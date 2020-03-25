В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.

Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте

Экономика Правительство купило Сбербанк у ЦБ О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у регулятора было объявлено в феврале. 3K

Общество Власти Кубани разъяснили обновленный режим карантина В Краснодарском крае произошли изменения режима карантина. Разъяснения постановления губернатора Кубани дали в администрации региона. 141

Музыка Баста выбрал финалистов шоу «Голос. Дети» Баста поблагодарил молодых исполнительниц за то, как они реализовали идею номера, и выбрал Софью Льорет, после чего две младшие участницы расплакались прямо на сцене и Дмитрию Нагиеву пришлось пустить в дело все свое обаяние, чтобы хоть немного их успокоить.

Политика МИД Чехии прокомментировал снос памятника Коневу в Праге МИД Чехии считает, что демонтаж памятника маршалу Коневу не противоречит договору о дружественных отношениях и сотрудничестве с РФ, говорится в заявлении дипведомства на его сайте. 4,1K

Экономика АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15% Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%. 577

Происшествия Шесть пациентов сбежали из психиатрической больницы в Иркутске Сотрудники полиции ведут поиски шести сбежавших из Иркутской областной психиатрической больницы №1, сообщила в воскресенье журналистам пресс-служба ГУ МВД по региону. 31

Экономика Кабмин увеличил лимиты для получения ипотечных каникул Кабмин ограничил максимальный размер ипотечного кредита, при котором заемщик может обратиться в финансовую организацию с заявлением о предоставлении ипотечных каникул, до 1,5 млн руб. По оценке экспертов, в России при такой сумме могли бы воспользоваться каникулами не более трети всех ипотечников. 376

Общество Въезд и выезд из-за коронавируса ограничат в Красноярске Указ губернатора Красноярского края «О введении ограничительных мероприятий на территории города Красноярска и отдельных муниципальных образований Красноярского края» был подписан 10 апреля. 168

Общество Рогозин рассказал об ответе России на демпинг SpaceX Россия нашла способ ответить на демпинг SpaceX Илона Маска на рынке пусковых услуг, снизив цены на 30%, заявил в пятницу глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. 711

Общество Названы новые симптомы коронавируса У части зараженных коронавирусом китайцев наблюдались проблемы с координацией и невнятная речь, говорится в исследовании, опубликованном в JAMA Neuology. 91

Здоровье Минздрав посоветовал раствор соли для профилактики коронавируса Как сообщает ToDay News Ufa, о способе профилактики было упомянуто в пятой версии «Временных методических рекомендаций». 504

Здоровье Онищенко поспорил с академиком РАН о сроках завершения пандемии Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко оспорил мнение академика РАН Виктора Малеева о сроках завершения пандемии коронавируса. 48

Энергетика Федун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром Вице-президент "Лукойла" Федун заявил, что сделка ОПЕК+ о снижении добычи нефти позволила прекратить нефтяную войну между крупнейшими нефтепроизодителями, однако принятое решение сравнимо с заключением Брестского мира сто лет назад. 823

Общество Москва вывезет около 200 граждан РФ из Японии Рейс Токио — Москва компании «Аэрофлот» вывезет в Россию около 200 российских граждан из Японии, заявили в посольстве РФ в Японии, сообщает 12 апреля ТАСС. 6