Транспорт

КоммерсантъКоммерсантъМосква вводит электронные пропуска на поездки на транспорте

В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
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Собянин рассказал о цифровых пропусках в Москве

РИА Новостивчера в 14:15

Дача, магазин, работа: как использовать спецпропуска в Москве

РБКвчера в 14:59

Цифровые пропуска: как будет работать пропускная система в городе

Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 13:07

Сергей Собянин утвердил порядок оформления пропусков для поездок по Москве

Вечерняя Москвавчера в 12:59

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Москва 24вчера в 12:34

Собянин объяснил порядок получения и использования цифровых пропусков для поездок на транспорте

Агентство Москвавчера в 12:54

Цифровой пропуск для мотоцикла в Москве в период самоизоляции: как оформить и кому необходим

Комсомольская правдавчера в 14:40
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Экономика

Правительство купило Сбербанк у ЦБ

О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у регулятора было объявлено в феврале.
Ведомости 10 апреля в 05:00
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Общество

Правнук Толстого политолог Александр Некрасов умер в Лондоне

Политолог Александр Некрасов скончался на 64-м году жизни. Он являлся правнуком Льва Толстого и поэта Николая Некрасова.
Газета.Ru вчера в 13:38
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Шоу-бизнес

Подруга подключенной к ИВЛ Бабкиной рассказала о состоянии певицы

Подруга народной артистки России Надежды Бабкиной рассказала, что певица все еще находится в тяжелом состоянии.
Невские Новости вчера в 19:15
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Религия

Православные христиане встречают Вербное воскресенье

РИА Новости вчера в 17:54
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Общество

Власти Кубани разъяснили обновленный режим карантина

В Краснодарском крае произошли изменения режима карантина. Разъяснения постановления губернатора Кубани дали в администрации региона.
Новая Кубань вчера в 11:06
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Происшествия

В ангарской колонии заключенные устроили бунт

В исправительной колонии в Иркутской области заключенные устроили бунт.
РИА Новости 10 апреля в 21:59
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Музыка

Баста выбрал финалистов шоу «Голос. Дети»

Баста поблагодарил молодых исполнительниц за то, как они реализовали идею номера, и выбрал Софью Льорет, после чего две младшие участницы расплакались прямо на сцене и Дмитрию Нагиеву пришлось пустить в дело все свое обаяние, чтобы хоть немного их успокоить.
Газета.Ru 10 апреля в 17:02
Здоровье

В Белоруссии более 300 медиков заразились коронавирусом

Глава Минздрава Белоруссии Владимир Караник заявил, что в стране 301 медицинский работник заразился коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 09:26
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Политика

МИД Чехии прокомментировал снос памятника Коневу в Праге

МИД Чехии считает, что демонтаж памятника маршалу Коневу не противоречит договору о дружественных отношениях и сотрудничестве с РФ, говорится в заявлении дипведомства на его сайте.
РИА Новости 10 апреля в 16:33
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Экономика

АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15%

Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%.
BFM.ru 10 апреля в 06:21
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Происшествия

Шесть пациентов сбежали из психиатрической больницы в Иркутске

Сотрудники полиции ведут поиски шести сбежавших из Иркутской областной психиатрической больницы №1, сообщила в воскресенье журналистам пресс-служба ГУ МВД по региону.
ТАСС вчера в 23:59
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Музыка

Группа Little Big выступит с большим бесплатным онлайн-концертом

Piter.tv 10 апреля в 12:39
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Происшествия

На юге Украины аварийно сел истребитель МиГ-29

REGNUM вчера в 02:49
Экономика

Кабмин увеличил лимиты для получения ипотечных каникул

Кабмин ограничил максимальный размер ипотечного кредита, при котором заемщик может обратиться в финансовую организацию с заявлением о предоставлении ипотечных каникул, до 1,5 млн руб. По оценке экспертов, в России при такой сумме могли бы воспользоваться каникулами не более трети всех ипотечников.
РБК 10 апреля в 08:49
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Общество

