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Москва вошла в тройку мегаполисов по эффективности борьбы с COVID-19

Компания EY подготовила исследование влияния на экономику практик борьбы с ковидом в девяти крупных мегаполисах мира (есть в распоряжении «Ведомостей»).В источнике
Ведомости
Вечерняя Москва

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Москва показала самый низкий уровень безработицы среди мегаполисов в пандемию

Вечерняя Москва19:48

Компания EY оценила действия властей Москвы во время пандемии

РИА Новости19:19

Москва вошла в тройку мегаполисов по эффективности борьбы с COVID-19

Ведомости17:32
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Интересное

Климкин увидел угрозу в переговорах Путина и Лукашенко о Крыме

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил обеспокоенность в связи с переговорами белорусского президента Александра Лукашенко и российского лидера Владимира Путина об открытии авиасообщения между Белоруссией и Крымом.
Газета.Ru19:07

Средний срок накопления средств россиянами на квартиру вырос до девяти лет

Россиянам в среднем требуется около девяти лет, чтобы накопить на квартиру, при этом годом ранее этот срок составлял восемь лет, говорится в материале Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).
ТАССвчера в 21:06

ЦБ опубликовал черный список из 1,8 тыс. нелегальных компаний

Как пояснил первый зампред ЦБ Сергей Швецов, подозрительные организации будут попадать в черный список досрочно, как только регулятор выявит незаконную деятельность, до момента фактического пресечения работы таких компаний.
РБКвчера в 06:45