Средний срок накопления средств россиянами на квартиру вырос до девяти лет

Россиянам в среднем требуется около девяти лет, чтобы накопить на квартиру, при этом годом ранее этот срок составлял восемь лет, говорится в материале Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).