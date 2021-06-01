Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил обеспокоенность в связи с переговорами белорусского президента Александра Лукашенко и российского лидера Владимира Путина об открытии авиасообщения между Белоруссией и Крымом.
Россиянам в среднем требуется около девяти лет, чтобы накопить на квартиру, при этом годом ранее этот срок составлял восемь лет, говорится в материале Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).
Как пояснил первый зампред ЦБ Сергей Швецов, подозрительные организации будут попадать в черный список досрочно, как только регулятор выявит незаконную деятельность, до момента фактического пресечения работы таких компаний.