В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.

Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте

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Шоу-бизнес Пригожин переживает из-за возможного развода с Валерией Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин поделился с фанатами мыслями, что его брак с певицей Валерией может не выдержать проверку самоизоляцией. 37

Авто Падение продаж автомобилей в Китае замедлилось в марте Падение продаж автомобилей в Китае в марте замедлилось после рекордного снижения, наблюдавшегося месяцем ранее.

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Экономика В Госдуме предлагают отложить рост тарифов на услуги ЖКХ Москва, 10 апреля 2020, 14:42 — REGNUM В Госдуме полагают логичным в условиях коронавируса отложить в России плановый рост тарифов на услуги ЖКХ. 104

Религия Богослужения следующей недели в Москве пройдут без прихожан Патриарший викарий в своем письме пояснил, что руководство церкви приняло такое решение из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в московском регионе. 13

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