогам первого квартала вошла в тройку мировых лидеров по темпам роста цен на элитное жилье, сообщила консалтинговая компания Knight Frank.
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Общество
Правительство отклонило законопроект о выплатах для домохозяек
Правительство не поддержало законопроект ЛДПР о ежемесячных выплатах в размере минимального размера оплаты труда для домохозяек, говорится в отзыве к документу в базе данных Госдумы.
РИА Новости 06:06
Здоровье
Под Воронежем у 10 медиков райбольницы нашли коронавирус
За последние три дня у 10 сотрудников и 20 пациентов Новоусманской районной больницы оказались положительными тесты на COVID-19.
Обозреватель Врн 06:25
Общество
За отказ от вакцинации могут начать штрафовать
Министерство юстиции Российской Федерации предлагает штрафовать граждан за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Би-порт 30 мая в 07:55
Армия и оружие
На Параде Победы в Севастополе пройдут почти 90 единиц военной техники
В этом году специально для парада были восстановлены тяжёлые самоходные артиллерийские установки ИСУ-122 и ИСУ-152, противотанковая самоходная артиллерийская установка СУ-100, а также боевая машина реактивной артиллерии БМ-31-12 по прозвищу «Андрюша».
Вести.Севастополь 01:52
Общество
В работе приложения Сбербанка произошел сбой
В работе приложения «Сбербанк онлайн» произошел сбой. Жалобы пользователей можно встретить в соцсетях.
Ведомости 04:47
Здоровье
Эксперты и врачи попросили Голикову о срочных мерах для защиты медиков
Угроза второй волны Экспертная группа, в которую вошли врачи, медицинские эксперты и руководители благотворительных фондов, обратилась с письмом к вицу-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
РБК вчера в 23:00
Политика
Путин распорядился возобновить оказание плановой медпомощи
Президент России Владимир Путин поручил Министерству здравоохранения возобновить оказание плановой медицинской помощи гражданам.
Газета.Ru 07:00
Армия и оружие
Толпа сирийцев остановила военный патруль России и попросила помощь
В сирийской провинции Хасака местные жители остановили военную колонну РФ и попросили у нее помощи в борьбе с протурецкими боевиками.
Discover24 вчера в 05:03
Политика
Песков: диалог РФ с Украиной и Грузией на высшем уровне не развивается
"Что касается руководства этих стран [Украины и Грузии], то мы видим, что, к сожалению, несмотря на наличие определенных контактов, все-таки мы не можем похвастаться позитивной динамикой в развитии диалога на высшем уровне", - сказал Песков, подчеркнув, что динамика развития отношений зависит от того, как руководство страны выполняет свои обязательства.
ТАСС 07:33
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
Происшествия
Пропавшую на рыбалке с отцом в Крыму шестилетнюю девочку нашли мертвой
Известия 07:21
Общество
Минпросвещения намерено провести школьный выпускной в обычном формате
Министерство просвещения России планирует провести всероссийский выпускной вечер для школьников как обычно — в очном формате, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.
Коммерсантъ 08:01
Экономика
Не пропустите! С 1 июня меняются правила заполнения платежек на выплаты работникам
С 1 июня изменяются правила заполнения платежных документов на выплаты физлицам. Надо будет заполнять новый реквизит — код вида дохода.
ИА Клерк.Ру 29 мая в 09:59
Экономика
В Петербурге налоговые льготы получат НИОКР и обрабатывающие производства
Санкт-Петербург, 1 июня 2020, 15:54 — REGNUM Власти Санкт-Петербурга предлагают расширить налоговые преференции по упрощенной системе налогообложения в рамках второго пакета мер поддержки малого и среднего бизнеса.
REGNUM 08:54
Происшествия
В Норильске введён режим ЧС после разлива дизельного топлива
RT на русском 07:01
Происшествия
От коронавируса умерла женщина из Фролово в Волгоградской области
В Волгоградской области в возрасте 74 лет умерла жительница Фролово. Пациентка проходила лечение Михайловской ЦРБ.
Evo-rus.com 07:31
Общество
Правила приема в первый класс могут измениться в России
Одно&из основных изменений, которые предлагает профильное министерство – это начало приема в первый класс не позднее 1 февраля тех детей, у которых в школе уже учатся братья и сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства.
Известия Удмуртской Республики вчера в 05:30
Общество
В России продлили электронные больничные работающим пенсионерам
Электронные больничные работающим пенсионерам продлены до 11 июня, им не потребуется предоставлять дополнительные сведения или документы, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости 06:02
Футбол
Роналдо не включил Криштиану Роналду в список любимых футболистов
Экс-нападающий «Интера», «Реала» и сборной Бразилии Роналдо не назвал форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду среди пяти лучших игроков мира.
Матч ТВ вчера в 13:32
Экономика
Заубер Банк ввел новый вклад и повысил ставки по депозитам в рублях
Заубер Банк ввел новый вклад, а также повысил ставки по депозитам в рублях.
Банки.ру 07:40
Общество
В России захотели полностью запретить биткоин
Власти России захотели полностью запретить в стране оборот и майнинг криптовалют, выпущенных не под внутренним регулированием.
Lenta.ru 08:59
Политика
Маск ответил на шутку Рогозина про «батут»
Известия 30 мая в 23:10
Общество
В России вступил в силу закон о запрете взыскания долгов с соцвыплат
Москва, 1 июня 2020, 00:00 — REGNUM Сегодня, 1 июня, в России вступил в силу закон, запрещающий судебным приставам принудительно списывать долги с выплат социального характера, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 17:00
Здоровье
Как оценивается эпидемиологическая ситуация в Алтайском крае
О статистике заболеваемости коронавирусом, увеличении масштабов тестирования и условиях изменения режима ограничений в регионе рассказали на прошедшей 1 июня (онлайн) пресс-конференции глава краевого Минздрава Дмитрий Попов и замруководителя управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ульяна Калинина.
ПолитСиб.Ру 05:20
Космос
На Солнце произошла мощнейшая за три года вспышка
Последняя мощная вспышка класса Х9.3 произошла на Солнце в конце сентября 2017 года.
МИР 24 08:02
Политика
Телеведущий из Львова пожелал смерти жителям Крыма и Донбасса
Остап Дроздов заявил, что является сторонником тотальной и «глухой» блокады обоих регионов.
Военное дело вчера в 10:29
Общество
В Свердловской области до 8 июня продлили ограничительные меры
Введенные в Свердловской области в связи с коронавирусом ограничительные меры продлены до 8 июня, сообщил в понедельник глава региона Евгений Куйвашев.
РИА Новости 08:28
Политика
Мишустин рассказал о ситуации с коронавирусом в регионах
Девятнадцать регионов России постепенно отменяют ограничительные меры по коронавирусу, а 25 готовы к этому, заявил в понедельник председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 06:42