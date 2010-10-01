Транспорт

КоммерсантъКоммерсантъМосква вводит электронные пропуска на поездки на транспорте

В магазин, на дачу и по другим личным целям разрешается съездить дважды в неделю Столичный мэр Сергей Собянин своим указом ввел пропускную систему электронных кодов для поездок по Москве и за город на личных автомобилях, в такси и общественном транспорте.
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Москвичи смогут выходить из дома по электронным пропускам

Prooren.ru00:18

«Ъ» изучил, как устроена система цифровых пропусков и что грозит нарушителям

Коммерсантъвчера в 18:22

В Москве вводят электронные пропуска на поездки на транспорте

Live24вчера в 16:10

В Москве вводятся электронные пропуска на поездки на транспорте

Мой Брянсквчера в 04:27

Собянин: В Москва вводятся электронные пропуска на поездки на транспорте

МонаВиставчера в 02:24
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Комментарии

Общество

В Москве начали оформлять пропуска для передвижения по городу

С сегодняшнего дня жители Москвы могут оформить пропуск для передвижения по городу.
Российская газета 02:50
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Общество

РЖД приостанавливают бесплатные перевозки ветеранов

Из сообщения РЖД: «В связи с эпидемиологической обстановкой и требованием ко всем жителям России старше 65 лет не покидать места проживания для минимизации риска заражения коронавирусной инфекцией, с 13 апреля 2020 года приостанавливаются бесплатные перевозки участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также их сопровождающих в поездах дальнего следования».
НТВ 02:53
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В Кузбассе выявили новый случай заражения коронавирусной инфекцией.
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Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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