Въезд и выезд из-за коронавируса ограничат в Красноярске

Указ губернатора Красноярского края «О введении ограничительных мероприятий на территории города Красноярска и отдельных муниципальных образований Красноярского края» был подписан 10 апреля.
Kursk.com вчера в 10:10
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Политика

Зеленский заявил, что устал от борьбы с коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что устал в борьбе с распространением коронавируса, однако не намерен сдаваться.
РИА Новости вчера в 23:40
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Общество

Рогозин рассказал об ответе России на демпинг SpaceX

Россия нашла способ ответить на демпинг SpaceX Илона Маска на рынке пусковых услуг, снизив цены на 30%, заявил в пятницу глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
РИА Новости 10 апреля в 10:55
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Общество

«Вектор» отобрал 60 добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса

Центр вирусологии «Вектор» утвердил окончательный список из 60 добровольцев для испытаний вакцины от COVID-19.
RuNews24.ru вчера в 09:06
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Здоровье

Врач РКБ Башкирии рассказала, почему произошла вспышка коронавируса

В марте в РКБ возросло число больных с повышенной температурой.
Огни Агидели вчера в 03:20
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Общество

Названы новые симптомы коронавируса

У части зараженных коронавирусом китайцев наблюдались проблемы с координацией и невнятная речь, говорится в исследовании, опубликованном в JAMA Neuology.
РИА Новости вчера в 11:39
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Здоровье

Минздрав посоветовал раствор соли для профилактики коронавируса

Как сообщает ToDay News Ufa, о способе профилактики было упомянуто в пятой версии «Временных методических рекомендаций».
ToDay News Ufa 09 апреля в 13:23
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Здоровье

Онищенко поспорил с академиком РАН о сроках завершения пандемии

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко оспорил мнение академика РАН Виктора Малеева о сроках завершения пандемии коронавируса.
РЕН ТВ вчера в 16:30
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Энергетика

Федун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром

Вице-президент "Лукойла" Федун заявил, что сделка ОПЕК+ о снижении добычи нефти позволила прекратить нефтяную войну между крупнейшими нефтепроизодителями, однако принятое решение сравнимо с заключением Брестского мира сто лет назад.
Газета.Ru вчера в 17:59
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Общество

Москва вывезет около 200 граждан РФ из Японии

Рейс Токио — Москва компании «Аэрофлот» вывезет в Россию около 200 российских граждан из Японии, заявили в посольстве РФ в Японии, сообщает 12 апреля ТАСС.
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Здоровье

Четырех пациентов выписали из полевого госпиталя в Бергамо

Четыре пациента с легкой формой заболевания, вызванного новым коронавирусом, выписаны из полевого госпиталя в итальянском городе Бергамо.
ТАСС 00:09
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Политика

Во всех штатах США впервые в истории объявили режим крупного бедствия

"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал он.
РИА Новости вчера в 21:42
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Наука

Скоростной гибридный винтокрыл испытают в 2021 году

Стало известно, что в конце 2021 года пройдут первые испытания перспективного скоростного гибридного винтокрыла RACER.
Rusargument вчера в 18:12
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Гаджеты

Субботний кинозал: как выглядит GTA V с трассировкой лучей и улучшенной графикой

Создатели ролика использовали трассировку лучей и набор улучшающих графику модификаций, от ReShade до Awesomekills Graphics, а также реалистичные текстуры и улучшенное освещение.
Игромания.ру вчера в 13:53
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Российские звезды записали песню в поддержку врачей

Открытый Нижний вчера в 09:09
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Общество

Оперативный штаб объяснил пробки в Химках из машин скорой помощи

Пробка из машин скорой помощи образовалась перед клиническим центром Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в Химках из-за большого потока пациентов с коронавирусной инфекцией.
Известия вчера в 16:43
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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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