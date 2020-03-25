Транспорт
КоммерсантъМосква вводит электронные пропуска на поездки на транспорте
В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
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Цифровые пропуска: как будет работать пропускная система в городе
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы13:07
Цифровой пропуск для мотоцикла в Москве в период самоизоляции: как оформить и кому необходим
Комсомольская правда14:40
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Россиян поздравили с Днем космонавтики с борта МКС
Российские члены экипажа экспедиции МКС-62 Олег Скрипочка, Анатолий Иванишин и Иван Вагнер поздравили россиян с Днем космонавтики с борта Международной космической станции (МКС).
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Власти Кубани разъяснили обновленный режим карантина
Ранее "Новая Кубань" писала, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил карантин в регионе до 18 апреля.
Новая Кубань 11:06
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Википедия не выдержала проверки на научность
Выяснилось, что 18,5% научных статьей, на которые ссылается Википедия, вообще не упоминаются в других исследованиях, а 40% если и упоминаются, то без опровержения или подтверждения.
Популярная механика 12:51
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Брюссельская полиция провела задержания после беспорядков
Бельгийская полиция провела задержания предполагаемых участников беспорядков в брюссельском районе Андерлехт, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 15:13
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"К сожалению, население не прочувствовало всю ответственность и всю полноту мер, которую нужно соблюдать для себя", - сказал Мурашко, подчеркнув, что в целом у россиян нет общего осмысления ситуации.
RuNews24.ru 06:47
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Трамп объявил положение «масштабного бедствия» во всех 50 штатах США
Президент США Дональд Трамп объявил положение "масштабного бедствия" (major disaster) во всех пятидесяти штатах страны.
Российская газета 18:00
Общество
В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом
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Врачи определили кашель, который указывает на рак легких
Непрекращающийся кашель с хрипами и характерной мокротой может быть симптомом онкологического заболевания, рассказали врачи из Национальной службы здравоохранения Великобритании.
Народные новости 05:25
Общество
Мишустин утвердил правила выплат семьям с детьми до трех лет
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении правил осуществления ежемесячной выплаты семьям с детьми до трех лет, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
РИА Новости вчера в 06:12
Здоровье
Число заразившихся коронавирусом в Бурятии возросло до 61
Число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Бурятии увеличилось до 61. Об этом сообщили в региональном правительстве.
RT на русском 09 апреля в 22:59
Шоу-бизнес
Укупник принес извинения Лещенко за слова о «заражении» Бабкиной
Певец Аркадий Укупник извинился перед заслуженным артистом РСФСР Львом Лещенко за свое высказывание о «заражении» Надежды Бабкиной.
ФАН 21:44
Общество
Академик РАН назвал самый ранний срок окончания пандемии коронавируса
При самом оптимистичном варианте развития событий эпидемия коронавирусной инфекции в России закончится не раньше июня.
Профиль 11:35
Технологии
В работе Twitter произошел сбой
В работе социальной сети Twitter произошел сбой, следует из данных сервиса по отслеживанию работы интернет-ресурсов Downdetector.
Коммерсантъ 19:13
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Причиной устойчивости пшеницы к грибку стал ген другого грибка
N+1 вчера в 06:55
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На авианосце Theodore Roosevelt коронавирусом заразились 550 человек
На борту американского авианосца Theodore Roosevelt коронавирусом заразилось 550 человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ВМС США.
Online47.ru 19:53
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Ежегодный фестиваль Burning Man отменили из-за коронавируса
Daily Mail отметил, что Burning Man отмечается с 1986 года в пустыне Блэк-Рок в штате Невада и в этом году был запланирован на 30 августа.
Народные новости 03:52
Армия и оружие
Истребитель Су-30 перехватил сразу два американских военных самолета
Истребитель Су-30МК2 перехватил два военных самолета США. Военная машина успешно отогнала возможных нарушителей от границ Венесуэлы.
Территория новостей вчера в 02:57
Музыка
Группа Little Big выступит с большим бесплатным онлайн-концертом
Piter.tv вчера в 12:39
Шоу-бизнес
Певица Татьяна Буланова госпитализирована в больницу Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург, 11 апреля 2020, 22:12 — REGNUM Российская певица Татьяна Буланова была экстренно госпитализирована в одну из больниц города Санкт-Петербурга.
REGNUM 15:12
Шоу-бизнес
Представитель Надежды Бабкиной рассказал о состоянии певицы
Динамика состояния народной артистки РСФСР, руководителя театра "Русская песня" Надежды Бабкиной, госпитализированной с пневмонией, положительная, сообщил РИА Новости исполнительный директор театра Антон Собянин.
РИА Новости 03:36
Экономика
АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15%
Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%.
BFM.ru вчера в 06:21
Общество
ВОЗ: в Белоруссии начался новый этап эпидемии коронавирусной инфекции
Женева, Швейцария, 11 апреля 2020, 16:42 — REGNUM Глава миссии Всемирной организации здравоохранения в Белоруссии Патрик О'Коннор заявил, что в республике начинается новый этап вспышки коронавирусной инфекции.
REGNUM 09:42
Общество
В США начали перечислять выплаты гражданам по «антивирусному» пакету
Вашингтон, 12 апреля 2020, 04:41 — REGNUM Первые единовременные выплаты, предусмотренные законом об экономических стимулирующих мерах для преодоления последствий пандемии COVID-19, поступили на счета граждан США, сообщает 11 апреля американское налоговое ведомство (IRS, Internal Revenue Service) в своём Twitter.
REGNUM 21:41
Происшествия
Коронавирус обнаружен в пяти районах Иркутской области
По данным на вечер 8 апреля в Приангарье коронавирус обнаружили в пяти районах Иркутской области.
Байкал24 08 апреля в 23:07
Общество
В Кремле допустили перенос парада Победы
Газета.Ru 11:24
Армия и оружие
В США вынесли вердикт: Су-57 окончательно проиграл Су-35С
Истребитель Су-57 превосходит в маневренности Су-35С, а также оборудован внутренними отсеками с ракетами, которые снижают его ЭПР.
Утро.ru 03:00
Транспорт
В Москве начнут действовать штрафы для нарушивших изоляцию водителей
Введение цифровых пропусков для перемещения по городу и области власти Москвы и Подмосковья объясняют ухудшением ситуации с коронавирусом.
Эхо Москвы 20:07
Общество
Глава Якутии из-за коронавируса ввел карантин в городе Алдан
Глава Якутии Айсен Николаев с 00 часов 12 апреля 2020года ввел на территории города Алдан карантин.
Российская газета 21:20
Общество
На всех въездах в Москву работают наряды полиции
«На всех въездах в город работают наряды Госавтоинспекции, которые контролируют передвижение транспорта», — говорится в сообщении на сайте ГУ МВД по Москве.
RT на русском 08:45