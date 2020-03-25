Транспорт

КоммерсантъКоммерсантъМосква вводит электронные пропуска на поездки на транспорте

В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
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Собянин рассказал о цифровых пропусках в Москве

РИА Новости14:15

Цифровые пропуска: как будет работать пропускная система в городе

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы13:07

Цифровой пропуск для мотоцикла в Москве в период самоизоляции: как оформить и кому необходим

Комсомольская правда14:40

Дача, магазин, работа: как использовать спецпропуска в Москве

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Москва 2412:34

Собянин объяснил порядок получения и использования цифровых пропусков для поездок на транспорте

Агентство Москва12:54

Сергей Собянин утвердил порядок оформления пропусков для поездок по Москве

Вечерняя Москва12:59
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Татьяна Буланова рассказала о своем состоянии после госпитализации

Газета.Ru 17:33
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Умер заразившийся коронавирусом муфтий Ингушетии

Муфтий Ингушетии Абдурахман Мартазанов, которого госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию, умер в больнице.
РБК 10:09
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Умер российский политолог Александр Некрасов

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RT на русском 11:28
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Доктор медицинских наук, вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев согласился с мнением советника директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академика РАН Виктора Малеева о сроках окончания эпидемии коронавируса в России.
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Предприятия сферы услуг возобновляют работу в Новосибирской области

В Новосибирской области предприятия еще целого ряда отраслей возобновят свою работу.
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Осужденный заочно банкир Бородин пожертвовал £1 млн британской клинике

Бывший глава Банка Москвы Андрей Бородин пожертвовал миллион фунтов стерлингов на борьбу с коронавирусом.
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Составлен топ-10 актеров, которые чаще всего играли злодеев

Российская газета 09 апреля в 06:50
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Собянин призвал готовиться к серьёзным испытаниям из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пик заболевания коронавирусом в столице ещё не пройден, и призвал быть готовыми к серьёзным испытаниям.
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В работе Twitter произошел сбой

Сбой в работе социальной сети Twitter ("Твиттер") наблюдается в воскресенье в ряде стран мира, следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
ТАСС 18:35
Общество

Вирусолог предрек новую эпидемию после отмены карантина

Отмена ограничительных мер, принятых в разных странах с целью предотвращения распространения коронавируса, может спровоцировать новую эпидемию COVID-19, заявил профессор Ганноверского института вирусологии Томас Шульц в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус – 2» на телеканале «Россия 1».
Взгляд.ру 10:06
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Наука

Изменения климата угрожают существованию 73% живых существ

Исследователи из США, Африки и Великобритании полагают, что при нынешнем уровне выбросов углеводорода в атмосферу, порядка 73% биологическим видам на планете грозят катастрофические последствия потепления.
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Пригожин переживает из-за возможного развода с Валерией

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин поделился с фанатами мыслями, что его брак с певицей Валерией может не выдержать проверку самоизоляцией.
iReactor вчера в 06:18
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Общество

В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом

В Москве от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 умерли 14 пациентов.
RT на русском 16:47
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Общество

В России расширен список пострадавших от коронавируса сфер экономики

Кабинет министров России расширил перечень отраслей экономики, которые наиболее пострадали из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
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Политика

Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России

Lenta.ru 09 апреля в 17:26
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Падение продаж автомобилей в Китае замедлилось в марте

Падение продаж автомобилей в Китае в марте замедлилось после рекордного снижения, наблюдавшегося месяцем ранее.
Вести.Ru вчера в 08:11
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США вышли на первое место по числу жертв коронавируса

Число жертв коронавируса COVID-19 в США составило 18 860.
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Инфекционист заявила, что Сибирь могла уже переболеть коронавирусом

Главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова считает, что многие сибиряки коронавирусом переболели еще раньше - в феврале, сообщает Shraibikus News.
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Экономика

В Госдуме предлагают отложить рост тарифов на услуги ЖКХ

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Происшествия

После бунта и пожара в ангарской колонии нашли погибшего

Мертвого заключенного нашли при разборе завалов в колонии №15 строгого режима в Иркутской области.
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Богослужения следующей недели в Москве пройдут без прихожан

Патриарший викарий в своем письме пояснил, что руководство церкви приняло такое решение из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в московском регионе.
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Названы лучшие для покупки подержанные видеокарты.
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Во Франции нашли флягу римского легионера

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Певец Юлиан разводится с Анастасией через год после свадьбы

Певец Юлиан сообщил о намерении развестись с супругой и коллегой Анастасией, с которой всего год назад побывал в ЗАГСе.
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Евросоюз предостерег Россию от призыва крымчан в армию

Евросоюз предостерег Россию от призыва крымчан в армию, назвав это нарушением международного гуманитарного права.
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В марте в России выросли продажи новых автомобилей

По данным Ассоциации Европейского Бизнеса (АЕБ), в марте 2020 года на 4% выросли продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей на российском рынке.
Prooren.ru вчера в 00:38
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Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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