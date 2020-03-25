Транспорт
КоммерсантъМосква вводит электронные пропуска на поездки на транспорте
В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
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Цифровые пропуска: как будет работать пропускная система в городе
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы13:07
Цифровой пропуск для мотоцикла в Москве в период самоизоляции: как оформить и кому необходим
Комсомольская правда14:40
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