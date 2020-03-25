В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.

Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте

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Космос Россиян поздравили с Днем космонавтики с борта МКС Российские члены экипажа экспедиции МКС-62 Олег Скрипочка, Анатолий Иванишин и Иван Вагнер поздравили россиян с Днем космонавтики с борта Международной космической станции (МКС).

Общество Власти Кубани разъяснили обновленный режим карантина Ранее "Новая Кубань" писала, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил карантин в регионе до 18 апреля. 135

Наука Википедия не выдержала проверки на научность Выяснилось, что 18,5% научных статьей, на которые ссылается Википедия, вообще не упоминаются в других исследованиях, а 40% если и упоминаются, то без опровержения или подтверждения. 1

Происшествия Брюссельская полиция провела задержания после беспорядков Бельгийская полиция провела задержания предполагаемых участников беспорядков в брюссельском районе Андерлехт, передает корреспондент РИА Новости. 23

Общество Мурашко: Россияне не до конца осознали риски заражения коронавирусом "К сожалению, население не прочувствовало всю ответственность и всю полноту мер, которую нужно соблюдать для себя", - сказал Мурашко, подчеркнув, что в целом у россиян нет общего осмысления ситуации. 1,8K

Здоровье Врачи определили кашель, который указывает на рак легких Непрекращающийся кашель с хрипами и характерной мокротой может быть симптомом онкологического заболевания, рассказали врачи из Национальной службы здравоохранения Великобритании. 26

Общество Мишустин утвердил правила выплат семьям с детьми до трех лет Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении правил осуществления ежемесячной выплаты семьям с детьми до трех лет, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина. 65

Технологии В работе Twitter произошел сбой В работе социальной сети Twitter произошел сбой, следует из данных сервиса по отслеживанию работы интернет-ресурсов Downdetector.

Политика На авианосце Theodore Roosevelt коронавирусом заразились 550 человек На борту американского авианосца Theodore Roosevelt коронавирусом заразилось 550 человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ВМС США. 23

Культура Ежегодный фестиваль Burning Man отменили из-за коронавируса Daily Mail отметил, что Burning Man отмечается с 1986 года в пустыне Блэк-Рок в штате Невада и в этом году был запланирован на 30 августа. 1

Шоу-бизнес Певица Татьяна Буланова госпитализирована в больницу Санкт-Петербурга Санкт-Петербург, 11 апреля 2020, 22:12 — REGNUM Российская певица Татьяна Буланова была экстренно госпитализирована в одну из больниц города Санкт-Петербурга. 142

Шоу-бизнес Представитель Надежды Бабкиной рассказал о состоянии певицы Динамика состояния народной артистки РСФСР, руководителя театра "Русская песня" Надежды Бабкиной, госпитализированной с пневмонией, положительная, сообщил РИА Новости исполнительный директор театра Антон Собянин. 39

Экономика АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15% Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%. 564

Общество ВОЗ: в Белоруссии начался новый этап эпидемии коронавирусной инфекции Женева, Швейцария, 11 апреля 2020, 16:42 — REGNUM Глава миссии Всемирной организации здравоохранения в Белоруссии Патрик О'Коннор заявил, что в республике начинается новый этап вспышки коронавирусной инфекции. 198

Общество В США начали перечислять выплаты гражданам по «антивирусному» пакету Вашингтон, 12 апреля 2020, 04:41 — REGNUM Первые единовременные выплаты, предусмотренные законом об экономических стимулирующих мерах для преодоления последствий пандемии COVID-19, поступили на счета граждан США, сообщает 11 апреля американское налоговое ведомство (IRS, Internal Revenue Service) в своём Twitter. 3

Происшествия Коронавирус обнаружен в пяти районах Иркутской области По данным на вечер 8 апреля в Приангарье коронавирус обнаружили в пяти районах Иркутской области. 26

Транспорт В Москве начнут действовать штрафы для нарушивших изоляцию водителей Введение цифровых пропусков для перемещения по городу и области власти Москвы и Подмосковья объясняют ухудшением ситуации с коронавирусом.